Alivio para los fans de AC/DC: Stevie Young recibió el alta y los shows en River están confirmados

Buenos Aires respira rock. Tras 24 horas de incertidumbre que mantuvieron en vilo a miles de seguidores, Stevie Young (69) recibió el alta médica este viernes y se reincorporó a la delegación de AC/DC. El músico británico, sobrino del recordado Malcolm Young, había sido ingresado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei tras su arribo desde Chile, debido a una descompensación que obligó a realizarle estudios de control.

Según confirmaron fuentes oficiales y la productora DF Entertainment, los exámenes resultaron satisfactorios y el guitarrista de AC/DC ya descansa con el resto del grupo, enfocado en el histórico regreso de la banda a Argentina tras 16 años de ausencia.

Stevie Young recibió el alta: el operativo «precaución» y el comunicado de la productora

La internación de Stevie Young fue manejada con total hermetismo por el entorno de la banda, lo que alimentó diversas especulaciones en redes sociales. Sin embargo, el comunicado emitido por la organización local trajo la claridad necesaria: «Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le realizaron todas las pruebas necesarias«.

Afortunadamente, el músico fue visto saliendo por sus propios medios del sanatorio porteño, mostrándose de buen humor y, según detalló la productora, «esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes«. Este gesto desactiva cualquier protocolo de cancelación y ratifica que la formación liderada por Angus Young y Brian Johnson está lista para el primero de sus tres sold outs.

AC/DC en River: un reencuentro histórico tras 16 años

La expectativa por el Power Up Tour en Buenos Aires es total. Desde aquellas míticas noches de 2009, inmortalizadas en el DVD Live at River Plate, la conexión entre el público argentino y la banda australiana se volvió legendaria. Las fechas del 23, 27 y 31 de marzo 2026 en el Estadio Monumental marcarán el punto más alto del calendario musical de 2026 en la región.

La formación actual, que incluye a Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo, llegará a Núñez con un arsenal de clásicos y la potencia de su último material de estudio. Además, el show contará con la apertura de los estadounidenses The Pretty Reckless, liderados por Taylor Momsen, sumando una dosis extra de hard rock a una jornada que promete ser épica.

Hoja de ruta de AC/DC: Buenos Aires y el destino México

Con la salud de Stevie Young restablecida, AC/DC cumplirá su agenda sudamericana tal como estaba previsto. Tras las tres funciones en Buenos Aires, la banda partirá hacia Ciudad de México para cerrar el tramo latinoamericano de la gira en abril 2026.

Para los fans locales, el alta de Stevie no es solo una buena noticia médica, es la señal de largada para un ritual que, según los expertos, podría ser la última oportunidad de ver a los «Reyes del Rock» en suelo sudamericano.