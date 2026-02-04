Cómo es Tigrou, el impresionante show internacional de circo y teatro que llegará a Neuquén

Neuquén se prepara para recibir uno de los espectáculos más importantes de los últimos tiempos: la puesta en escena de Tigrou, el show de circo y teatro creado y dirigido por el mendocino Pablo Pérez. La única función en la Patagonia de esta puesta producida por la compañía suizo argentina InnovaCirco será el próximo sábado siete de marzo, a las 21, en la sala de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).



Inspirado en el universo de Cirque du Soleil con catorce artistas en escena, entre acróbatas, bailarines y cantantes que dan la vida a una puesta visual deslumbrante, Tigrou acaba de regresar de una intensa gira por el norte de Europa. La función en Neuquén será la primera de una serie de presentaciones en el interior del país , Córdoba, Rosario y Mendoza, antes de partir rumbo a Asia.

Tributo al cuento infantil



Estrenada en 2007, cuenta la historia de Tigrou, un pequeño niño que una vez perdido en el bosque, termina refugiándose en un Viejo Castillo abandonado donde pretende buscar abrigo para pasar la noche. La llegada del pequeño Tigrou a este castillo desatará una verdadera caja de Pandora entre sus habitantes olvidados en el tiempo y ocultos a la vista de los todos.



Un elenco compuesto por acróbatas, cantantes y bailarines logran darle vida a una historia fantástica que ilustra el viaje de un niño hacia su propia madurez. Tigrou rinde tributo a la magia narrativa de los cuentos de antaño (desde los cuentos de los Hermanos Grimm hasta las historias de Antoine de Saint-Exupéry), evocando la magia de los cuentos infantiles donde todo es posible, en donde la vida y la muerte se dan la mano.



En un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Pablo Pérez habló del espectáculo que traerá a Neuquén, de su origen, puesta en escena y de cómo dio forma a una compañías que se expande por el mundo.

“Es un show donde no se usan las palabras, todo se transmite con el cuerpo”. Pablo Pérez, director de Tigrou



“Tigrou es una historia fantástica, donde un nene, una noche buscando a su perro, se pierde en el bosque y termina durmiendo en un castillo abandonado. Esa noche en el castillo abandonado, supuestamente abandonado, hace que despierten un montón de seres que habitan ahí desde hace años, seres fantásticos”, cuenta su director. “Cada personaje del castillo ocupa un lugar dentro de la historia. El rey y la reina con los cantantes, tenemos seres mitológicos como los faunos, que son los habitantes fantásticos que habitan el jardín. Cada personaje de ese castillo cumple un rol, tiene un personaje y se le asigna una disciplina acrobática”.

El Maestro de Ceremonias, junto a Tigrou.



A lo largo de una hora y cuarto, catorce artistas despliegan sus dotes de acrobacia, humor, equilibrio, malabares y actos virtuales que dan forma a un universo fantástico alrededor de una historia simple y tierna: un niño que pierde a su perro. “Todo esto pasa en un periodo histórico que es entre el gótico y el barroco”, anticipa Pérez respecto de ese universo fantástico.

Tigrou: un elenco de lujo



“La mayoría de los chicos viene de haber estado en alguno de los 24 shows que tiene Cirque du Soleil”, destaca. “Van y vienen con nosotros, con nuestras compañías, entonces eso denota el nivel de los artistas. En su mayoría son argentinos, tenemos a una pareja de franceses, tenemos a un chico de Venezuela que es un animal con el diábolo. Cada uno se especializa de manera muy fuerte en una disciplina y después son muy buenos bailarines todos, toman clases de actuación, son muy buenos actores, intérpretes y el show es muy divertido”.



Tigrou está dividido en cinco grupos de acrobacias: Tenemos dividido el show en 5 grupos de acrobacias, que incluyen performances aéreas, de equilibrio, malabaristas y de humor, “un humor donde no se habla, es un tipo de humor bastante físico y muy respetuoso donde participa mucho el público de una manera muy divertida” adelanta Pérez.

“La obra propone un preshow, la gente que entra a la sala es recibida por los personajes, puede sacarse fotos, apreciar de cerca el vestuario, el maquillaje. Es muy lindo y te va preparando para lo que viene”. Pablo Pérez.



El espectáculo cuenta con unas 350 piezas de vestuario que se utilizan a lo largo del show. “El vestido de la cantante tiene diez kilos de piedras bordadas que se confeccionó en Turquía, hay piezas de vestuario que se hicieron en Suecia, hay otras piezas de vestuario que se hicieron en el Teatro Colón”.

La historia de InnovaCirco



Fundada en 2006 de la mano de Pablo David Pérez y del suizo Harald Helmuth Kruger, Innova Circo nació como una compañía de acrobacia para convertirse en día en una empresa líder en el mundo del entretenimiento. En palabras de creador, “Innova Circo es una compañía con sede central en Buenos Aires, que tiene otra sede central en Suiza. Yo soy el director, pero los capitales con los que se fundó y se creó la empresa son de Holanda y de Suiza.

La empresa fundada en Berna, donde tiene una de sus sedes, cuenta con cinco e espectáculos, de los cuales Tigrou es el primero y más exitoso. “Tiene 19 años ya, lo vieron en todo el mundo más de dos millones de personas. Venimos de hacer una gira de tres meses por los países nórdicos, donde ofrecimos unas 160 funciones. Y anterior a eso, estuvimos 5 meses en Turquía, con unas 150 funciones en catorce ciudades. Todos los años decimos lo mismo, que es el último y después lo bajamos, pero no se baja (risas). Un éxito es muy dificil de bajar. Es como el Fantasma de la Ópera nuestra, que no se baja nunca”.

