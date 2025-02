«Del lado de mi», la original experiencia performática para redescubrir Añelo

Este sábado a las 15 partirá, desde Avenida Argentina y Leloir de la ciudad de Neuquén con destino Añelo, una combi con quince participantes (todavía hay lugares disponibles) que serán parte de la inédita “Del lado de mi”, una singular experiencia performática creada por la artista neuquina radicada en Buenos Aires Manuela Méndez que busca redescubrir y resignificar los territorios de Neuquén y Añelo, encandilados por la lógica y el ecosistema extractivista. Y lo hace sin bajar líneas, en las voces de sus habitantes. Esta historia parte de una pregunta entre tantas. Sólo después aparecerá la obra.

¿Dónde está Añelo cuando estamos en Añelo? Es una pregunta simple y la respuesta es más simple aún: está ahí. Solo hay que saber qué ver y escuchar. Ver, escuchar, pero también preguntar fue lo que hizo Manuela Méndez sentada en la plaza de pueblo durante el más caliente enero que se recuerde.

Añelo: qué ves cuando me ves





Radicada en la ciudad de Buenos Aires desde hace unos veinte años, donde fue a estudiar hasta terminar la Licenciatura en Actuación, Méndez sentía que cada vez que volvía a Neuquén Capital, esa ya no era su ciudad, la que la vio nacer y la crio. Y que cada vez que volvía, y eso sucedía no menos de dos veces al año, lo era cada vez menos.



“Yo vengo muy seguido a Neuquén Capital, y tengo una sensación muy extraña, cada vez me cuesta más hallarme”, confiesa Méndez. “Entiendo perfectamente que las ciudades cambian, que el tiempo avanza, pero yo a veces tengo la sensación que Neuquén crece, pero con anabólicos”.

Una postal de Añelo delos años 80.



Si Neuquén “crecía con anabólicos”, Manuela decidió visitar al “dealer” de esos anabólicos: Añelo. O Vaca Muerta, que es (casi) lo mismo, pero no. “En esa búsqueda de indagar qué había, se me ocurrió empezar a ir a Añelo, a ver qué estaba pasando con Vaca Muerta, que entendía que era la razón. Empecé a ir medio en plan expedición y también me flasheó que yo no había ido nunca a pesar de que estamos muy cerca. Y que hay algo ahí tan nombrado por todo el mundo, pero que no conocemos. Yo estoy en Buenos Aires y lo que la gente reconoce últimamente en Neuquén es Vaca Muerta, para bien y para mal, no importa, pero es Vaca Muerta”.



Todo ese extrañamiento del lugar en que había nacido y que ya no (re)conocía como propio, porque sentía que algo allí había estallado en todos los sentidos, y del lugar del que todo el mundo (literalmente) habla pero que muy pocos de aquí y del mundo conoce, del mito (de lo) que construye Neuquén hoy y no conocerlo disparó en ella preguntas: por qué, por qué está pasando esto. “Añelo para mí era un delirio, como ir cada seis meses y que realmente sea todo distinto”, dice no sin asombro.

“El uso del territorio, el uso del urbano, el shopping en medio de la barda, el casino gigante, hoteles, hoteles y más hoteles entre calles de tierra y la precariedad de las construcciones… bueno, todo eso junto que para mí empezó a ser súper valioso como material de imaginación y pensamiento. Y me armó una metáfora muy clara de lo que a mí me pasaba en Neuquén. Tengo un poco la sensación de que efectivamente la mirada y el acceso al mundo en Añelo está totalmente estallado por la lógica extractiva, todo allí está vinculado con lo extractivo”. Todo esto que movilizó a Manuela, la artista lo convirtió en obra.

La experiencia performática



El resultado de aquel extrañamiento, los viajes y las preguntas dieron forma a “Del lado de mi”, una singular experiencia performática y sonora que invita a los y las participantes a recorrer la localidad de Añelo, vinculándose con el territorio a través de relatos poéticos y testimoniales, mediante una narrativa que entrelaza las voces de los habitantes de la región con el relato poético.



“Es una experiencia que consiste en un viaje desde Neuquén hacia Añelo que busca una reapropiación afectiva del territorio a través de relatos de sus habitantes”, explica Manuela. “Es performática porque hay algo de nuestros cuerpos allí, y eso lo convierte en una potencia performática que lo que busca es una reapropiación que quiere disputarle sentidos al petróleo: una ciudad cuyos sentidos están orientados hacia la extracción, pues entonces vamos a buscar (los) otros sentidos”.

“Del lado de mi”, que contó con el apoyo de la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes y de la secretaría de Cultura de Añelo, propone una mirada de Añelo en dos planos superpuestos en el que, a simple vista, uno está por encima del otro, pero que, desplazada esa mirada, deja ver el otro plano. Y es allí cuando aparece ese otro Añelo antes del petróleo o, quizás mejor dicho, antes del extractivismo. Un Añelo que sigue siendo aquel y que convive o, quizás mejor dicho, sobrevive al Añelo que encandila.



