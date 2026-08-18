El Festival Audiovisual Bariloche dará a conocer hoy por streaming las producciones seleccionadas

El Festival Audiovisual Bariloche dará a conocer este martes a las 19 los largometrajes, cortos y videoclips seleccionados que formarán parte de la 14° edición del festival, que se realizará del 21 al 27 de septiembre. Se trata de una transmisión junto con Conexión Bariloche desde el auditorio de la CEB en un streaming.

El director artístico del FAB, Diego Carriqueo, junto a parte del equipo de producción, Francisco Huisman y Samanta Onnainty, encabezarán el evento. Allí se darán a conocer los nombres de los realizadores seleccionados entre más de 15 largometrajes, 30 cortometrajes y 10 videoclips que participarán en esta siguiente edición que en esta oportunidad tiene como país invitado a Uruguay.

La organización destacó que como cada año, el FAB renueva su enfoque y en esta edición pone el acento en la integración regional. Por eso, durante la transmisión se conectarán en vivo realizadores de distintos puntos de Latinoamérica, que aguardarán ansiosos qué proyectos quedarán seleccionados.

El FAB se ha consolidado como un espacio fundamental para realizadores emergentes y estudiantes, en un contexto donde los recursos para la cultura enfrentan serias restricciones presupuestarias. En este sentido, el impulso al desarrollo audiovisual que realiza la Secretaría de Cultura de Río Negro, resulta clave para garantizar la continuidad y el crecimiento del festival barilochense que año a año sigue sumando calidad y proyección internacional.



Cómo seguir la transmisión



Todas las personas interesadas podrán participar y ser parte de este momento único a través del enlace directo:



https://www.youtube.com/watch?v=zCTkvrjwWdA o a través de las redes sociales, en Instagram: @festivalfab