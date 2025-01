De igual a igual: premiaron en España a Leila Guerriero por su libro «La llamada»

La escritora y periodista Leila Guerriero ganó en su primera edición el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024, por su libro “La llamada”, un “ágil reportaje periodístico y una vigorosa narración”, según calificó el jurado.

El premio resaltó que Guerriero convirtió un caso real de “terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia”.

La autora, columnista de El País, por su parte, señaló que el galardón es una “alegría y una sorpresa. No solo por el hecho de que el libro haya ganado en la categoría de narrativa, sino porque me parece estupendo que se cree un premio para reconocer la obra de diversos autores en tiempos en los que, más que celebrar y reconocer, parecemos empeñados en destruir”.

Premiaron a Leila Guerriero por su libro «La llamada» | Otros destacados

Los escritores Fernando Arrabal, con el galardón de honor; María Sánchez, Premio Zenda de Poesía por “Fuego la sed”, y Xavier Pla, el de Ensayo por la biografía de Josep Pla “Un corazón furtivo” (Destino), fueron los otros galardonados en la primera edición de los premios, que se entregaron esta semana, en una ceremonia con más de 300 invitados que reunió a representantes del mundo cultural y político.

El Zenda de Historia recayó en Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío por “Fuego cruzado” (Galaxia Gutenberg), sobre la primavera española de 1936 y el de Infantil y Juvenil en Ledicia Costas, por “Siete dientes de león” (Nórdica).

El palmarés se completó con el premio Ópera prima para Camila Cañeque, por “La última frase”; el de Traducción para Cristina Gómez Baggethun; el de Innovación, para Jorge Carrión; Mejor Librería para Librería Gil (Santander); Mejor Editorial, Visor Libros y Premio Especial Zenda-Edhasa para Augusto Ferrer-Dalmau.

Premiaron a Leila Guerriero por su libro «La llamada» | “Honrada”

La autora de “La llamada” (Anagrama, 2024) reseñó el hecho de que en este premio el autor no se postula, son otros los que seleccionan las obras. “Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado, me sentí no solo contenta y agradecida, sino honrada. Porque son estupendos lectores, estupendos autores. Y, como decía Ricardo Piglia, no hay nada, nada más hermoso que el reconocimiento de los pares”.

En su discurso, Guerriero reafirmó: “No hay en este libro ningún invento, ninguna fantasía. Todo lo que está allí fue visto, preguntado, investigado. No es una novela, no es una historia basada en hechos reales, por eso me gustó el nombre de la categoría en la que resultó elegido: ‘Narrativa’, porque narrar es narrar (…) la no ficción puede alcanzar la misma potencia que la ficción, ambos géneros pueden ser considerados de igual a igual, así que gracias a quienes idearon este premio, por ponernos en pie de igualdad”.

Y reconoció: “no se puede decir nada muy original en relación al hecho de ganarse un premio, porque la reacción natural, salvo que una esté completamente alienada, es ponerse contenta y agradecer. A mí me pasa eso. Estoy contenta y agradezco”, concluyó.

Reconocimiento hecho revista

Los Premios Zenda están promovidos por la revista Zenda Libros y tienen como objetivo reconocer la labor literaria, editorial y de fomento de la lectura. En esta primera edición, se evaluaron obras organizadas en 10 categorías, incluido un premio de honor, abarcando el curso editorial comprendido entre agosto de 2023 y julio de 2024.

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte es quien fundó la plataforma en abril de 2016, actualmente dirigida por Leandro Pérez. Desde entonces publicó artículos de más de 1.700 autores iberoamericanos.