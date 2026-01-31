Festival Camping Bariloche: Los Besos, entre las viejas canciones y los nuevos rumbos musicales

Nada mejor para un festival al natural como Camping Bariloche que una banda como Los Besos. Creada hace poco más de quince años alrededor de las inquietudes literarias y musicales de Paula Trama, guitarrista, voz principal y compositora de todas sus canciones, Los Besos siempre fue, en palabras de su líder, “una banda re fogonera, de guitarras acústicas al frente”.



Pero las cosas fueron cambiando en el sonido y la composición de la banda: en un principio eran guitarra, bajo y batería; casi quince años después, son cuatro más, y con ellos, más instrumentos. La música de Los Besos se reforzó con teclados, pianos, sintes y vientos. No es extraño que su hasta ahora último disco, Nadie Duerma (2023) sea tan diferente a todo lo anterior.

En otras palabras, menos fogonero. El disco menos fogonero de los nueve que componen la discografía de la banda, todos ellos alojados en Bandcamp. Solo los tres últimos, Copia Viva (2018), Matemática sentimental (2019) y el mencionado Nadie Duerma, están en Spotify.



Si algo caracteriza el derrotero musical de Los Besos es su crecimiento constante y no solo en la cantidad de integrantes. O acaso por eso mismo fue que su música evolucionó hacia sonidos más complejos dentro del rock y el pop originarios, incluyendo ciertos elementos del soul, a partir de los vientos, y la new wave con una creciente influencia de los sintes en muchas de las composiciones de Matemática sentimental.



Formada por Paula Trama, voz y guitarras; Pablo Berardi, piano eléctrico, sintetizadores; Ariel Chisleanschi, batería y percusión; Federico Fragalá, sintetizadores; Victor Rallis, trompeta, coros; Rosa Nolly, saxo tenor; y Sebastián Rey, bajo; Los Besos llega al festival barilochense en una especie de transición sonora, entre otras cosas porque su compositora cambió la guitarra por la batería para atravesar el proceso compositivo.



También llega con sentimientos encontrados porque, por un lado les entusiasma la propuesta de Camping Bariloche (ver aabajo) y su entorno natural entre el lago y la montaña, pero, por otro (o no tanto) les angustia la tragedia provocada por los incendios, el sufrimiento de los habitantes afectados y las terribles consecuencias para el ecosistema.



De esto, entre otros temas, habló Paula Trama con Diario RÍO NEGRO, a poco de presentarse en el festival cuya fecha original era este sábado y fue reprogramada por cuestiones climáticas para mañana domingo, a la misma hora y en el mismo lugar (ver abajo).

P: ¿Qué tienen pensado pare este fin de semana en Bariloche?

R: Venimos presentando desde hace tiempo nuestro último disco que se llama Nadie Duerma, que es un disco en el que nos metimos en un camino sonoro nuevo, a partir de la incorporación de la saxofonista Rosa Nolly. Paralelamente, se fueron armando temas nuevos a partir de los cuales empezamos a pensar en un próximo disco y la verdad es que sonoridad de lo nuevo está bastante en otro mundo a lo que veníamos haciendo.



Así que empezaron a aparecer como unos nuevos recitales medio extraños donde se mezcla lo que venimos tocando de los últimos diez años, temas fogoneros, guitarreros, con este último disco Nadie Duerma que no lo es tanto, más la inclusión de un par de temas nuevos, que ahora ya son cuatro o cinco, que empezamos a tocar en vivo y que serán parte del material nuevo que estamos preparando y que vamos a grabar en breve.

P: ¿Cómo imaginás la música de Los Besos en ese contexto natural como el que propone este festival?

R: Según tenemos entendido, el contexto natural, el espacio, es hermoso, un entorno increíble, pero también estamos ahí vibrando todo la desesperación y la incertidumbre de los incendios que están totalmente fuera de control. Entonces es un poco contradictoria la sensación porque estamos muy contentos de compartir un show con Juana Molina, con Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que son dos proyectos que amamos y música que nos emociona mucho, el paraíso de donde vamos a tocar, pero también estamos con la angustia de lo que está pasando.

Y en cuanto a lo musical, en la historia de nuestros primeros seis discos hay mucho de guitarra, discos que son re fogoneros, la guitarra acústica permanece a través del tiempo y de las canciones, me parece que ahí hay algo del discurrir más también lírico, de lo cancionero en sí, que está acompañando, un formato de banda más pop, podríamos decir pop rock por momentos, pero si hay un instrumento que se engancha o que dialoga más con lo natural es la guitarra, la guitarra acústica.

