Lionel Messi fue homenajeado por el creador de Los Padrinos Mágicos con un dibujo viral

Lionel Messi volvió a cruzar la frontera del fútbol, pero esta vez desde el universo animado. Butch Hartman, el creador de Los Padrinos Mágicos, sorprendió a sus seguidores al transformar al capitán argentino en un personaje inspirado en la recordada serie de Nickelodeon.

Messi, en versión padrino mágico

En la ilustración, Messi aparece con los elementos clásicos del mundo de Timmy Turner: corona flotante, alas y varita mágica. El detalle no pasó desapercibido entre los fanáticos, que rápidamente asociaron la imagen con la estética de Cosmo y Wanda, los inolvidables padrinos mágicos de la serie.

La publicación fue compartida por el propio Butch Hartman en sus redes sociales, donde suele recrear a distintas figuras de la cultura pop con el estilo visual de sus personajes más famosos.

Quién es Butch Hartman, el artista detrás del dibujo

Butch Hartman es uno de los nombres más reconocidos de la animación de los 2000. Además de crear Los Padrinos Mágicos, también estuvo detrás de otras producciones de Nickelodeon como Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy.

Los Padrinos Mágicos debutó como serie en 2001 y se convirtió en una de las producciones animadas más recordadas de Nickelodeon, con personajes como Timmy Turner, Cosmo y Wanda como íconos de toda una generación.

La magia del fútbol llegó al mundo animado

La versión animada de Messi generó una rápida repercusión porque combina dos universos muy reconocibles: la magia del fútbol y la fantasía de una serie que marcó a millones de chicos y adolescentes en los años 2000.

Con su corona y varita, el astro argentino quedó integrado al mundo de Los Padrinos Mágicos como una especie de padrino especial, en una imagen que los fanáticos celebraron como un guiño perfecto al presente del capitán en el Mundial 2026.