Y el modo en que Manuela Méndez, actriz, directora y performer, pensó esta experiencia es a través de un viaje para quince paticipantes, que es la cantidad de asientos disponibles en la combi, que sale de Leloir y Avenida Argentina, en la ciudad de Neuquén, y recorre los 110 kilómetros que la separan de Añelo. Ese viaje, que es contemplativo, también es, en ciertos momentos, un viaje auditivo a través de la escucha de un texto en prosa, pero con marcado estilo poético, escrito por la propia artista, que acompaña el devenir del paisaje y su creciente conversión en paraíso extractivo.



Una vez en Añelo, comienza un recorrido urbano por la localidad acompañado de audios con las conversaciones que Méndez mantuvo con habitantes de la localidad que rescatan aquel Añelo. Los audios se activan en determinados puntos del recorrido mediante un código QR. Vale decir que todos los audios que forman parte de esta experiencia performática se escuchan a través de teléfonos móviles.



“Del lado de mi”, que no es otra cosa que su trabajo final de tesis de la Maestría en Teatro y Artes Performáticas de la Universidad Nacional de las Artes, no es una experiencia que busca bajar línea respecto de Vaca Muerta ni tampoco pretende romantizar el pasado. Lo que Manuela Méndez propone aquí es una mirada de todo aquello que fue y que sigue siendo Añelo, más allá del fenómeno Vaca Muerta. Hay un Añelo cotidiano que estaba antes y que sigue estando, que no desapareció, sigue estando el centro de salud, sigue estando la iglesia, siguen estando los vecinos que estaban antes. Y son esos vecinos los que hablan. Pero no son los únicos. También hablan aquellos que llegaron a Añelo en los últimos veinte años y eligieron quedarse.



“Me encontré con historias muy singulares. Tengo el relato del primer casamiento en Añelo, del padre les prestó la alfombra roja a los novios para que se puedan casar, una alfombra que trajeron de Centenario para poner en la escuela. Hay una mujer que cuenta que el día que llegó al pueblo y se sentó en la plaza le dijo a su marido ‘yo no vuelvo, yo me quedo acá’. O la enfermera del pueblo que a los 19 años atendía ella sola los partos. La única enfermera de todo Añelo. Son muy valiosos los audios como registros, poder sentir la textura de sus voces, de la gente que te cuenta sus propias historias”, comentó la artista.

«Del lado de mi». Un recorrido sonoro por Añelo antes del petróleo

Única fecha: Sábado 15 de febrero, 17:00 hs (Neuquén), 19:00 hs (Añelo)

Punto de encuentro: Avenida Argentina y Leloir.

Reservas: WhatsApp 1159910649 o Instagram: @antesdelpetroleo

«Del lado de mi» es una experiencia performática y sonora que invita a los y las participantes a recorrer la localidad de Añelo, vinculándose con el territorio a través de relatos poéticos y testimoniales, mediante una narrativa que entrelaza las voces de los habitantes de la región con el relato poético. El proyecto busca revalorizar el vínculo afectivo con el lugar, corriéndolo de los sentidos unívocos que el petrolero le asigna.

Accesibilidad y aporte flexible La experiencia tiene un valor sugerido de $15,000, pero entendemos que cada situación es única. Si podés aportar más, tu contribución será bienvenida y permitirá que más personas puedan participar sin que el costo sea un impedimento. Si no podés cubrir el monto completo, no dudes en sumarte igualmente, ya que lo más importante es compartir este recorrido.

Reservas y más información Los cupos son limitados, por lo que se solicita confirmar la participación. Para reservar tu lugar o recibir más información sobre el recorrido y los puntos de encuentro, comunícate al 1159910649 o a través de nuestro Instagram @antesdelpetroleo.

Ficha artística:

Tutoría de texto: Analía Fernández Fuks

Tutoría general de tesis: Nelda Ramos

Testimonios: Mavy Albornoz, Lucía Albornoz, Cristina Banfi, Camilo Cousiño, Adriana Orellana, Susana Vázquez, Nilda y Segundo Wircaleo.

Concepto e idea general: Manuela Mendez

Sobre la artista

Manuela Méndez es actriz, directora y performer. Es neuquina y actualmente reside en Capital Federal. Dirigió la obra Las Oceánicas, incluida en el Catálogo del INT (2023/2024) y desarrolló la obra amar amar amar, premiada en el ciclo Óperas Primas del Centro Cultural Rojas. Fue galardonada con el Premio Teatro del Mundo como actriz y nominada como Revelación por los premios Trinidad Guevara. Su más reciente obra como directora, La Yoli Mindolacio, ha sido seleccionada para integrar la Fiesta de Teatro CABA 2025 y fue ganadora del premio Artei a la Producción Independiente. Es Licenciada en Actuación por la UNA, diplomada en Feminismos, género y Derechos Humanos y está a punto de finalizar su Maestría en Teatro y Artes Performáticas