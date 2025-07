Día del Payador: Neuquén lo celebra con un encuentro a pura tradición en la capital

El 23 de julio se celebra el día nacional del Payador y como motivo de festejo, Neuquén organizó un encuentro imperdible para el primero de agosto. En la capital, seis payadores del interior de la provincia improvisarán sus más ingeniosas líneas en un festejo a pura tradición con entrada libre y gratuita.

En la Argentina el Día del Payador fue instituido por Ley Nacional Nº 24.120/92 por haberse realizado en 1884, en Montevideo, la famosa payada entre Juan Nava (Uruguay) y Gabino Ezeiza (Argentina).

La provincia del Neuquén adhirió mediante la Ley Provincial Nº 3158/18, declarando el 23 de julio de cada año como el Día Provincial de las y los Payadores y recordando el nacimiento de Juan Quiroga, el primer payador de Neuquén capital, quien cuenta con un monolito en el paseo de la costa que recuerda su nacimiento.

Para celebrar la payada, la provincia organizó un evento a pura tradición. Será en la Sala Alicia Fernández Rego y reunirá a jóvenes talentos que, con guitarra en mano, llevarán al escenario la esencia de un arte centenario. La particularidad es que todos ellos provienen de talleres impulsados por la provincia, especialmente uno en Las Coloradas, que se convirtió en semillero de voces nuevas.

Oscar Sarhan, subsecretario de Cultura de la Provincia, celebró la iniciativa y remarcó la importancia de visibilizar un arte que, aunque muchas veces relegado, “está más vivo que nunca”. “Está bueno que lo podamos difundir, porque viste que es un arte que busca la contracultura. Son jóvenes que se animan a la improvisación», dijo.

El encuentro no solo será un espectáculo musical, sino también un gesto de continuidad para una tradición que evoluciona sin perder su raíz. “Es el arte de la improvisación. No es común encontrarse con eventos de payadores, y menos en la ciudad. Por eso es importante”, agregó.

Para Sarhan, el arte del payador es tan vigente como necesario: «El payador improvisa a partir de hechos reales, de una presencia en su tierra. Es un arte que viene de la ruralidad y por eso es valorable».

El subsecretario de Cultura considera que la apuesta por los jóvenes es clave para la permanencia de esta tradición. “A mí lo que me gusta es esa mezcla de juventud y rebeldía, o ese riesgo que uno tiene en esa etapa de la vida. El payador necesita de eso”.

En la capital se escucharán distintas historias del interior a través de las voces de estos improvisadores. «Cada región tiene lo suyo a contar, porque en cada payador uno encuentra esa pluralidad de pensamiento».

“Donde no alcanzan las ideas, donde no alcanza la política, donde no alcanzan las opiniones, ahí está el arte. El arte siempre te va a tender una mano. En este caso, con una guitarra”, cerró Sarhan.

El evento se realizará el viernes primero de agosto en la sala Alicia Fernández Rego en calle Vuelta de Obligado 50 a partir de las 20. La entrada es libre y gratuita.