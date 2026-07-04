El viaje de Javier Milei a Tucumán marcado por el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y el reencuentro con Victoria Villarruel

Javier Milei confirmó que viajará a Tucumán para participar de los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia el 9 de julio. El mandatario llegará acompañado por parte de su Gabinete de ministros y, según informaron, formará parte de la vigilia prevista para la medianoche del 8 de julio en la Casa Histórica.

Javier Milei entre el debut de Santilli y su reencuentro con Villarruel

La actividad despierta gran interés por dos hechos clave: se confirmó el reencuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel después de meses de distanciamiento y, en paralelo, se formalizará la presentación en público de Diego Santilli como flamante jefe de Gabinete.

La ruptura de la relación entre Villarruel y Milei quedó en evidencia en el acto que se realizó exactamente hace dos años. El 9 de julio de 2024, en Tucuman, el presidente firmó junto a varios gobernadores el Pacto de Mayo y si bien había sido invitada, Villarruel se ausentó, situación que generó versiones de un posible alejamiento que luego se confirmó.

En esta ocasión, Javier Milei llegará el miércoles a la capital tucumana para participar a la noche de la vigilia que se realiza cada año por al fecha patria. Como ya se mencionó, lo hará acompañado de todos sus ministros y de las principales figuras del oficialismo.

Fuentes del entorno de Villarruel confirmaron a Infobae que la vicepresidenta también irá, claro que por su cuenta. La funcionaria fue convidada a asistir por el gobernador local, Osvaldo Jaldo. «Las provincias saben que ella está al frente de la Cámara que las representa y por eso respetan su investidura», expresaron los cercanos a Villarruel.

El cruce entre Milei y Villarruel es inminente. Hace unas semanas, los dos ya coincidieron en el acto por el Día de la Bandera que se realizó en Rosario, Villarruel llegó sola y en declaraciones, criticó fuertemente a Manuel Adorni que hasta ese momento, todavía se mantenía en el cargo que hoy es ocupado por Diego Santilli.

El Gobierno está atravesando otra etapa de reestructuración tras la polémica salida de Adorni. Ya se designó al nuevo jefe de Gabinete y se oficializó su cargo, pero recién su aparición pública como tal se dará la próxima semana en los festejos por la independencia argentina.

Santilli viene liderando la nueva etapa del Ejecutivo con un perfil más dialoguista y llegó con el objetivo de empezar a aprobar las primeras reformas en el Congreso.

El flamante ministro coordinador ya tuvo conversaciones con gobernadores, diputados y senadores para, entre otras cuestiones, juntar votos para aprobar el proyecto que busca cambiar el sistema electoral. Su rol como ministro de Interior no lo abandonó por completo, incluso el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio como tal para trasladar sus funciones a la Jefatura. De esta manera Santilli puede conservar su relación con los distintos mandatarios provinciales.

El oficialismo dejó atrás la posibilidad de considerar hacer que las PASO pasen a ser optativas y está decidido a lograr su eliminación. El Poder Ejecutivo tiene lista una oferta concreta para los gobernadores que consiste en incorporar las listas colectoras en los comicios generales a cambio de erradicarlas.

Algunas personas aseguran que la propuesta surgió durante los encuentros que Santilli mantuvo con los gobernadores y desde que trascendió fue un reclamo de varios de los mandatarios que vieron la alternativa como una solución definitiva a la discusión.

La vigilia del 9 de julio y el operativo de seguridad en Tucumán

Jaldo confirmó la visita presidencial luego de la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia. Aún no se confirmó la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En 2025, Milei había cancelado su asistencia a la vigilia por las condiciones climáticas que afectaban los vuelos desde Buenos Aires. El entonces vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que la neblina impedía el traslado aéreo hacia Tucumán.

El Gobierno tucumano prepara un operativo de seguridad con más de 2 mil policías. El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, indicó que habrá controles terrestres y aéreos y que se prohibirá la venta y el consumo de alcohol en la plaza Independencia y sus alrededores.

Si se repite el esquema del año pasado, el presidente arribará al aeropuerto Benjamín Matienzo y se trasladará en helicóptero hasta el centro de la ciudad. A la medianoche está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional y la firma de actas en el Salón de Jura.