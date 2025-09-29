El Festival Audiovisual Bariloche empezó a rodar con 107 películas y cortos en competencia

La agenda cinéfila ya está en marcha en Bariloche. Foto: gentileza.

Como cada encuentro hace doce años, durante una semana el Festival Audiovisual Bariloche (FAB) brinda una oportunidad inédita para que toda la comunidad cinéfila se reúna a disfrutar en las salas de cine, en los talleres, muestras y actividades.

El convocante festival con sello rionegrino ya está en marcha hace algunas horas y se expande en la edición 2025 que llega recargada de novedades.

La inuguración fue hoy a las 15 con la Maratón “Sagai” en la Biblioteca Sarmiento. El acto inaugural será el 1 de octubre a las 19:30 en el Teatro La Baita, mientras que la ceremonia de cierre y entrega de premios se realizará el sábado 4 a las 20 en el Puerto San Carlos.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro lidera la organización de este evento, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Cultura de Nación, la Municipalidad de Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro, el Incaa y asociaciones del sector audiovisual.

La vocación de encuentro y diálogo entre culturas sigue intacta, pero este año, la organización decidió ir por más. El festival amplió su foco y ya no se proyecta solo desde lo binacional (con Chile), sino que trasciende fronteras hacia el continente entero con la sección en competencia de “Largometrajes y Cortometrajes Latinoamericanos”.

Brasil será uno de los países invitados, con una programación donde se mostrará la potencia de su cine contemporáneo y la presencia de destacadas personalidades de su industria.

El FAB también abre sus salas a la mirada de otros festivales. El público infantil podrá disfrutar de Festivalito, que traerá funciones programadas en varias jornadas tanto en la Sala 1 como en la Sala 2 del Shopping Patagonia (Cine Sunstar), consolidando su espacio como referente del cine para las infancias.

Por otro lado, la sección Festival Invitado presentará la muestra Nieve Roja (El Bolsón) con una selección de cortometrajes que acercarán a Bariloche un mosaico diverso de narrativas latinoamericanas y nuevas miradas del cine de género.

Festival Audiovisual Bariloche: competencias y categorías

Serán seis días con 107 producciones en competencia distribuidas en las aiguientes categorías: Competencia Patagónica Binacional Argentina / Chile, Competencia Nacional y Competencia Latinoamericana (tanto para Largometrajes como para Cortometrajes); Competencia de Cortometrajes de Estudiantes Universitarios; Proyecto en Construcción (PEC Nacional); Videoclips y Videodanzas (Competencia Nacional).

Obras en competencia 107 producciones compiten distribuidas en distintas categorías del festival, durante los seis días.

Festival Audiovisual Bariloche: programación para todos los gustos

Lo mejor del cine regional, nacional e internacional se nuclea en este evento, con la competencia latinoamericana de largos y cortos, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Carreras Audiovisuales, el “Mercado FAB”, que por segundo añose consolida como un espacio de encuentro entre realizadores, productores, distribuidores y compradores.

También habrá taller de cine comunitario y otros especializados en oficios del cine dictados por reconocidos profesionales de la industria. Todas las actividades y proyecciones son gratuitas.

Festival Audiovisual Bariloche: cronograma día por día

Martes 30 de septiembre

Puerto San Carlos. 19:30 h. Presentación Podcast Dar a la Luz, con Luz Rapoport y Conexión Bariloche.

Biblioteca Sarmiento. 15 h. Competencia Latinoamericana de Cortometrajes. 17:30 h. Competencia Nacional de Cortometrajes. Programa 2. 19:30 h. Competencia Binacional de Cortometrajes. Programa 2. 21 h. Muestra Cine & Territorio. “El serpentear del Nngen Ko”, de Marion Prieto. “Desde la montaña vemos la montaña”, Julian García Long.

Miércoles 1 de octubre

Auditorio CEB. 17 h. Presentación del libro 50 Mujeres del Cine Argentino con Aymará Rovera.

Teatro La Baita. 19:30 h. Apertura oficial FAB 2025.

Biblioteca Sarmiento. 15 h. Competencia Latinoamericana de Cortometrajes. 17:30 h. Competencia Nacional de Cortometrajes. Programa 1. 21 h. Muestra FAB: Cine & Rock. Buen día, día, de Sergio Constantino y Eduardo Pinto. Presenta Aníbal Esmoris.

Shopping Patagonia. Sala 1. 17 h. Competencia Latinoamericana de Largometrajes. Nosotras, de Emilce Quevedo Díaz (Colombia). 19 h. Competencia Latinoamericana de Largometrajes. Kueka, Memoria ancestral, de María de los Ángeles Peña Fonseca (Venezuela). 21 h. Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes. Suerte Josefa. Javier Témoli.

Shopping Patagonia – Sala 2. 18 h. Competencia Latinoamericana de Largometrajes. Yana-wara. de Oscar y Tito Catacora (Perú).20 h. Competencia Latinoamericana de Largometrajes. Animalia paradoxa, de Niles Atallah. 22 h. Competencia Nacional de Largometrajes. Gatillero, Cris Tapia Marchiori.

Jueves 2 de octubre

Auditorio CEB.

10:30 h. Charla sobre Dirección de Arte a cargo de ADDA (Asociación de Directores de Arte). Coordina Angelica Alvear. 15 hs. Animación: un lenguaje para viajar de la Patagonia al mundo. 18 hs. Charla con Juan Pablo Buscarini, socio fundador de Pampa Films: El desafío de hacer series de ficción para el mundo.

Puerto San Carlos.

