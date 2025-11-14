El consagrado humorista Felipe Avello llega desde Chile con su espectáculo «Internacional»

Felipe Avello ha sido protagonista en reiteradas oportunidades del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y de Oro.

El reconocido humorista chileno Felipe Avello llega al Alto Valle para presentar su espectáculo “Internacional”, este sábado, a las 20, en el Centro Social y Cultural Israelita (Hipólito Yrigoyen 162, Cipolletti).

Con una mezcla única de ironía, absurdo y ternura, Avello se consolidó como una de las voces más originales del stand up latinoamericano. En “Internacional”, el artista chileno despliega un espectáculo de 90 minutos en el que combina observaciones cotidianas, improvisación y momentos inesperados que desafían las reglas clásicas del humor.

Avello, que comenzó su carrera en televisión, es hoy una figura de culto en la escena humorística de habla hispana. Triunfó en teatros y festivales de Chile, Argentina, Perú, México, Colombia y España y construyó una conexión única con el público de cada país.

Lúdico, inteligente, capaz de reírse de sí mismo, convertirse en una especie de “psicólogo”, músico y artista completo, indaga en la profundidad de las diferentes culturas.

Del Festival de Viña del Mar al resto del continente



En dialogo con Diario RÍO NEGRO, el cómico compartió algunas reflexiones:

P: ¿Cómo te convertiste en un referente del género?

R: Comencé a dedicarme al humor por allá por 1995. Desde ahí en adelante, he vivido equivocándome y teniendo uno que otro acierto. Este trabajo, como la vida misma, ha sido ensayo, error, avanzar, retroceder…

P: ¿Cómo es tu relación con el humor?

R: Hago humor, pero además procuro tener buen humor. Soy curioso y me gusta cambiar de estilo, de apariencia, de forma. Finalmente, al humor lo tomo con humor.

¿De qué cosas te reis? Referentes locales dicen que no hay límites y que es posible reírse de todo ¿Para vos es igual o cómo es?

R: Me río de mí mismo. Me obligo a eso, es condición primordial para mí. Cómo persona y como histrión, más que pensar en los límites del humor, pienso en las posibilidades que éste facilita para crear mundos, realidades, aliviar, curar, evadir. Más que pensar en los límites del humor, pienso en los límites de mis capacidades.

P: ¿Cómo armaste el espectáculo que traes a la zona?

R: El show que llevaremos esta vez, nació de las ideas que aparecen en el escenario, del contacto con diferentes públicos, de distintos lugares. Voy con una idea, pero es el público que me ayuda a desarrollarla y completarla. Ellos me guían con la risa y sus diversas reacciones.

P: ¿Cómo es el público de los diferentes países en lo que estuviste, se ríen de lo mismo?

R: Amo Latinoamérica y sus pueblos, parecidos y diferentes; cada uno con sus particularidades. Visitar cada país conlleva un aprendizaje y una aventura.

P: ¿Cómo es esto de ser un humorista cercano, humano, irónico, intimo?

R: Al humor lo concibo como la mejor manera para comunicarse, juguetona, a veces ambigua. Soy un apasionado y un privilegiado de haber encontrado esta forma.