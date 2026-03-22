Con anteojos 3D y la voz original de Gustavo Cerati: los secretos del debut de «Ecos» de Soda Stereo en el Movistar Arena

El regreso de Soda Stereo a los escenarios siempre genera un sismo emocional, pero el debut de «Ecos» planteó un escenario inédito: la presencia protagónica de un Gustavo Cerati virtual. Con diez funciones vendidas y medio millón de tickets en la región, el éxito comercial es total, aunque el debate artístico recién comienza.

A diferencia de la gira «Gracias Totales», esta vez no hubo invitados. El anuncio fue tajante: el líder ocuparía su lugar a través de la tecnología, desafiando su ausencia física desde 2014.

Una puesta en escena con anteojos 3D: así fue el regreso de Soda Stereo

El show comenzó el sábado 21 de marzo con «Ecos», un lado B de Nada Personal que funcionó como manifiesto. La experiencia de 19 canciones incluyó momentos donde el público debió usar anteojos 3D, buscando borrar la frontera entre lo vivo y lo grabado.

Clásicos como «En la ciudad de la furia» y «Hombre al agua» sonaron con la potencia de la base rítmica de Zeta y Charly tocando en vivo, sincronizados con las pistas de voz y guitarras originales de Gustavo extraídas de las grabaciones de estudio.

La resolución técnica se basó en un juego de pantallas con profundidad. Si bien el impacto visual logró conmover a miles, la digitalización mostró por momentos gestos que marcaron una distancia con la calidez humana.

Lo más llamativo fue la escasa interacción: un breve «Hola, Zeta, Charly…» pregrabado rompió el hielo, pero los músicos se limitaron a tocar sin dirigirse al público, creando una atmósfera que algunos asistentes calificaron de «fría». El único momento de ruptura fue una falla técnica donde Zeta intervino con un «Podía pasar», recordando que aún hay lugar para el error humano.

La palabra de Benito Cerati en la presentación de Soda Stereo en el Movistar Arena

A la salida del Movistar Arena, las opiniones estaban divididas. Mientras los jóvenes celebraban «ver» por primera vez a la banda, los seguidores históricos manifestaron cierta decepción.

Para Benito Cerati, esta es la forma más honesta de mantener vivo el legado: «El único que lo puede reemplazar es él mismo, y esta es la mejor forma», declaró. «Ecos» queda así como una experiencia opcional: entregarse a la simulación tecnológica o refugiarse en el recuerdo eterno de los discos.