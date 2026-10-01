Zapala presentó su presupuesto 2027: destinarán $33.000 millones para pavimento, servicios y lotes

La Municipalidad de Zapala presentó ayer su presupuesto para 2027 y estimó que el 28% de todas las partidas se destinarán para la ejecución de obras y servicios en diferentes sectores de la ciudad, en la zona centro de la provincia de Neuquén.

El proyecto, que ya ingresó en el Concejo Deliberante, fue expuesto por el intendente Carlos Koopmann y alcanza un monto total de $119 mil millones.

De ese monto el jefe comunal dijo que 33.300 mil millones se usarán para garantizar la continuidad de los planes de pavimentación, mejoras de la vía pública y el desarrollo de servicios básicos, además del loteo Islas Malvinas que prevé entregar 531 terrenos mediante sorteo público.

Una administración «responsable y eficiente»

«Estamos cumpliendo con nuestra premisa de hacer una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos«, aseguró.

Koopmann afirmó que, además de «seguir asfaltando», el objetivo de la intendencia es «trabajar fuertemente para llevar las redes de servicios a todos los barrios, porque es la forma de lograr que más familias zapalinas puedan vivir mejor«.

Según explicó, al iniciar su gestión en 2020 la ciudad solo tenía 800 cuadras pavimentadas. Desde entonces se inició un acelerado proceso de asfaltado, que ya alcanzó las 460 cuadras ejecutadas y espera sumar otras 150 antes de que finalice el actual periodo de gobierno.

El intendente recordó la presentación del Plan +Zapala realizada la semana anterior con el gobernador Rolando Figueroa y destacó que el Gobierno provincial se comprometió a sumar aportes para dejar el 100% de la ciudad asfaltada.

«Ya estamos trabajando de manera conjunta en los proyectos ejecutivos que nos permitan cumplir con ese objetivo», añadió.

Asfalto, carreras terciarias y beneficios impositivos

Las obras viales también incluyen un plan de remodelación urbana de varias calles, que sumarán asfalto, boulevares, espacios verdes, ciclovías y bicisendas.

Esta revalorización se llevará adelante en distintas arterias troncales de la ciudad como la Avenida San Martín, entre Brown y Avellaneda; calle Cutral Co, entre 12 de Julio y Aluminé; calle Lonquimay, entre Ruta 40 y Ejército Argentino; calle Elías Sapag, desde Ejército Argentino hasta Gobernador Asmar; Avenida Cañadón, desde Ruta 40 a Acceso Fortabat; Avenida Echeverría, entre Ruta 22 y calle Riobamba; y Avenida Fleming, entre Madame Curie y Roberto Arlt.

En paralelo, el municipio destacó la inversión que se mantendrá en áreas vinculadas a Desarrollo Social, Educación, el Empleo y la Producción.

De cara al próximo año, Koopmann adelantó que se trabajará para ampliar la oferta educativa en carreras terciarias y universitarias «para que los jóvenes puedan formarse y capacitarse sin necesidad de tener que irse de la ciudad».

Dijo que la ciudad ya tiene en vigencia diferentes acuerdos con instituciones públicas y privadas que permitieron el dictado de carreras terciarias y que más de 900 jóvenes pudieran «tener acá la posibilidad de estudiar» luego de finalizar el colegio secundario.

Para fortalecer estos indicadores también se le dará continuidad al plan de becas municipales, que permiten cubrir a los alumnos entre el 50% y el 100% de los costos de la matrícula.

Respecto la ordenanza tarifaria que se elevó en conjunto con el presupuesto 2027, Koopmann destacó que se mantendrá el beneficio para la apertura de nuevos comercios, exentos de pagar tasas durante 6 meses.

«Desde que pusimos en marcha esta iniciativa, en el año 2022, ya se ha registrado la apertura de más de 500 locales comerciales”, señaló, y agregó: “El Estado no puede convertirse en una máquina de impedir, sino que debe favorecer la inversión privada, porque de esa manera se generan más oportunidades de empleo para todos los zapalinos”.