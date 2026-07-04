El guardaespaldas de Lionel Messi sorprendió en la tribuna durante Argentina vs. Cabo Verde y fue furor

Mientras Lionel Messi era la gran figura dentro de la cancha en el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde, otro protagonista habitual del entorno del capitán albiceleste llamó la atención, aunque esta vez desde las tribunas. Se trata de Yassine Cheuko, el reconocido guardaespaldas del rosarino, quien fue visto ingresando al estadio para presenciar el encuentro.

Yassine Cheuko siguió el partido desde las tribunas

Las imágenes fueron compartidas por Cadena 3, que registró el ingreso de Cheuko al estadio donde se disputó el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el breve video se lo observa caminando entre los espectadores antes del inicio del partido, despertando la curiosidad de los hinchas que lo reconocieron de inmediato.

Su presencia no pasó inadvertida. Desde que comenzó a trabajar junto a Messi, el custodio francés se convirtió en una figura conocida para los fanáticos del fútbol por su constante vigilancia sobre el capitán argentino.

Quién es Yassine Cheuko, el hombre que protege a Lionel Messi

Yassine Cheuko alcanzó notoriedad internacional tras convertirse en el guardaespaldas personal de Lionel Messi durante su etapa en Inter Miami. Su trabajo consiste en acompañar al campeón del mundo en eventos públicos, traslados y partidos, con especial atención a posibles invasiones de campo o situaciones que puedan comprometer su seguridad.

Con experiencia en seguridad privada y entrenamiento en artes marciales, Cheuko suele compartir en sus redes sociales rutinas de preparación física y desafíos deportivos. Su popularidad creció al punto de convertirse en un personaje habitual de las transmisiones televisivas y en una celebridad para los fanáticos del fútbol.

Una figura cada vez más popular entre los hinchas

Aunque su tarea principal es proteger a Messi, Cheuko también despierta admiración entre los seguidores de la Selección. En esta oportunidad, su presencia en la tribuna fue suficiente para generar comentarios y videos virales en redes sociales, donde muchos destacaron que, incluso fuera de la cancha, sigue siendo uno de los integrantes más reconocibles del entorno del capitán argentino.