En sintonía de clown toda pregunta tiene su respuesta

Marta dejó de ser una niña y al mirarse al espejo de su vida como una adulta joven resolvió dejar la casa natal, por “el orden natural” que lleva a los hijos a salir al mundo. No regresó por años, décadas. Hasta que un día, resuelve regresar enfundada en un “traje de payasa”. El teatro en acción.

Allí, Marta comienza a hacerse preguntas fundantes relacionadas a dónde pertenece, qué queda de ella en ese lugar, qué dejó en ese lugar y qué se llevó consigo. Y a partir de allí, metida en la soledad de su lugar de nacimiento aparecen para ella algunas respuestas.

Así comienza la obra que lleva por título “Siempre estoy volviendo”, que presentará su única función en la zona, el próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 21.30, en el teatro El Biombo, ubicado en calle Rhode 1.454 de la ciudad de General Roca.

Es una obra de clown que busca darle tiempo a la tragedia para que mute en comedia. Es un espectáculo pensado para jóvenes y adultos, que se estrenó hace más de un año y viene de realizar varias funciones y el domingo bajará el telón, por lo menos por ahora.

“Marta se fue porque creció. Se desprende de esa casa natal y cuando vuelve encuentra todo muy diferente y a partir de eso, ella empieza recordar quien es en relación con esa casa. Lo que hace la casa es darle algunos recuerdos y algunas referencias de quién era ella cuando vivía allí”, reveló un poquito la artista y clown, Ana Loto, protagonista de la obra.

El tema parece a simple vista un poco “denso”, pero Loto explicó que la magia del clown es poder contar todas las historias, aún las más emotivas o duras, desde el humor que transforma todo, sin golpes bajos y la capacidad transformadora del humor.

“La técnica del clown un poco lo que hace es exacerbar algunas características. No se trabaja con un personaje, sino más bien con una interpretación muy personal, exacerbando o iluminando algunas zonas de la personalidad y otras dejándolas de lado”, aseguró.

Y el payaso sale a escena con un arma que es fundamental: “Siempre trabaja con la frustración, hay algo de querer que las cosas le salgan bien, pero no sucede y eso genera una empatía con el público. Está en un constante fracaso y eso lo lleva a otros descubrimientos. Un poco Marta no escapa a esa esencia de clown”, agregó Ana.

“El payaso trabaja con la frustración y desde ese lugar, sale a través del humor una nueva manera de interpretar el mundo”. Ana Loto, payasa y protagonista de la obra que se presenta por única vez.

El payaso trabaja siempre con dos herramientas fundamentales: la poética de hacerse preguntas existenciales “no escapan a la humanidad de todos”, y con el arte de dejar al descubierto esas exacerbaciones que además, revelan mucha vulnerabilidad humana. Y allí aparece la comedia. Loto confirmó que “la comedia es tragedia más tiempo”.

Volviendo a Marta, la clown afirmó: “La vida la lleva a volver, un poco circunstancialmente, un poco cascoteada por el tránsito de lo que vivió. Creo que llega un poco buscando refugio en esa casa. No le fue muy bien siendo adulta o no le fue tan bien como esperaba, entonces vuelve a esa casa natal buscando un abrigo y se encuentra con una situación donde no solo no hay abrigo sino que no hay casi nada. Cuando uno le pasa eso, que todo lo conocido ya no existe, aparecen nuevas preguntas y en eso sí me parece que hay algo muy fundamental que es ahora si no está todo esto quien soy, que hago”.

La dramaturgia de la obra fue armada entre Ana y la directora Maite Aranzabal. Ambas se animaron a temáticas que son fuertes pero “cuando son abordadas con humor, es como volver a jugar con historias que no dejan de ser fuertes, pero que se les puede encontrar otro sentido. Es encontrar una nueva perspectiva”, agregó.