La acrobacia en todas sus variantes es una de las destrezas más destacadas de esta producción.

A comienzos de los 2000, Pérez estaba viviendo en Suiza por un tema laboral, trabajaba en una compañía del estilo de Fuerza Bruta dirigida por dos chicas finlandesas. Pero Pablo se aburría mucho. “Creo que era cultural la cosa porque lo que a ellos lo atrapaba, lo movilizaba artísticamente a mi no me llegaba, me aburría mucho. Lo que las directoras querían contar a mi me aburría”, recuerda Pérez.



Un amigo, cansado de que el argentino se quejara y se quedara todos los días en los ensayos, le planteó lo que ya se caía de maduro. “¿Por qué no armás tu propia compañía, le ponés tu firma y te hacés cargo de lo que hacés?”, le dijo sin mucha vuelta. Y sin mucha vuelta Pablo se puso manos a la obra. Buscó inversores para comenzar su propia aventura y encontró dos, uno suizo y otro neerlandés. Ambos pusieron el dinero, se creó InnovaCirco y a partir de allí se desarrolló un universo artístico que fusiona teatro y circo, cuya obra más exitosa es la extraordinaria Tigrou, que en poco más de un mes podrá disfrutarse en la ciudad de Neuquén.

Quién es quién: los personajes de Tigrou

Tigrou: es el protagonista y será el encargado de mostrarnos el mundo a través de sus ojos. Tierno, enamoradísimo, curioso y juguetón son algunas de sus características. Siendo cada uno de estos atributos recreados en diferentes partes del show.

Bella: con su voz de sirena encantará a todos y también conquistará el corazón de Tigrou.

Maestro de ceremonias: oculto detrás de su voz elegante y fría, hay un ser bondadoso y paternal, dispuesto a explicarle a Tigrou qué cosas son las que realmente le están sucediendo, convirtiéndose en un guía para él.

Los volcanos: estos amigos siempre terminan en insólitas y divertidas situaciones por culpa de su espíritu juguetón.

Los faunos: Fen es todo razón y Len, su hermano, puro corazón. Ellos son las mascotas de Tigrou y son los encargados de asombrarnos con un increíble sistema de zancos.

Se estrenó en 2007 en la ciudad de Berna, Suiza.

A lo largo de su historia, el show recorrió más de 160.000 km, lo que equivale a cuatro vueltas alrededor del mundo.

Fue visto por más de 2 millones de espectadores y se presentó en 4 de los 5 continentes.

En casi 20 años de funciones, participaron más de 300 artistas en su elenco.

⁠El espectáculo utiliza más de 120 piezas de vestuario y más de 40 postizos.

El elenco está compuesto por 14 artistas, entre cantantes, acróbatas y bailarines. ⁠

El equipo completo de gira está integrado por 44 personas, incluyendo artistas, equipo creativo y técnicos.

⁠Fue el show elegido por Madonna para el lanzamiento del DVD de su The MDNA Tour.

En 2007, el espectáculo fue declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por promover las distintas ramas del circo y el deporte como hecho artístico.

Es una palabra del francés antiguo que significa algo pequeño y tierno.

El nombre fue elegido porque, al ser el primer espectáculo de la compañía, buscaba transmitir la emoción de algo que recién comienza, la misma ternura que despierta un cachorro o un bebé.

Es la primera vez que el show se presenta en Neuquén

En este momento cuenta con 2 elencos, uno realizando una gira nacional y otro en un gira por Asia que tiene una duración de 6 meses

Uno por uno: los actos de Tigrou

Rueda alemana: un acróbata hace gala de sus habilidades y dominio dentro de una rueda gigante que consiste en dos aros de metal unidos en seis puntos de dos metros de diámetro. En una exhibición de fuerza y agilidad el acróbata rueda, voltea y hace girar la rueda con destreza y velocidad asombrosas.

Pelotas de rebote: Precisión y exactitud son las cualidades de esta malabarista, que nos muestra un número de manipulación de pelotas para el asombro.

Aerial Hoop: tres mujeres vuelan como hadas con una coreografía de increíble armonía y belleza.

Ceer Wheel: este amo del equilibrio nos deleita con una coreografía que desafía los límites de lo posible.

Aerial Straps: fantasía romántica realizada con dos simples cintas aéreas, estos elementos son suficientes para transmitir la sensación de volar en un espacio solo reservado para los sueños.

Telas: en una exhibición de tolerancia y fuerza, estos artistas se hacen un solo ser con las telas que los acunan. Esta danza aérea requiere de habilidad y flexibilidad.

Clown: ¿qué pasaría si pusiéramos sobre el escenario un maestro de ceremonia de mal humor, dos torpes asistentes y cuatro voluntarios del público bastante desconfiados? El resultado es un número de clown que ganó varios premios internacionales.

Cubo: un acróbata que manipula un cubo de enormes proporciones, en una performance donde medir el espacio y el tiempo es vital para el éxito de este número.

Hanbalancing: ver en un solo número fuerza, equilibrio y elongación parece un desafío imposible, excepto para este acróbata. Es uno de los actos centrales principales.

Trapecio: de la mano de una de las más viejas disciplinas del circo llega este personaje que desafía las alturas.

Palo chino: como un reptil, estos acróbatas saltan y vuelan a través del aire con una habilidad, fuerza y velocidad que asombran. Desafían la gravedad inspirados en una disciplina original china.

Burbujas: este número muestras las infinitas posibilidades en el arte de burbujas.

Contact Ball: personajes que con su presencia misteriosa y juguetona cautivan con su habilidad para los malabares.

Trampwall: un cuarteto de artistas ejecutan una coreografía de saltos donde la precisión es absoluta.