P: Quizás en Nadie duerma eso cambió un poco, no?

R: Sí, incluso es el disco en el que desaparecieron más las guitarras de la escena, pero nosotros tenemos un recorrido, cancionero que, que es un poco así, díscolo, no sé, como extraño, por momentos va, se va a alejar más de la sensación de lo natural, por momentos va a estar más cerca. Creo que el entorno musical de Camping nos tiende una mano para cruzar esos lenguajes.

R: Pensando en este último disco y en lo que están pensando para el siguiente, ¿hacia dónde va la banda?

R: Yo creo que hay algo de la época que está implicando muy fuerte en qué es lo que dice la banda. Me parece que hay un diálogo más profundo con la época , con lo que va pasando y con cómo nos resuena.

Si tuviese que decir qué es lo nuevo que nos está pasando, creo que se está vaciando mucho el espacio sonoro de donde veníamos porque si escuchaste el último disco, por ahí coincidís en que está bastante lleno, como que está muy cargado, que es un disco super barroco, lleno de arreglos instrumentales.

Bueno, somos muchos también en escena, somos siete (risas) y que el nuevo material es un poco más minimalista y te diría que hay algo un poco más crudo también. Volvemos a un sonido como el de los inicios, que éramos un trío y, si bien no es tan cancionero como en ese entonces, hay algo de vaciar, de hacer lugar, de que por ahí la batería y la voz tengan momentos de soledad.



Yo estoy componiendo bastante con la batería, estudiando también instrumentos, entonces, eso es un momento nuevo, por ahí estoy componiendo menos con la guitarra, que hay menos sintetizadores, como que hay un recorrido de vaciamiento me parece.

P: ¿Y qué los lleva a ese recorrido de vaciamiento, como mencionás, qué les está interesando empezar a mostrar como banda musicalmente?

R: Yo creo que hay algo más de lo emocional que tiene que ver con un espíritu, como te decía, un poco más crudo, tal vez tiene que ver con estar en un modo más de pregunta, de qué es lo que hay para contar en este momento, qué es lo que queremos contar. Las letras siempre estuvieron en un lugar muy de primer plano en esta banda y ahora hay también una cosa más de reducir los versos, de achicar la lírica.

Y en ese contexto, por ahí es un poco más físico el sonido, y un poco menos mental, o un poco menos barroco, me parece que va por ahí, también, como te decía, hay veces que pasa en los discos, cuando son procesos largos, como nuestro último disco, que te dejan con unas ganas de que lo siguiente sea muy distinto, eso me parece que también es algo que pasó, que después de un disco muy arreglado, muy producido, nos quedamos con unas ganas de volver a algo de los inicios de grabar en vivo, por ejemplo, los instrumentos, y que sea todo más conciso, más crudo.

Camping Bariloche 2026, los shows y cómo colaborar en la lucha contra los incendios

Camping vuelve a Bariloche y, por tercer año consecutivo, ofrece una experiencia de tres días independientes de festival, cada uno con tres artistas en vivo y una experiencia inmersiva en Cirse Club de Lago, frente al inmenso Nahuel Huapi y las montañas.

Seis horas de música, naturaleza, food trucks, merch, DJs musicalizando la jornada, y un ambiente relajado para disfrutar los shows sentado en el pasto o de pie.

Camping Bariloche2026 vivió su primera jornada con los shows de Conociendo Rusia, Juana Aguirre y La Valenti. Este fin de semana será mañana domingo, con las presentaciones de Juana Molina, Los Besos y Nunca Fui a un Parque de Diversiones. La tercera y última fecha el próximo domingo 8 de febrero con Bandalos Chinos, Lara 91K y Utah.

Incendios en la Patagonia: aporte solidario

En estos días, la Patagonia está atravesando una situación durísima por los incendios y toda ayuda es fundamental. Por eso, al momento de comprarlas entrada se puede sumar un aporte adicional voluntario de $10.000 para acompañar iniciativas de ayuda de la fundación Amigos de la Patagonia.

También puede hacerse de forma directa a la cuenta oficial de Amigos de la Patagonia: https://link.mercadopago.com.ar/amigosdelapatagonia

El aporte adicional a través de la compra de tickets no constituye una donación directa del comprador. Quien realizará la donación es Camping, que se compromete a destinar el monto recaudado mediante estos aportes a Amigos de la Patagonia. El aporte es opcional y se agrega como monto adicional durante el proceso de compra. El comprador no obtiene beneficios fiscales por este aporte. Camping comunicará posteriormente la donación efectivamente realizada.