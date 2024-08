Cine: «Estepa», un western patagónico entre policías corruptos y malandras

El Oficial Francisco Revenga se equivocó y lo sabe. También sabe que fue algo menor, pero que su jefe, el comisario Navarro, también lo sabe el Oficial Francisco Revenga, no se la dejará pasar. Y en el día de su cumpleaños es enviado, a modo de castigo, a cubrir una guardia en una casilla perdida en la estepa del sur rionegrino.



Engranaje menor, pero engranaje al fin, de todo un sistema corupto de recaudación, el Oficial Francisco Revenga, lleva y trae dinero sucio. Y en ese llevar y traer dinero sucio que es de otros y para otros, se tentó y se quedó con una parte de la parte de la parte que no le correpondía. Para aleccionarlo, el comisario Navarro, lo manda al campo.



Durante el viaje, el oficial Revenga para en el Mustang, una especie de almacén y comedor rutero que en sus entrañas oculta un prostíbulo. El oficial Revenga va al baño, pero deja su teléfono celular al alcance de otros. Esos otros usara el aparato para filmar escenas de trata de las que el oficial Revenga dará cuenta unas horas después. ¡Acción!



“Estepa”, la ópera prima del realizador radicado en Bariloche Mariano Benito es una brillante combinación de moderno western con policial del desierto. Una ficción que oscila entre la acción y el thriller psicológico entre policías corruptos de poca monta y malandras que están en la pesada con otros que se manejan entre el cuatrerismo y el menudeo de campo.



Hecha de un modo en que hoy sería casi imposible, la película protagonizada por Agustín Sullivan (el Sandro joven de la serie de Prime “Sandro de América”), Jorge Prado, Ariadna Asturzzi (“Nada”, la serie de Star+ hoy disponible en Disney+) y el rionegrino Emanuel Gallardo tendrá esta semana un estreno muy particular, ya que será el jueves próximo, a las 18, de manera simultánea en el Cine Gaumont de Buenos Aires, en el Complejo Cultural Cipolletti y la Sala Incaa de Regina. En Cipolletti, repetirá el sábado 10 de agosto a las 18 y el domingo 11 a las 20.30. Las otras funciones serán, en la sala Sunstar de Bariloche, el 15 de agosto a las 20; en Roca, el 22 y 28 de agosto, a las 20.30; y en Regina 8,9 de agosto 21 hs, 11 de agosto 20 , el 13 y 14 de agosto a las 21.

Agustín Sullivan, en «Estepa», de Mariano Benito.



En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, Mariano Benito cuenta la historia de Estepa y cómo fue filmar en el sur rionegrino.

P: ¿Cómo fue la historia de esta película?

R: En 2018, participé en un concurso del Incaa, uno que se hacía antes y que se llamaba Ópera Prima Nacional, el cual gané. Después vino la pandemia que se paralizó todos los rodajes en la Argentina. El Incaa salió con una ayuda económica como para que se incentiven los rodajes, y ahí la filmamos, entre fines de septiembre y buena parte de octubre del 2021, sobre todos por las cuestiones climáticas que necesitábamos para filmar en el campo.

Ariadna Asturzzi y Agustín Sullivan, en «Estepa», de Mariano Benito.

P: ¿Cómo fuiste armando el tono de la película?

R: Me interesaba esto de que haya un personaje en una situación límite, en un lugar solitario, que esté él solo y que tenga que resolver en poco tiempo. Y que la historia transcurra prácticamente en tiempo real. Eso me llamaba mucho la atención, que tiene por ahí mucha reminiscencia con el western, con películas como La hora señalada, de Gary Cooper. En ese momento había salido una película que se llamaba Hell or High Water, de dos hermanos que roban unos bancos. Había ciertas cuestiones del espíritu de esa película que a mí también me interesaban; y de una película australiana de 2007 que se llama Noise, que era también un policía que estaba en una casilla similar al nuestro, pero en Australia, algo totalmente distinto, en la ciudad. Todo eso fue configurando algunas cuestiones de la narrativa de la película.

