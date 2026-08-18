Villarruel aumenta su distancia con el Gobierno y cuestiona la situación económica: «Estoy preocupada por los argentinos»

Victoria Villarruel vuelve a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y habló sobre la situación económica del país. La vicepresidenta expresó su preocupación por la falta de empleo y por las dificultades que atraviesan los argentinos para «llegar a fin de mes».

Victoria Villarruel sobre la economía argentina

Durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado envió un contundente mensaje al Gobierno y a la oposición al pedirles que se enfoquen en brindarles soluciones a los argentinos que la están pasando mal: «Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes», expresó.

Al mismo tiempo, agregó: «La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto. No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción».

Según Villarruel, con el potencial que tiene la Argentina «debiera ser un futuro bueno y exitoso», sin embargo afirmó que actualmente «tiene muchas complejidades».

Luego de esto, elogió a los trabajadores rurales que estaban presentes y una vez más, marcó diferencia con la agenda antiindustrialista del Gobierno. «Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina», afirmó.

Durante su visita a la Expo Venado 2026, Villarruel recalcó: «El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento».

Su opinión respecto a la situación económica del país no es lo único que marca distancia con la Casa Rosada sino también se evidenció con la invitación que nunca recibió Villarruel para formar parte del acto oficial que encabezó el lunes el jefe de Estado, en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

La titular del Senado se limitó a recordar al prócer argentino en su cuenta de la red social X y resaltó que «su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días».