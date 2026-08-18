Calendario ANSES septiembre 2026: aumentos y fechas de pagos para jubilados y pensionados

En el marco de la planificación operativa del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el calendario oficial de acreditaciones bancarias correspondiente a septiembre 2026.

A través de la Resolución 349/2025, el organismo de la seguridad social ANSES fijó el esquema de desembolsos mensual ordenado según el monto del beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las liquidaciones de este período incorporan la actualización por movilidad del 2,11%, calculada sobre la inflación con dos decimales de julio, junto con la acreditación del bono extraordinario previsional de $70.000 para los sectores de menores recursos.

Montos de jubilaciones y pensiones en ANSES para septiembre 2026

La aplicación de la pauta de ajuste mensual, bajo la regla del Decreto 274/2024, eleva el piso y el techo de las escalas que liquida ANSES en todo el país.

Para septiembre 2026, los valores brutos de referencia quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : pasa de $419.775,93 a $428.633,20. Al adicionarse de forma completa el bono de $70.000, el ingreso total consolidado de bolsillo alcanza los $498.633,20.

: pasa de $419.775,93 a $428.633,20. Al adicionarse de forma completa el bono de $70.000, el ingreso total consolidado de bolsillo alcanza los $498.633,20. Jubilación máxima : se actualiza a un tope de $2.884.295,54 mensuales.

: se actualiza a un tope de $2.884.295,54 mensuales. Haberes proporcionales: aquellos titulares que perciben un ingreso intermedio entre el básico y el techo de garantía cobrarán el plus de escala decreciente hasta completar el tope de $498.633,20.

Septiembre 2026: fechas de cobro ANSES para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

La distribución de los fondos, para quienes perciben hasta un haber previsional mínimo, comenzará a partir del segundo martes del mes, asignando una terminación de documento por día hábil.

El cronograma determinado por ANSES en septiembre 2026, para este primer tramo, comprende las siguientes fechas:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre 2026.

Septiembre 2026: calendario de ANSES para jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Una vez completada la liquidación del piso previsional, ANSES continuará con la acreditación bancaria para los beneficiarios que perciben haberes más elevados, agrupando dos números finales de documento por jornada operativa.

Las fechas de pago en septiembre 2026 para los haberes superiores a la mínima son:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre 2026.

¿Cómo consultar la liquidación previsional de ANSES en Mi ANSES?

Para verificar el importe acreditado, revisar los conceptos liquidados y comprobar las deducciones de obra social (PAMI) o créditos vigentes, los titulares no necesitan asistir a dependencias físicas.

ANSES habilitará los recibos digitales a partir del martes 8 de septiembre 2026, dentro del portal institucional y la app móvil Mi ANSES. Los usuarios podrán ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña «Mis Cobros» para descargar el comprobante oficial.