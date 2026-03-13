Doble función de Teatro Ciego en Bariloche: qué ves cuando no me ves

El elenco de Teatro Ciego de Bariloche vuelve a escena con una doble función de “Nefelibata, caminar las nubes”, este sábado, en Araucanía Estación Cultural.

“Con los ojos cerrados me ves mejor”, dice David Lebón en “Parado en el medio”, la delicada canción de Serú Girán. ¿Qué vemos cuando cerramos nuestros ojos? Más aún, cómo vemos cuando ya no vemos con nuestros ojos y lo que se encienden son nuestros otros sentidos. Algo de esto sucede con el Teatro Ciego, una experiencia que se vive en la más completa oscuridad.6



Después de diez funciones con localidades agotadas desde su estreno en julio, “Nefelibata, caminar las nubes” continúa en Bariloche con una doble función, este sábado, a las 19:30 y 21:30, en Araucanía Estación Cultural (Bustillo 11.500).



En un tiempo dominado por las pantallas y la sobrecarga visual, “Nefelibata, caminar las nubes” propone algo distinto: apagar la luz para encender otros sentidos. La propuesta del Teatro Ciego redistribuye la percepción. La escucha se vuelve protagonista, los aromas irrumpen con fuerza, el espacio se hace táctil y vibratorio. La oscuridad, lejos de ser una carencia, se convierte en una forma de conocimiento y en un recurso artístico que abre nuevos lenguajes escénicos.

Oír, oler, tocar, sentir



Inspirada en “300 millones”, de Roberto Arlt, “Nefelibata…” cuenta la historia de una campesina que, atravesada por la soledad y el desencanto, imagina otra vida posible de la mano de Rocambole, un personaje ficticio que la guía por un universo de viajes, amor e ilusiones.



Declarada de interés por la UNRN y con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro, esta producción integra en escena a artistas ciegos o con baja visión y abre un lenguaje inclusivo y experimental que iguala las condiciones perceptivas entre espectadores con y sin visión.

Santiago Cámpora, director de Nefelibata, caminar las nubes, también es uno de sus actores.



En un diálogo con Río Negro, Aravinda Juárez Silva, dramaturga y parte del elenco de la obra, explicó cómo funciona el teatro ciego y cómo fue adaptar el texto de Arlt para esta particular propuesta.



“Nefelibata se inscribe dentro del teatro ciego, que es una propuesta de teatro sensorial en oscuridad, se percibe la obra de teatro a través de todos los demás sentidos, exceptuando la vista. Entonces, la propuesta escénica es a oscuras, el público entra también en completa oscuridad, y las actuaciones y todo lo que sucede durante la obra prescinde del sentido de la vista”, explica.

Lo que me desafió en este trabajo fue escribir suprimiendo la imagen visual, pensando en sonidos, en aromas y la verdad que fue muy divertido, debo confesar”. Aravinda Juárez Silva

Dramaturga y actriz de “Nefelibata…”



La puesta en escena es absolutamente sensorial, destaca la dramaturga, todo lo que sucede en escena se construye a partir de lo que percibimos con el oído, el olfato y, en algunos casos, también el tacto. “Acudimos los aromas, los sonidos, lo que se percibe en el espacio, y contamos la historia a través de los otros sentidos”.



El público se encuentra ante un desafío sensorial y un despertar de los sentidos reflexiona Aravinda: “Nos damos cuenta a través de todo este proceso que, naturalmente, estamos muy tomadas por el sentido de la vista, Como que, en la mayoría de los casos, el teatro entra a través de lo que vemos y escuchamos. Y esta vez, prescindiendo del sentido de la vista, ponemos mucha más atención a cuáles son los sonidos, a todas las atmósferas que se generan en cada escena a través de los otros sentidos”.



Para todos los integrantes del elenco fue un trabajo de entrenamiento especial poder desarrollar una obra de teatro ciego. “Es un proceso también de entrenamiento que se viene haciendo en Bariloche desde hace un tiempo con nuestro director Santiago Cámpora, que empezó este camino de investigación en lo que es teatro ciego”, destaca Aravinda. “Nos fuimos integrando y adquiriendo también esas herramientas como actrices, como actores, para poder habitar la escena que nos propone el teatro a oscuras”.

Nefelibata: surreal y soñadora



“Nefelibata, caminar las nubes” es una adaptación de la obra de Roberto Arlt. “Es una adaptación bastante libre”, reconoce Aravinda, quien trabajó en la dramaturgia de la puesta barilochense. “La propuesta de trabajar este texto fue de nuestro director Santiago Cámpora, porque tenía un universo onírico que permitía como un vuelo interesante para este viaje a través de los sentidos”.



Ya la obra de Arlt había integrado un universo del orden de lo onírico, como más surreal. “Eso nos permitió una entrada a los otros sentidos como más amable y más potente, nos parecía que podíamos explorar y explotar para que justamente abriera otro campo que no tuviese que ver con la imagen. Entonces la obra ya planteaba diferentes escenarios, la obra ya sucedía en diferentes espacios, y cada espacio tenía una característica en particular”.



La dramaturgia tomó de la obra original algunos de los personajes y los pusieron a jugar en un entorno más local que el imaginado por Arlt, quien había desplegado un entorno urbano de comienzo de los ‘30.De hecho, la obra se estrenó en 1932 en el Teatro del Pueblo. El personaje principal, que era una persona como más de ciudad, la trasladamos un poco más al ambiente como del campo rural, lo que nos permitió también explorar la riqueza de otra geografía y de otros espacios, los sonidos más de un espacio más rural, los aromas, también otras conexiones, y nos abrió otro universo para explorar a través de los sentidos”.



La obra cuenta con artistas dedicado dedicadas a la música y a la creación de ambientes sonoros como Pablo Ríos y Alejandro Otsubo, que también hacen música en vivo, destaca Aravinda. “La obra ya tiene como otros ingredientes que también despliega, mientras se está sucediendo, como la música en vivo, canto. también trabajamos con una curadora de aromas que nos acompañó a recrear los aromas de cada espacio que habita la obra. Todas aristas que se agudizan cuando suprimimos uno de los sentidos como es el de la vista, nada menos”.



¿Por qué esa palabra, una que casi no se usa del idioma español, para dar nombre a esta adaptación? ”El título de la obra se traduce como persona que vive en las nubes, o persona muy soñadora. Pertenece al español, no es una palabra muy conocida. De hecho, cuando le pusimos ese nombre a la obra fue como una de las cosas que pensamos, bueno, la gente va a tener que empezar a integrar esta palabra”.