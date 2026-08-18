Movimientos sociales y sindicatos marcharán el jueves 20 de agosto en reclamo al endeudamiento familiar

Los reclamos tomarán lugar en pleno centro de la ciudad con destino al ministerio de Economía (Foto: archivo)

Organizaciones sindicales y movimientos sociales llevarán a cabo una movilización conjunta hacia el ministerio de Economía este jueves 20 de agosto, en reclamo de medidas concretas frente al creciente endeudamiento de los hogares.

La protesta reunirá a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y ambas vertientes de la CTA en una concentración fijada para las 14:00.

De qué trata el reclamo al endeudamiento familiar

El reclamo central de la jornada busca visibilizar la situación económica de más de 5,5 millones de familias que actualmente registran créditos impagos o demoras graves en sus obligaciones financieras.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, gran parte de este endeudamiento se originó por la necesidad de afrontar gastos cotidianos de subsistencia, tales como la compra de alimentos, medicamentos y el pago de servicios básicos.

La movilización se da en un contexto de deterioro en los indicadores crediticios del sector privado. Estadísticas de la entidad monetaria oficial señalan que la tasa de incumplimiento en los préstamos otorgados a los hogares escaló al 12,7% hacia mediados de año, registrando un salto significativo en comparación con los niveles observados a fines de 2024.

El fenómeno de la morosidad presenta una incidencia sustancialmente mayor en el segmento de las plataformas digitales y billeteras virtuales. En dicho sector, relevamientos de organismos públicos indican que la mora alcanza aproximadamente a un tercio de los deudores activos, reflejando el recurso a fuentes financieras de acceso inmediato pero con elevadas tasas de interés.

El Gobierno descartó salvatajes para deudores particulares y ratificó que no intervendrá

Frente a este escenario, las autoridades del Gobierno nacional ratificaron que no dispondrán intervenciones ni programas estatales para el salvataje de deudores particulares. Desde la administración central fundamentaron la postura al calificar la problemática como una transacción financiera realizada de manera voluntaria entre partes privadas.

Análisis económicos coinciden en señalar que el origen del sobreendeudamiento radica en la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares frente a la inflación. Diversos informes advierten que una proporción considerable de los hogares sostiene más de una deuda en simultáneo, combinando compromisos con entidades bancarias formales y con proveedores de crédito informal.

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El posicionamiento oficial generó cruces con mandatarios provinciales y dirigentes de la oposición, quienes sostienen que la crisis crediticia no responde a decisiones individuales aisladas sino a una problemática sistémica. Sectores críticos argumentan que el incremento de las tarifas y la caída del salario real forzaron a la población a tomar crédito para cubrir necesidades de consumo primario.

Sindicatos y organizaciones preparan un plan de lucha con juntas de firmas

En el Congreso de la Nación, distintos bloques parlamentarios comenzaron a promover proyectos de ley destinados a contener la morosidad social. Las iniciativas legislativas proponen la creación de programas públicos de refinanciación, la aplicación de quitas en intereses punitorios y el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas a través de organismos de la seguridad social.

La manifestación fijada para el jueves formará parte de un esquema de protestas más amplio diagramado por las centrales obreras y la UTEP. La agenda programada para las próximas semanas incluye movilizaciones vinculadas a la fijación del salario mínimo, participaciones en encuentros sectoriales y la promoción de demandas vinculadas al acceso a la tierra, el trabajo y la vivienda digna.

A la par de las propuestas normativas, diversas organizaciones de la sociedad civil iniciaron campañas de recolección de firmas para solicitar la declaración de la emergencia nacional por deudas esenciales. La iniciativa busca establecer marcos de protección legal y facilidades de pago para aquellos usuarios que hayan contraído obligaciones financieras destinadas a la vivienda, la salud o la alimentación.

Con información de Infobae