Ariadna Asturzzi, Emanuel Gallardo y Agustín Sullivan, en «Estepa», de Mariano Benito.

P: ¿De que trata la película?

R: Es una película sobre un policía que, si bien es un policía que podríamos decir de los buenos, también tiene algunas cuestiones vinculadas con algunos actos de corrupción, y que es castigado por un comisario que es su jefe, quien lo manda a cubrir una guardia en una casilla de la policía rural, en el medio de la estepa. En el camino hacia esa casilla, este policía para en un lugar medio pesado, una especie de almacén y comedor que también funciona como prostíbulo. Un lugar como el que aparece en El aura, la película de Fabián Bielinsky. Allí, el tipo va al baño, se distrae y le sacan su teléfono celular para filmar, sin que él lo sepa, imágenes relacionadas con la trata de personas y allí graban imágenes relacionadas con la trata de personas. En algún momento él se dará cuenta de eso y precipitará muchas cuestiones.

Haciendo cine en la Patagonia. Ariadna Asturzzi y Agustín Sullivan, en medio de la noche.

P: El tipo se manda una macana, pero no cuadra dentro de un policía corrupto, digamos.

R: Claro, ese hecho por el cual él lo castigan es un hecho menor, quiero decir no podríamos catalogar a este personaje de policía corrupto, simplemente cobró, se quedó con algo que no le correspondía dentro de una dinámica de corrupción. Un mensajero que se quedó una parte de todo lo que le correspondía a su jefe y éste no se la dejó pasar.

Mariano Benito y Agustín Sullivan, durante la filmación de “Estepa”.

P: ¿Cómo es la estética de la película?

R: La sensación que se quiere dar, sobre todo por el tipo de encuadres que utilizamos es la del personaje de soledad en un lugar que es áspero, que es complicado y sobre todo que está solo.

Esa es un poco la idea que teníamos desde el punto de vista de la estética de la imagen, los colores y la música, que es muy importante en la película. Es una música que compuso un músico de Bariloche, que se llama Mariano Rodríguez, que es especialista en el fingerpicking, que es una manera de tocar la guitarra que remite bastante al slide y a determinada música del folk norteamericana, y que lo mezclamos con toques nuestros. De hecho, hay una zamba que se compuso para un momento de la película y una ranchera también sureña, y después una música constante que va generando un clima medio de misterio, de suspenso.

Haciendo cine en la Patagonia. Un equipo de cincuenta personas trabajó en la filmación de «Estepa».

P: Hay una búsqueda también de cierto western patagónico de malandras y de policías.

R: Absolutamente, a mí el western es un género que me encanta, en este caso es un neo-western, digamos, porque es moderno, pero tiene muchas connotaciones de la persona sola en un lugar. Hay muchos componentes del western, y sobre todo también de la persona que está en el lugar equivocado y en el momento justo para que sucedan determinadas situaciones. Esa cuestión también me interesaba plantearla.

Y sí, es como buscar también, esto ya en lo personal, muchas historias que están muy relacionadas con el western sureño. Podríamos hacer un montón de películas como hicieron también los norteamericanos de su conquista del oeste, de sus guerras contra los pueblos originarios, de los pioneros, etc. Hay muchísimas historias y muy pocas se han contado, así que me gustaría seguir por ese camino también.

Haciendo cine en la Patagonia. «Estepa» fue posible a partir del apoyo del Incaa.

P: ¿Cómo está filmada Estepa?

R: Tengo bastante preparación anterior de ir a los lugares, hacer el scouting en los lugares que íbamos a filmar como para tener una idea de los encuadres. No tanto panorámicas, sino más bien planos fijos donde se ven las dimensiones del lugar en el que está. Otros planos, mucho más cercanos, en el interior de la casilla, que es un lugar más opresivo para el personaje.