11 hs. Charla presentación de Azogue, con Hugo Giménez y Pablo Almirón. 14:30 h. Conversatorio: Sustentabilidad en el cine. 19:30 h. Presentación Podcast Dar a la Luz, con Luz Rapoport y Conexión Bariloche.

Biblioteca Sarmiento | Usina Cultural

14:00 h. Encuentro Binacional de Estudiantes de Cine y Comunicación. 15:30 h. Competencia de Cortometrajes de Estudiantes de Carreras de Cine. 17:30 h. Competencia Nacional de Cortometrajes. Programa 2. 19:30 h. Competencia Binacional de Cortometrajes. Programa 1. 21 h. Muestra FAB: Cine & Rock. Fuck You! El último show, de José Luis García. Presenta Aníbal Esmoris.

Shopping Patagonia Sala 1

10:30 h. Función infantil (Festivalito). 14 hs. Función infantil (Festivalito). 17 h. Competencia Latinoamericana de Largometrajes. Suçuarana, de Clarissa Campolina y Sérgio Borges (Brasil). 19 h. Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes. Ecos del fuego, de Hernán Andrade. 21 h. Competencia Nacional de Largometrajes. López: el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás.

Shopping Patagonia – Sala 2

10:30 h. Función infantil (Festivalito),

14 h. Función infantil (Festivalito). 18 h. Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes. Ensamble Patagonia, de Valentina Cárdenas Espinosa. 20 hs. Muestra FAB: EXT-DIA-BARILOCHE. El Monstruo y el Sheriff, de Diego Lumerman. 22 hs. Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes. Semana Santa del 95, de Juan Pablo Lattanzi.

Viernes 3 de octubre

Puerto San Carlos.

11:00 hs. Mercado FAB. Rondas de vinculación. 15:00 hs. Presentación IBEROFIC: Locaciones extremas. 16:30 hs. Presentación Cash Rebate y Fomento 2025.

Puerto San Carlos. Microcine

11:00 hs. Taller de Videojuegos: Diseño y desarrollo de juegos de mesa. 16:00 hs. Taller de Videojuegos: Negocio y financiamiento.

Auditorio CEB.

10:30 hs. Masterclass El Oficio del Montaje, con Alejandro Parysow. 15:00 hs. Masterclass Música y sonido: Un matrimonio por conveniencia. 18:00 hs. Charla Videoclips: Un retorno evolucionado.

Biblioteca Sarmiento

10:30 hs. Taller APIMA para proyectos de Estudiantes. 14:00 hs. Categoría Proyecto en Construcción (PEC). Pitch público. 17:30 hs. País Invitado: Brasil. Proyección y conversatorio con las directoras de las obras: “Luci y la tierra”, de Kátia Klock y “El cuidado invisible”, de Clara Antunes.

19:30 hs. Competencia Binacional de Cortometrajes. Programa 2. 21:00 hs. Sección Festival Invitado: Festival Nieve Roja: “Caradeloca” de Cinthia Varela (Argentina); “Lo profundo del río” de Gaspar Insfran (Paraguay); “La pecera” de Victoria Garza (México); “Las bestias” de Jonás Elfenbaum (Argentina); “R-12” de Facundo Aybar (Argentina). (68’).

Shopping Patagonia Sala 1

10:30 hs. Función infantil (Festivalito). 14:00 hs. Función infantil (Festivalito).

17:00 hs. Película Invitada FAB. Presente Continuo, de Ulises Rosell (80’). 19:00 hs. Competencia Nacional de Largometrajes. El atardecer de los grillos de Gonzalo Almeida (79’). 21:00 hs. Competencia Nacional de Largometrajes. Por tu bien, de Axel Monsú (77’).

Shopping Patagonia- Sala 2

10:30 hs. Función infantil (Festivalito).

14:00 hs. Función infantil (Festivalito). 18:00 hs. Película Invitada FAB. Matar a un muerto, de Hugo Giménez (Paraguay). 20:00 hs. Muestra FAB: EXT-DIA-BARILOCHE. Verano Trippin, de Morena Fernández Quinteros (70’). 22:00 hs. Competencia Nacional de Largometrajes. La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando (67’).

Sábado 4 de octubre

Puerto San Carlos.

11:00 hs. Mercado FAB. Rondas de vinculación. 14:00 hs. Showcase de Videojuegos. Patagonia Game Jam. 17:30 hs. Videojuegos: Cinco años de Patagonia Game Jam. 20:00 hs. Entrega de Premios y Ceremonia de cierre del FAB13.

Puerto San Carlos. Microcine

10:30 hs. Masterclass Workflow de Postproducción, con Alejandro Parysow.

Biblioteca Sarmiento | Usina Cultural

14:00 hs. Obra invitada FAB: Piloto serie Sobre cosas que se ven en el cielo, de Diego Lumerman. 15:00 hs. Cierre Taller de Cine Comunitario. 16:00 hs. Competencia Nacional de Videoclips y Video Danzas.

Shopping Patagonia – Sala 1

17:00 hs. Película Invitada FAB. Vuelven, de Anahí Rayén Mariluán (61’). 19:00 hs. Muestra FAB: EXT-DIA-BARILOCHE. Especie traidora, de Victor Notarfrancesco (61’).

Shopping Patagonia – Sala 2

16:00 hs. Competencia Nacional de Largometrajes. Amantes en el cielo, de Fermín de la Serna (77’). 18:00 hs. Muestra FAB: EXT-DIA-BARILOCHE. Lo que quisimos ser, de Alejandro Agresti (90’).

Domingo 5 de octubre

Biblioteca Sarmiento

15:00 hs. Proyección de todas las obras ganadoras FAB 2025.