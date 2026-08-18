Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, detenido en Colombia: investigan su vinculación con un ataque a una activista

El consultor político y asesor presidencial Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. Fue tras un ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller, con quien habría tenido un vínculo amoroso.

El procedimiento se produjo en Santa Cruz de la Sierra. Fue arrestado en el aeropuerto Viru Viru. Beller recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado en una clínica privada.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Colombia: qué se sabe del ataque y cómo está Nadia Beller

Según señaló el medio El Deber, el ataque a la abogada se produjo cuando estaba en las afueras de un hotel ubicado en inmediaciones del canal Isuto. Los dos presuntos autores fueron captados por las cámaras de vigilancia del hotel, indicó.

Amplió que en las imágenes se observa a dos sujetos vestidos como repartidores de delivery que se acercaron a ella; uno de ellos le dispara, mientras que el otro le roba su cartera y su teléfono celular. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, comunicó que el hecho es investigado como intento de homicidio.

“Cerimedo está arrestado. Estamos viendo si tuvo algún tipo de participación. En la investigación se confirmarán o descartarán las hipótesis que estamos manejando”, informó el comandante Gómez.

“Hay varias hipótesis. La primera es que habría tenido algún problema de carácter sentimental con el señor Cerimedo”, ratificó.

Quién es Nadia Beller, la activista atacada en Colombia

Según detallaron medios locales, Nadia Beller estuvo vinculada a los gobiernos del Movimiento del Socialismo (MAS) y ahora es considerada como una figura de influencia política dentro del entorno de Paz, recibió tres disparos en la puerta de un hotel.

Beller fue parte del círculo cercano de Fernando Cerimedo, el consultor argentino de Javier Milei, y cobró relevancia en los últimos meses por su influencia en el Gobierno como estratega en temas de comunicación y políticos.