El asombroso Teatro Negro de Praga llega este fin de semana a la región con su mágico mundo entre luces y sombras

El Teatro Negro de Praga, una de las puestas más originales de la escena contemporánea, llega a la región en el marco de una intensa gira internacional que lo trae de regreso a la Argentina. Esta vez, la compañía presentará una antología con lo más destacado de sus obras que han sido aclamadas en más de 50 países a lo largo de los últimos años.



El tramo regional del tour comenzará este viernes, a las 21, en casino Magic de Neuquén; seguirá mañana sábado en el Complejo Cultural Cipolletti; el domingo en el teatro Municipal de Zapala; y el martes 21 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.



La compañía fue creada en 1961, en la por entonces capital de Checoslovaquia por el genial Jiří Srnec, considerado el pionero y referente mundial del teatro negro, una disciplina que fusiona teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra que desafían la lógica y estimulan la imaginación.

Con más de 60 años de historia, esta compañía ha recorrido más de 80 países, siendo ovacionada por millones de espectadores en escenarios de Europa, América, Asia y Oceanía. Cada presentación es una muestra de arte, ingenio y poesía visual que convierte lo invisible en asombroso.

La dramaturgia se construye como una coreografía visual de significado que va más allá de lo literal.



El espectáculo estrenó con el nombre de Black Light Theatre Srnec en el Festival Internacional de Edimburgo, durante el verano europeo de 1961.



El secreto está en el Gabinete Negro, una especie de gigante caja que se construye en el escenario del Teatro y permite a los actores (vestidos de negro con atrezzo) aparecer y desaparecer mágicamente, interactuando con objetos o cosas inanimadas que, ante los ojos de los espectadores, parecen que cobran vida.

Nuestro desafío es mantener la tradición y al mismo tiempo innovar, para que el teatro negro siga siendo relevante y sorprendente en un mundo lleno de nuevas tecnologías”. Jiří Srnec, director del Teatro Negro de Praga.



En la práctica es un grupo de la más alta formación escénica, creadores del Gabinete Negro desde 1961, con la técnica del Teatro Negro que a pesar de los años no ha sido superada por grupo alguno y conservan su liderazgo en este género en todo el mundo.



En un intercambio por escrito con Diario RÍO NEGRO, Jiří Srnec, hijo del fundador del Teatro Negro de Praga y actual director de la compañía

P: ¿Cómo es el espectáculo que veremos en esta gira por la Patagonia argentina?

R: El espectáculo que presentamos es una mezcla mágica de luces, sombras y movimiento. Nuestra propuesta invita al espectador a sumergirse en un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan, usando el contraste del negro profundo para dar vida a personajes y objetos que parecen flotar en el espacio. Es una experiencia visual única que estimula la imaginación y la emoción, un viaje donde la técnica y la creatividad se combinan para contar historias sin palabras.

P: ¿Cómo desarrolla su dramaturgia el Teatro Negro de Praga?

R: Nuestra dramaturgia se basa en la interacción entre la luz y la oscuridad, donde los cuerpos, y los objetos cobran vida a través de movimientos coreografiados con precisión. No dependemos de diálogos, sino de la expresión visual y corporal, acompañada a veces por música y sonidos que intensifican la atmósfera. Cada obra es un relato poético, donde el contraste y la sorpresa mantienen al público atento y emocionado.

P: ¿Cómo fueron los orígenes del Teatro Negro de Praga? ¿Cómo se le ocurrió a Jiří Srnec la estética del teatro negro?

R: El teatro negro nació en los años 60 en Praga, en un contexto artístico donde buscábamos nuevas formas de expresión. La inspiración de mi padre vino de la magia del teatro de sombras y de los experimentos con la iluminación, combinados con el deseo de crear algo completamente diferente. La idea del fondo negro como un “vacío” que permite que los objetos iluminados aparezcan como por arte de magia fue un descubrimiento que abrió infinitas posibilidades escénicas. Fue una estética que rompió con lo tradicional y permitió contar historias visuales con un lenguaje universal.

P: ¿Y cómo desarrolla la dramaturgia mediante ese estilo, cómo cuentan las historias?

R: Contamos las historias a través de imágenes visuales muy cuidadas, movimientos precisos y el juego de luces y sombras. La dramaturgia se construye como una coreografía visual donde cada elemento sea un objeto, una máscara o un actor tiene un significado que va más allá de lo literal. Usamos símbolos y metáforas visuales para comunicar emociones y tramas, permitiendo que el espectador complete la historia con su propia imaginación. Es un lenguaje teatral que habla directamente al alma y que trasciende las barreras del idioma.

P: ¿Cómo fue evolucionando estéticamente aquella propuesta inicial con el paso de los años?

R: Con el tiempo, hemos incorporado nuevas tecnologías de iluminación y diseño escénico, pero siempre manteniendo la esencia del teatro negro. La propuesta se ha enriquecido con movimientos más sofisticados, nuevas técnicas visuales y colaboraciones artísticas. Aunque la base sigue siendo el contraste entre la luz y la oscuridad, hemos explorado diferentes formas y temáticas, adaptándonos a los tiempos y a los públicos, sin perder nunca la magia original que caracteriza nuestro arte.

P: ¿Qué fue lo más destacado del Teatro Negro de Praga, lo que le dio mayor popularidad, en estos más de 60 años de trayectoria?

R: Creo que lo más destacado ha sido nuestra capacidad para fascinar y sorprender con un lenguaje visual universal, que habla a personas de todas las culturas y edades. La originalidad de la técnica y la belleza plástica, junto con la precisión artística, han hecho que nuestro teatro sea reconocido mundialmente. Los momentos en que el público se queda sin aliento ante la ilusión creada en escena son la verdadera recompensa y lo que nos ha dado fama internacional.

P: ¿Cómo está actualmente la compañía y cuáles cree que son los mayores desafíos y objetivos de la propuesta teatral creada en los ‘60?

R: Actualmente, la compañía sigue viva y comprometida con la excelencia artística. Nuestro mayor desafío es mantener la tradición y al mismo tiempo innovar, para que el teatro negro siga siendo relevante y sorprendente en un mundo lleno de nuevas tecnologías y formas de entretenimiento. Nuestro objetivo es preservar esta forma única de expresión, inspirar a nuevas generaciones y continuar llevando nuestra magia a todos los rincones del mundo.