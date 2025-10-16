Sobre Cosas que se Ven en el Cielo, la delirante serie neuquina de ciencia ficción filmada en El Chocón

Tres amigos que filman un documental en el norte neuquino fantasean con una película protagonizada por tres amigos que fantasean filmar en el norte neuquino. Así surgió Sobre Cosas que se Ven en el Cielo, la serie pensada y escrita por Diego Lumerman, Andrés Ciruzzi, Julián García Long, los amigos reales que imaginaron aquellos tres amigos de ficción, que tendrá su estreno este jueves y viernes en el Festival Audiovisual Neuquén 2025, que comenzó este miércoles.



Pensada originariamente como largometraje, Sobre Cosas que se Ven en el Cielo es una serie de seis capítulos que cuenta las vicisitudes de tres citadinos, Julio, Darío y Adrián, contratados por la intendencia de un pequeño pueblo en la Patagonia para realizar un video institucional sobre “la energía y los dinosaurios”. Pero la aparición de extrañas luces en el cielo despierta en ellos el deseo de obtener su propio registro. Sin saberlo, los tres amigos habrán comenzando a filmar el documental de su propia abducción.

Cuando los guionistas decidieron que la locación iba a ser en El Chocón la inclusión de los dinosaurios fue inevitable.



Dirigida por el propio Diego Lumerman y protagonizada por Andrés Ciavaglia, Julián Larquier Tellarini y Pablo Sigal, Sobre Cosas que se Ven en el Cielo se podrá ver hoy y mañana, a las 19.30, en el Cine Teatro Español en modo maratón de a tres episodios por día con entrada libre y gratuita como todas las actividades y proyecciones del festival.

“Una idea delirante”



“Una ocurrencia que tuvimos tres amigos en un viaje haciendo un documental en el norte de Neuquino, imaginarnos a nosotros mismos como protagonistas de una película de género”, recuerda Lumerman sobre el origen de lo que tiempo después sería su primer trabajo de ficción.

Tres amigos en problemas. Andrés Ciavaglia, Julián Larquier Tellarini y Pablo Sigal protagonizan Sobre Cosas que se Ven en el Cielo.

En 2018, Julián Larquier Tellarini y Pablo Sigal coincidieron en Cuando Brillan Las Estrellas, largometraje de la roquense Natalia Hernández filmado en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez, se trasladaron a la Patagonia para protagonizar una serie neuquina.





“Estábamos filmando un documental sobre la vida del realizador patagónico Carlos Procopiuk, buscábamos entrevistas, testimonios, retratar la ruralidad, y en un momento nos dimos cuenta de que nuestras formas citadinas a veces no coincidían con cierta dinámica del interior. Entonces nos avergonzábamos de nosotros mismos, de nuestras actitudes un poco apresuradas o manijas. Y en esas circunstancias fue que empezamos a imaginarnos situaciones hipotéticas a las cuales de repente nosotros nos enfrentábamos en un pueblo, y de alguna forma mezclamos extraterrestres, una conspiración, una secta, y empezamos a elucubrar una película de esos géneros.



Era un delirio, por supuesto. De hecho, en ningún momento pensaron seriamente en que podía tratarse de un proyecto realizable. “Era simplemente estar en el río riéndonos de nosotros mismos. Fue eso, reírnos de nosotros mismos en los momentos libres mientras filmábamos el documental, y medio criticándonos un poco también, con comedia”.

“Fue una experiencia espectacular y terrorífica al mismo tiempo, porque justo fueron momentos muy duros a nivel economía del país, con devaluaciones muy fuertes, lo cual a la serie le afectó mucho. Diego Lumerman, Diego Lumerman, director, coguionista y productor de Sobre Cosas que se Ven en el Cielo.