Y después tuve la decisión de no usar drones para filmar. Porque la verdad es que pueden ser muy lindos, pero hay un abuso, me parece, en el audiovisual del uso de drones, y dije, bueno, no voy a usar ningún drone. Quise ser fiel y me mantuve a esa consigna.

“Hay muchísimas historias de western sureño y muy pocas se han contado, así que me gustaría seguir por ese camino”. Mariano Benito, director de «Estepa»



Por otro lado, si bien hay movimientos de un lugar a otro, en auto, una especie de road movie dentro de la película, cuando el personaje tiene que movilizarse, en general es bastante estático. Y yo quería como que ese estatismo del lugar influyera un poco en las decisiones y en el estado de ánimo de la gente. Entonces, las partes de movimiento con cámara en mano dentro del auto, por ejemplo, del patrullero, o por medio de una Cam Car que te permite manejar sin estar manejando. Se filma desde la parte de adelante del auto, o sea, el auto filmado no está siendo manejado, digamos, por el actor o la actriz.

P: ¿Es una producción regional?

R: Yo hace 20 años que vivo en Bariloche y ya en series que hice antes, siempre he tratado de generar equipos mixtos, en el sentido de que hay algunos roles que técnicamente no se pueden cubrir todavía en Bariloche.

La mayoría de los técnicos fueron Bariloche, salvo el director de fotografía, que es un amigo de Buenos Aires, con el que hice todas las series. Una foquista que vino de Buenos Aires y un grip, que es también un trabajo muy especializado de la industria del cine, y que vino uno de los históricos de Buenos Aires.

Con el elenco, lo mismo. Hay muy buenos actores y actrices en Bariloche, lo que no hay es mucha experiencia de actuar en cámara. Entonces con la actriz de la película, que es Ariadna Asturzzi, que es una amiga, hicimos un trabajo previo con los actores locales, una especie de coaching actoral. Y creo que eso anduvo bárbaro porque quedó un nivel muy parejo en las actuaciones.

P: Cuando empezamos la entrevista, hablaste de todo el premio, los estímulos las financiaciones. Parece que hubiera ocurrido en otro país, en otro mundo, pensando en cómo está hoy toda la industria cinematográfica argentina. ¿Esta película podría haber sucedido en a situación actual?

R: No en la situación actual. Es terrible, pero no. Es imposible que se haga porque la nueva tendencia de la administración del Incaa ahora es que haya muy pocas películas, Y películas que sean de una envergadura mayor y que vayan en coproducción con alguna plataforma o con otros estudios más grandes. Y estas películas independientes, películas chicas, como está ahora la cosa, van a desaparecer o se van a queda reducidas a una mínima expresión.

Mariano Benito: biobgrafía breve

Estudió cine con José Martínez Suárez. Guionista y realizador en la Universidad Nacional de Río Negro. Ganador de seis concursos Incaa. En 2016 y 2019 sus series «Reinas» y «Lejano Sur» obtienen el primer premio en el FAB y son programadas por las plataformas CINEAR Y CONTAR. «Estepa» fue ganadora del Concurso Ópera Prima del Incaa.

«Estepa»: ficha técnica

Elenco

Agustín Sullivan (Oficial Francisco Revenga).

Jorge Prado (Comisario Navarro).

Ariadna Asturzzi (Alicia)

Emanuel Gallardo (Nahuel).

Equipo técnico

Guión: Mariano Benito.

Asistente de dirección: Pablo Alba.

Director de Fotografía: Leandro Martínez.

Música: Mariano Rodríguez.

Director de Sonido: Lucas Tartaglia.

Montaje: Damián Leibovich y Mariano Benito.

Director de Arte: Ramiro Álvarez.

Productor: Mariano Benito.

Casa Productora: El Álamo Cine.

Vestuario: Mariana Echaniz.

Colorista: Adriana Alba.

Maquillaje: Roxana Ávila.

Productor Ejecutivo Maxi Dubois y Romina Coronel.

FX: Milo Sánchez Bengston.

Datos técnicos

Duración: 86 min.

Año: 2024

Argentina