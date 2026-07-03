Madre Cósmica en Roca: un viaje sensorial hecho de música, imágenes y palabras dichas

El escenario se cubre de cosmos vivo. La música, las texturas, los colores, la poesía, los movimientos se abrazan con la magia para crear un ritual amoroso bajo el manto del fuego, del aire, el agua y la tierra. Bajo el manto del hechizo de la vida.



¿De qué hablamos? Hablamos de Madre Cósmica, el original proyecto de música, decires y danzas creado por los Acosta, Karina y Gastón, dos amigos que comparten apellido y una sensibilidad estética que supieron traducir en una puesta escénica que es todo un viaje sensorial.



Conformado por Gaston Acosta (letras, música, teclados y producción de imágenes), Karina Acosta: (voz, letras, música, colaboradora en elección de imágenes, puesta en escena), Claudio De Angelis (bajo, letra, música y arreglos musicales), Emiliano Nestares (guitarras, coros, arreglos musicales), Omar Ferreyra (batería, percusión), Lili Presti (decidora) y Laura Chajo (coros, arreglos corales), Madre Cósmica se despide de los escenarios de Roca, este sábado, a las 21, en Plaza Abierta ( Av. Roca 1783). Las entradas anticipadas: $15.000; en puerta $20.000; y promo 2 por $25.000.

Música, palabras y danza



“Ellos no querían hacer solo música”, dice Laura Chajo, cantante a cargo de los coros de Madre Cósmica, sobre los orígenes del proyecto y en qué pensaban los Acosta. “Hace dos años, durante un verano, empezaron a pensar y a soñar con un espectáculo que sea una banda musical, pero que tenga un tinte diferente al de una banda convencional. Son amigos, trabajan juntos en otros proyectos y desde la amistad y pensando en qué les gustaría, armaron este proyecto que tiene que ver con música, pero también tiene mucho que ver con las imágenes”.



Pero eso no es todo porque entre el público y ellos están las imágenes y una cortina: “Es una apuesta no convencional, porque nosotros estamos atrás de las imágenes”.

Este proyecto que tiene que ver con música, pero también tiene mucho que ver con las imágenes”. Laura Chajo



“El trabajo se centra en los cuatro elementos de la naturaleza y en la magia. Hay toda una apuesta de luces y caminos de luces como le dicen los técnicos iluminadores, pero todo sucede atrás de una especie de cortina de wall. La banda en todo momento está detrás de esa cortina y se ve como a través de las imágenes que se proyectan sobre esa cortina”, explica Chajo.

Todos los temas son de la banda, que no responde a un género en particular. “Vas a escuchar milongas, algún tema medio pop o algo de jazz. Está como teñido de diferentes géneros”.



La propuesta incluye una decidora que es Lili Presti. “Todos los bloques de elementos empiezan con un texto que también está escrito por Karina Acosta y cuya decidora es Lili Presti. Entonces está la decidora y todo tiene que ver con los sentimientos y las emociones y lo que tiene que ver con los ritmos naturales y con el sentirse en comunidad a través de los cuatro elementos”.



Cada espectáculo de Madre Cósmica incluye una bailarina para dos temas del repertorio. Es la única protagonista que desarrolla su performance delante de la cortina. Pero, aclara Chajo, “también de alguna manera está teñida con las imágenes porque baila adelante de las imágenes proyectadas”. En esta ocasión, la artista invitada en danza será Nora Costanzo.

Ver y estar para sentir



“A mí me encantó porque era algo innovador, era algo novedoso, y la verdad fue que no me imaginaba bien cómo era la apuesta, cómo iba a funcionar”, confiesa Laura, quien fue convocada elaño pasado para sumarse a Madre Cósmica.

“Cuando llegué no me lo imaginaba. Yo soy música, me encanta laburar en función al teatro, desde hace un montón de años, que siempre me inclino más para la música en relación a lo escénico, pero la verdad que no me imaginaba mucho cómo sería este espectáculo. De hecho, le decíamos a Karina, pero ¿te parece así? ¿por qué no sacamos la tela y el último tema lo hacemos que nos vean? Qué sé yo, esas cosas convencionales. Y bueno, Karina nos decía no, confíen, confíen, y la verdad que está bueno. Tenía razón. Es diferente”.