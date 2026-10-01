Escándalo en Portugal: el detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo y la sanción que recibiría

Este miércoles estalló la bomba en Portugal y en el futbol mundial. Luego de no sumar minutos en el último partido de su Selección, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y anunció en sus redes sociales que no volverá a jugar con su país: «Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal. A su debido tiempo contaré la verdad«, explicó.

Tras tomar esta drástica decisión, el astro se tomó un vuelo privado desde Dinamarca hasta Madrid para pasar algunos días con su familia en su casa de la capital española, antes de sumarse nuevamente a los entrenamientos de Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo leaving the Portugal national team camp, this is sad to see 💔😢 https://t.co/MR8Y5eioXn September 30, 2026

Según reveló el diario Marca, intentaron hasta último momento convencer al futbolista de 41 años para que se quedara: «Hubo una última súplica. Hicieron un último intento de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague pero los dejó plantados».

El periodista Edu Aguirre, amigo personal de Cristiano, reveló el principal motivo del enojo de la leyenda: «Jorge Jesús le pidió perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. Le dice que va a pedirle perdón públicamente. Después sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentira que no se cree nadie. Se siente traicionado«.

Además, recalcó que «es imposible que Cristiano retorne a la selección con estas dos personas en los cargos».

Jorge Jesús sacó pecho de su decisión en conferencia de prensa y Cristiano tomó una drástica medida.

También podría haber una sanción para Ronaldo por este accionar. Según el reglamento de la Federación Portuguesa de Fútbol, un jugador que abandona una concentración o falta a un entrenamiento sin justificación, «será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 5 y 10 UC [entre aproximadamente 500 y 1.000 euros]».

La situación pasó a hacer asunto de estado. En las últimas horas, se conoció que Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, mantuvo conversaciones con los protagonistas de la polémica, aunque no trascendieron detalles sobre la conversación.

Para echarle más leña al fuego, la Selección de Portugal ya eligió al futbolista que llevará la mítica camiseta número 7. Para el duelo de esta tarde ante Dinamarca, Rafael Leao llevará este dorsal y será el «reemplazante».

Cabe destacar que la UEFA obliga a que todos los jugadores convocados tengan un dorsal del 1 al 23. Por eso, a la federación lusa no le quedó otra que elegir a un jugador para llevar este número. El futbolista del Galatasaray aclaró que «no quería la camiseta. Cristiano acaba de dejar la selección y creo que debemos respetarlo y esperar hasta la próxima fecha internacional».