De regreso del norte neuquino el grupo siguió trabajando en el documental sobre Procopiuk sin olvidar aquella idea delirante de los tres amigos en problemas bizarros. Hasta que les llegó la posibilidad de desarrollar un largometraje y a qué echaron mano. Sí a los tres amigos imaginarios (o no). En palabras de Lumerman la idea que desarrollaron fue la siguiente: “Tres citadinos viajan a un pequeño pueblo de la Patagonia para hacer un trabajo documental y en el proceso se dan cuenta de que pasan cosas extrañas allí, lo cual potencia su documental. Lo que no se dan cuenta es que lo que están filmando es en realidad su propia perdición, de alguna forma. A partir de ahí empezamos, un poco pegados a nosotros mismos, primero, y después ya despegando los personajes de nosotros, para que fluya mejor la cosa”. Todo esto, entre 2017 y 2018.

Sobre Cosas que se Ven en el Cielo, serie de Diego Lumerman, estrena en FAN 2025.



Aquella instancia de desarrollo quedó medio encajonado, recuerda Lumerman, acaso a la espera de algo más que les permitiera avanzar. Dicho en otras palabras: financiamiento. “Hasta que de repente surgió la posibilidad de presentarlo en tanto serie porque salían unos fondos del Ministerio de Cultura que elegían series o proyectos de series por región. Fue como el último concurso federal, por así decirlo, allá por el 2022. Siempre lo pensamos como un largometraje. Cuando surgió este concurso de televisión o de series, dijimos, bueno, es adaptable (risas)”.

“Si bien no habíamos tenido nunca tanta cantidad de plata para producir, la realidad fue que el presupuesto total de la serie es el equivalente a un capítulo de una serie argentina de Disney”. Diego Lumerman, director, coguionista y productor de Sobre Cosas que se Ven en el Cielo.



Y así como a los tres amigos reales filmando en el norte neuquino se les ocurrió una película sobre tres amigos imaginarios filmando en el norte neuquino, que la series transcurra en El Chocón se les ocurrió… estando en El Chocón. “Cuando nos decidimos a meternos en esto de la serie durante un verano estando en El Chocón. Y la ocurrencia fue inevitable: teníamos que ambientarla ahí. El norte neuquino es hemroso, es mi lugar en eñl mundo pero los costos se nos iban al carajo porque implicaba una logística gigantescas. Y El Chocón, además que quedaba cerca, era un pueblo que re iba con una historia de extinción. Está la represa, las formaciones simétricas, el lago, el desierto… ¡y encima había dinosuaurios! Metimos los dinosaurios en el argumento (risas). Armamos los requerimientos para el concurso, no eran muy exigentes en el sentido de volumen, de escritura y demás. Y sorpresivamente quedó. Implicaba una financiación, como nunca habíamos tenido en nuestras vidas, para hacer una serie de seis capítulos”.

“¡Un set de hippies!”



Para entonces, mediados de 2022, Lumerman tenía apenas la experiencia de cortos de ficción, no mucho más, porque el documental en desarrollo aún no estaba terminado: “Procopiuk”, su primer trabajo en largo, se estrenó en 2023. “Fue un gran salto”, remarca Lumerman, “escribir seis guiones, o sea, seis capítulos enteros, escribirlos entre los tres, fue espectacular, fue una locura. Y al mismo tiempo yo era productor, presentante, como productor a Lemuria Films. De alguna forma iba a dirigir, entonces era un triple rol que en el momento de la escritura, medio me olvidé (risas). Cuando llegamos a la producción y empezamos a armar un equipo técnico y de profesionales, cada uno en su rol, producción ejecutiva, asistencia de dirección, me hacían notar que era infilmable lo que habíamos escrito. Que había que recortar por todas partes, un montón. Había que buscar soluciones”.

Diego Lumerman, de remera azul, encabezando «un set de hippies».



