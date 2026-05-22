Peso chileno hoy: cómo aprovechar las tasas para viajar a Chile este viernes 22 de mayo 2026

Cruzar a Chile durante este otoño de 2026 requiere algo más que preparar el equipaje; la volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar la conversión de la moneda. Este viernes 22 de mayo, coincidiendo con el incremento del flujo turístico por el fin de semana largo, las variaciones en las cotizaciones locales y el mercado cambiario abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

En esta guía, analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa cambiaria actual para que puedas maximizar el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este viernes 22 de mayo 2026?

Viernes 22 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,55 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.735 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 22 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 22 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 22 de mayo 2026:

$1360 para la compra

$1410 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 22 de mayo 2026:

$1.350 para la compra .

. $1.420 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 22 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 22 mayo de 2026, según el último reporte: