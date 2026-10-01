“Imágenes disparadas”: historietistas de todo el país homenajean a Pablo Grillo en Roca

“Imágenes disparadas” reúne obras de historietistas e ilustradores de todo el país en homenaje al fotoperiodista Pablo Grillo. La muestra podrá visitarse del 7 al 21 de octubre en Roca. Gentileza.

Una cámara registra un instante. Una ilustración puede recuperarlo, reinterpretarlo y convertirlo en memoria. Desde ese cruce entre fotografía e historieta nació “Imágenes disparadas”, una muestra colectiva que recorrerá General Roca durante octubre y que tiene como protagonista al fotoperiodista Pablo Grillo.

Cuándo y dónde se inaugurará la muestra «Imágenes disparadas»

La exposición llegará a la ciudad después de pasar por Buenos Aires y distintas localidades del país. La inauguración será el miércoles 7 de octubre, a las 18.30, en la Biblioteca Ernesto Sábato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue.

La propuesta reúne trabajos de historietistas, ilustradores y artistas gráficos de distintos puntos de Argentina que participaron de una convocatoria nacional para homenajear a Grillo y reflexionar, a través de sus obras, sobre la fotografía, la libertad de expresión y la tarea de los trabajadores de prensa.

Entre los autores aparecen nombres reconocidos de la gráfica y la historieta argentina como Tute, Rep, Langer, Podeti, Alejandra Lunik y Chelo Candia, junto con Minaverry, Ernesto Parrilla, Marcos Vergara, Leo Cabrera, Heber Fogel, Beló, Esteban Cánepa, Lauri Fernández, Alejandro Farías, Pablo Colaso, María Giuffra, Adolfo Bayúgar, Gina Pini, Iván Riskin, Juan Soto, Cheché, Meiji, Caio, Ro Ferrer, Lawry, María Alcobre, Lautaro Fiszman y Paula Peltrin, entre otros.

El caso que dio origen a la muestra

Pablo Grillo resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 mientras realizaba la cobertura fotográfica de una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación.

El reportero gráfico recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un integrante de Gendarmería Nacional. La investigación judicial determinó que Grillo se encontraba tomando fotografías y que el disparo que lo alcanzó fue realizado con una pistola lanzagases en un ángulo considerado antirreglamentario.

Por el hecho fue imputado el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero. En mayo de este año, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que sea llevado a juicio oral por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado.

A partir de aquel episodio surgió “Imágenes disparadas”. Las obras fueron estampadas sobre remeras y construyen distintas interpretaciones alrededor de lo ocurrido, el trabajo de los reporteros gráficos y el valor de las imágenes como registro de los acontecimientos.

La propuesta comenzó su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y luego se convirtió en una muestra itinerante. Antes de llegar a Roca pasó por San Nicolás de los Arroyos, Villa Constitución y Pergamino.

Periodismo, fotografía e historieta

La llegada a Roca tendrá además una serie de actividades que ampliarán la propuesta más allá de la exposición.

Durante la apertura se proyectará un microdocumental que acompaña la muestra, relatado por Tute y Lala Giglio. Luego se realizará la charla “El rol del periodismo, la fotografía y la historieta en la defensa de los derechos sociales”.

Participarán Fabián Bergero, docente de la Universidad Nacional del Comahue; Juan Thomes, reportero gráfico e integrante de ARGRA; Emiliana Cantera, docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), y el historietista Chelo Candia.

La jornada finalizará con una intervención colectiva abierta al público. La producción que surja de esa actividad quedará posteriormente integrada a la exposición.

Organizada por la FADECS y el Festival Lumen, “Imágenes disparadas” permanecerá abierta del 7 al 21 de octubre en la Biblioteca Ernesto Sábato, ubicada en el predio universitario de Mendoza y Perú, en General Roca.

La muestra podrá recorrerse de lunes a viernes, de 8 a 21, con entrada abierta al público.