Lumerman recuerda una escena de una persona haciendo un plano de la represa subida a un parapente. Divino, pero… “Las ideas eran fabulosas, les encantaban a todos, pero bueno, lo que es necesario en un equipo es que te traigan a la realidad”, asume el director neuquino. “Entonces comenzó con la preproducción un trajín de recortes y adaptaciones y ver cómo reducir, achicar, achicar, achicar (risas). Hasta que se encontró como un punto de equilibrio”.

Sobre Cosas que se Ven en el Cielo, serie de Diego Lumerman, estrena en FAN 2025.



La filmación fue durante seis semanas, entre septiembre y octubre de 2022 con un equipo bien federal conformado por gente de Neuquén, de Roca, del resto del Alto Valle y también de Misiones Córdoba y Buenos Aires. “Fue una experiencia espectacular y terrorífica al mismo tiempo, porque justo fueron momentos muy duros a nivel economía del país, con devaluaciones muy fuertes, lo cual a la serie le afectó mucho. Por suerte había una productora ejecutiva llamada María Vacas, que venía con mucha experiencia y permitió que no chocásemos de ninguna forma, porque la verdad es que si no existieran figuras como la de María Vacas, o la del asistente de dirección Cris Tapia Marchiori, gente muy profesional con toda la experiencia, todo el consejo, y todo el amor por la cosa también, hubiese sido bastante calamitoso. Por suerte existieron, como todo el resto del equipo que le puso todo, y logramos finalizar el rodaje, pero nos quedamos sin un mango para la posproducción, así que el proceso fue más bien lento, por goteo, en la medida que iba juntando un recurso lo metía en la serie y así fue que llegamos a terminarla”.

Set de filmación de Sobre Cosas que se Ven en el Cielo, serie neuquina de Diego Lumerman.



A unas pocas horas del estreno en una impensada pantalla grande, Lumerman pone en perspectiva el trabajo realizado y reconoce que el guión con el que llegaron al momento de la producción era un delirio, al punto que Tapia Marchiori, el experimentado asistente de producción, llegó a decir: “¡Esto es un set de hippies!”.



“Hablamos de un profesional de la industria, reconoce Lumerman. “Entonces, claro, llegamos al Chocón y el equipo técnico era una mezcolanza de amigos míos, técnico que recién comenzaban desde la zona, digamos, una buena onda general, espectacular, pero al mismo tiempo, llamémosle una falta de disciplina, ¿no? (risas) Que es fundamental para estas producciones. Entonces un poco fue adaptarnos mutuamente: Cristian entender el grupo humano que éramos y nosotros entender que teníamos que estar a la altura de las circunstancias, porque el riesgo era fundirse, o no llegar a completar la cosa, o sea, no era joda. Entonces, con toda nuestra esencia hippie fuimos súper profesionales al final. Logramos llevarlo adelante con un paso tal vez un poco más calmo que en otros lugares del mundo, pero lo hicimos”.

Ficha técnica

Título: Sobre Cosas Que Se Ven en el Cielo (SCQSVEEC)

Género: Ciencia ficción / Comedia / Aventura

Formato: Serie – 6 capítulos de 30/35minutos

Lugar de rodaje: El Chocón, Provincia de Neuquén, Argentina

Idioma: Español

Año: 2025

Productora: Lemuria Films

Dirección y producción: Diego Lumerman

Guion: Diego Lumerman, Andrés Ciruzzi, Julián García Long

Música: Andrés Ciruzzi

Fotografía: Martín Quirno

Dirección de arte: Micaela Urrutia, Ivana Fernández

Vestuario: Julieta Mujica

Sonido directo: Melisa Stasiak

Montaje: Andrés P. Estrada

Postproducción de sonido: Kevin Colman Bertoni

Producción ejecutiva: María Vacas

Jefatura de producción: Tatiana Cannistraci, Mariángeles Casella

Coordinación de producción: María Ulrich

FX: Federico Ransenberg

SFX: Malen Llop

VFX: Ramiro Iturrioz

Asistencia de dirección: Cris Tapia Marchiori

Elenco principal: