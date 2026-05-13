Por qué se celebra hoy el Día de la Virgen de Fátima y qué oculta su profecía

El 13 de mayo no es una fecha más en el calendario litúrgico. Se conmemora la primera de las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917, en Cova da Iria, Portugal. Lo que comenzó como un relato de tres niños pastores —Lucía, Francisco y Jacinta— terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la fe moderna y en un enigma que desafió a las autoridades de la época.

La historia narra que los primos aseguraron ver a una mujer con un resplandor superior al del sol sobre una nube. Según su testimonio, la Virgen les prometió regresar los días 13 de cada mes durante medio año, una promesa que culminó el 13 de octubre de 1917 con el célebre «milagro del sol», presenciado por miles de personas.

Los tres secretos de Fátima: ¿profecías o advertencias?

Lo que otorga a Fátima un carácter distintivo son las revelaciones entregadas a Sor Lucía. Estos mensajes, conocidos como «los tres secretos», trascendieron lo espiritual para entrar en el terreno de la historia geopolítica:

Conflictos mundiales: Advertencias sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa.

Advertencias sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El destino de los pastores: La revelación temprana de que Francisco y Jacinta morirían jóvenes (ambos fallecieron en 1918 durante la pandemia de gripe española).

La revelación temprana de que Francisco y Jacinta morirían jóvenes (ambos fallecieron en 1918 durante la pandemia de gripe española). El atentado al Papa: El tercer secreto, revelado décadas después, se vinculó directamente con el disparo que sufrió Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición.

Fátima hoy: un centro de peregrinación global

El epicentro de esta devoción es el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicado a 120 kilómetros de Lisboa. Construido en el sitio exacto de las apariciones, el complejo fue consagrado en 1953 y recibe anualmente a millones de fieles de todo el mundo.

En la actualidad, el santuario no solo es un polo espiritual con más de 65 congregaciones religiosas instaladas, sino también un símbolo de la resistencia de la fe frente a los procesos de modernización del siglo pasado.

Para los fieles que buscan un momento de reflexión en este día, la tradición sugiere una plegaria centrada en la paz y la protección familiar:



«Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido la conversión de los pecadores y la paz del mundo».

