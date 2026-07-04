Lionel Messi: una por una, las inversiones, empresas y hoteles con los que construyó un imperio millonario

Más allá de los títulos y los récords deportivos, Lionel Messi lleva varios años construyendo un sólido entramado empresarial. Con inversiones en hotelería, real estate, tecnología, gastronomía, bebidas y entretenimiento, el capitán argentino logró diversificar sus ingresos hasta conformar un holding que hoy trasciende ampliamente al fútbol.

Según un reciente informe de Forbes Argentina, la estrategia del rosarino apunta a consolidar un grupo de empresas con presencia internacional y negocios capaces de generar ingresos de manera permanente, incluso una vez finalizada su carrera deportiva.

La cadena de hoteles de lujo de Lionel Messi

Uno de los emprendimientos más conocidos es MiM Hotels, la cadena de hoteles boutique impulsada por Messi en España y Andorra.

La marca cuenta con establecimientos en destinos turísticos como Ibiza, Mallorca, Sitges, Sotogrande, Baqueira Beret y Andorra, orientados al segmento premium. En 2025, la gestión de estos hoteles pasó a manos del grupo Meliá Hotels International, una alianza que busca potenciar su crecimiento internacional.

Más+ by Messi: su marca de bebidas

En los últimos años, el capitán argentino también desembarcó en el negocio de las bebidas deportivas con Más+ by Messi, una línea de hidratación lanzada inicialmente en Estados Unidos.

El producto fue desarrollado para competir dentro del creciente mercado de bebidas funcionales y forma parte de la estrategia del futbolista para expandirse hacia el consumo masivo.

Moda, tecnología y una productora propia

El universo empresarial de Messi también incluye The Messi Store, su marca de indumentaria y accesorios, que comercializa ropa inspirada en su estilo personal y deportivo.

A esto se suma Play Time Sports-Tech HoldCo, un vehículo de inversión enfocado en empresas vinculadas al deporte, la innovación y la tecnología.

En paralelo, el rosarino también participa en 525 Rosario, una productora audiovisual creada junto a Smuggler Entertainment, dedicada al desarrollo de contenidos para cine, televisión y plataformas de streaming.

Inversiones inmobiliarias y el efecto Inter Miami

El patrimonio de Messi también incluye una importante cartera de inversiones inmobiliarias en distintos países.

Además, su llegada al Inter Miami no solo representó uno de los contratos más importantes de su carrera, sino también una participación estratégica dentro del crecimiento económico del club y del megaproyecto Miami Freedom Park, un desarrollo valuado en US$ 1.000 millones que combina estadio, hotel, oficinas, comercios y espacios gastronómicos.

De acuerdo con Forbes Argentina, la presencia del capitán argentino funciona como un verdadero motor económico capaz de incrementar el valor del club, atraer inversiones, turismo y nuevos acuerdos comerciales.

Un imperio que va mucho más allá del fútbol

La estructura empresarial de Messi está organizada a través de un holding que administra sus inversiones y busca consolidar negocios de largo plazo.

El objetivo es claro: transformar el enorme impacto global de su imagen en empresas sustentables que continúen creciendo incluso cuando decida retirarse del fútbol profesional.

Así, mientras continúa brillando dentro de la cancha con la camiseta de la Selección Argentina y el Inter Miami, Lionel Messi también se consolida como uno de los empresarios deportivos más exitosos del mundo.