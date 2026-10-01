Colectivos gratis y un desfile con más de 140 instituciones: los detalles del aniversario de Cipolletti

Los vecinos de Cipolletti podrán utilizar de manera gratuita el Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) durante toda la jornada del domingo 4 de octubre, en los festejos por el 123° aniversario de la ciudad.

La medida fue anunciada por la Municipalidad con el objetivo de facilitar el traslado de la comunidad hacia las actividades previstas y, especialmente, al tradicional Desfile Cívico, que comenzará a las 15 sobre calle Fernández Oro.

Más de 140 instituciones participarán del Aniversario 123° de Cipolletti

El desfile se extenderá por Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo, y contará con la participación de más de 140 instituciones y organizaciones locales que ya confirmaron su presencia.

La concentración de los grupos comenzará a las 13.30 en San Martín y Villegas, donde las instituciones se organizarán antes de iniciar el recorrido. En el caso de quienes participen con vehículos o animales, el punto de concentración será en Vélez Sarsfield y Uruguay.

Para acompañar la celebración, el Municipio dispuso que el TUC sea gratuito durante todo el domingo, una medida que busca facilitar el acceso de los vecinos y reducir la necesidad de trasladarse en vehículos particulares.

Además, habrá un operativo especial de tránsito. Los cortes totales de circulación comenzarán a las 12 y se extenderán hasta aproximadamente las 19, con habilitaciones progresivas una vez finalizado el desfile.

Entre las intersecciones afectadas estarán 25 de Mayo y Fernández Oro, 25 de Mayo y San Martín, Belgrano y Roca, España y Roca, Sarmiento y Roca, Sáenz Peña y Roca, Libertad y San Martín, Córdoba y Rodolfo Walsh, Puerto Belgrano y San Martín, Uruguay y Vélez Sarsfield, y Toschi y General Paz.

Durante el evento también funcionará un puesto de primeros auxilios e hidratación de Protección Civil en el Paseo del Ferrocarril, sobre Fernández Oro y España. El Municipio recomendó a quienes asistan llevar agua, utilizar ropa y calzado cómodos y contar con protección solar.

Los festejos por el aniversario comenzarán el sábado 3 de octubre a las 12, con un acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle. Allí se entregarán reconocimientos a vecinos destacados y se realizará una ofrenda floral en el Monumento al ingeniero Julio César Cipolletti.