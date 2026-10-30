El rap de Homer El Mero Mero, el punk de Loquero, la cartelera del FAN V, todo el teatro y más: los espectáculos del fin de semana

Los destacados del fin de semana

Loquero en Mood Live

Neuquén se prepara para recibir una de las fechas más esperadas por los amantes del punk nacional. Loquero desembarcará en Mood Live (Ministro González 40) este viernes a las 21, en el marco de la gira con la que celebra 25 años de su disco “Fantasy”.

Durante más de dos décadas, Loquero Fantasy se consolidó como una de las propuestas más representativas del punk rock argentino, construyendo un vínculo inquebrantable con sus seguidores gracias a su identidad, letras directas y potentes shows en vivo. Este aniversario encuentra al grupo en un gran momento artístico, recorriendo escenarios de todo el país para festejar un cuarto de siglo de historia.

Entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.

“Prima Facie”, en Neuquén y Cipolletti

La obra protagonizada por Julieta Zylberberg y dirigida por Andrea Garrote que expone los límites de la justicia y nos invita a reflexionar sobre cómo miramos, escuchamos y acompañamos a las víctimas de violencia de género

Neuquén – Casino Magic

Viernes, a las

Cipolletti – Complejo Cultural Cipolletti

Sábado, a las 1

Entradas anticipadas ya a la venta en Entradas Uno y en las boleterías de los teatros

FAN V: la cartelera del festival de cine de Neuquén

Viernes

MNBA

17:30 a 19 / UNA ESCUELA EN EL CIELO, UN PUEBLO EN EL SUELO (José David Apel · 72 min)

19 a 21 / LOS VENCEDORES (Pablo Aparo · 97 min) 21 a 23 /

LOS BOBOS (Juan Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky · 95 min)

23:30 / LA VIRGEN DE LA TOSQUERA (Laura Casabé · 95 min) + DEVORA (Andrés Borghi e Iván Rojas – 6 min)

Cinépolis

19 a 21 LOS MURALES DE DIOS (Luciano Nacci · 6 min)

EL PARTIDO (Juan Cabral y Santiago Franco · 91 min)

Auditorio Municipal Confluencia Viva

18:30 a 21 / HIJO MAYOR (Cecilia Kang · 118 min)

21 a 23 / LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA (Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini · 104 min)

Sábado

MNBA

18 a 20 / LOS CAMINANTES DE LA CALLE (Juan Martín Hsu · 90 min)

21 / PREMIACIÓN FAN V CINÉPOLIS

19 a 21 / EL TREN FLUVIAL (Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale · 76 min)

Auditorio Municipal Confluencia Viva

11 a 13 / CHARLA: MÚSICA EN EL CINE (Iván Wyszogrod)

16 a 18 / CORTOS PATAGÓNICOS · PROGRAMA 2 + MICRORRELATOS (75 min)

18 a 20 / PLATA O MIERDA (Toia Bonino y Marcos Joubert · 88 min)

Domingo

MNBA

CORTOMETRAJE INVITADO · 18:30 / 6 DE ABRIL (Agnese Boaretto · 25 min)

FUNCIÓN DE CIERRE 19 / PEDRO EN EL PAÍS (María Alché y Benjamín Naishtat · 60 min)

La agenda del fin de semana

Cipolletti

“No apto para secos”

Petroka

El comediante El Marito vuelve a los escenarios con un espectáculo totalmente renovado y presenta su nuevo show “No apto para secos”, el tercer espectáculo de su exitoso personaje PETROKA.

Luego de “Buena PETROKA” y “La biyuya continúa”, El Marito redobla la apuesta con una propuesta cargada de humor actual, situaciones cotidianas y personajes desopilantes, con su sello inconfundible.

En este nuevo show, PETROKA no estará solo. El público se reencontrará con El Profe y conocerá a un nuevo personaje que se suma al universo PETROKA: El Albañil, una incorporación que promete carcajadas desde su primera aparición.

“No apto para secos” es un espectáculo ágil y filoso, que combina actuación y humor popular, retratando con ironía la relación con el dinero, la viveza criolla y las contradicciones de la vida cotidiana.

Con textos nuevos, personajes renovados y situaciones inéditas, El Marito confirma su crecimiento artístico y consolida a PETROKA como uno de los personajes más queridos del humor.

Este viernes, a las 21.30, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas en passline.com.ar.

Homer El Mero Mero

Resurrección Tour

Homer El Mero Mero regresa al Alto Valle con un único show en Cipolletti en el marco de su vuelta a los escenarios, una noche épica que no te podes perder.

Este viernes, a las 21, en Círculo Italiano (Yrigoyen 777-Cipolletti)

Últimas entradas disponibles en www.tuentrada.com

NEUQUÉN:

Casino Magic ( Planas 4005)

Croma (Perito Moreno 151)

CIPOLLETTI:

Nikel (San Martín 526)

“El simio rojo”

Teatro

Última función del año

Comedia folklórica de María Rosa Pfeiffer y Javier Santanera

Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera

Dirección musical: Dardo Sánchez.

Dirección: Gustavo Azar

Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto.

Este viernes, a las 21, en Espacio Pueblarte (Chile 855)

Entradas: Anticipadas $ 25.000.-

En puerta $ 30.000.-

Reservas 299 5022828 – 299 5117232



Neuquén

España Sinfónica

Orquesta + ballet

De la fuerza dramática de «Carmen», de Georges Bizet, a las grandes creaciones de Manuel de Falla, como «El amor brujo» y «El sombrero de tres picos», el programa propone un recorrido por obras de reconocidos compositores, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, dirigida por el Mtro. Andrés Tolcachir, junto al Ballet de la Asociación Española, bajo la dirección de Silvia Seisdedos.

Este viernes y sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: $40.000.

The Nicola’s Jazz Trío

Música

El jazz vuelve al Bar ARACA con The Nicola’s Jazz Trío, integrado por Nicolás Villagra en guitarra, Nicolás Coronado en batería y Ezequiel Nicolás en bajo. Los tres músicos cuentan con recorrido en la escena regional y se reúnen en una formación que pone en primer plano la improvisación, el diálogo entre instrumentos y la libertad propia del género.

La propuesta transita el jazz instrumental y la fusión, combinando composiciones propias con versiones y relecturas de referentes como Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock y Pat Metheny. Un repertorio que permite pasar por distintas sonoridades sin perder el espíritu de la jam y el encuentro musical.

Serán dos noches para disfrutar el jazz en un formato íntimo y cercano, acompañado por la propuesta gastronómica del bar: música en vivo, encuentro y buena comida.

The Nicola’s Jazz Trío está integrado por Nicolás Villagra: guitarra · Nicolás Coronado: batería ·Ezequiel Nicolás: bajo

Este viernes y sábado, a las 21, en Bar ARACA (Virgen de Luján 1555). Reservas: 299 511 8448.

“La suerte de la fea”

Teatro

Este viernes, a las 21, se presentará “La suerte de la fea”, una exquisita pieza teatral escrita por el reconocido dramaturgo Mauricio Kartun. La obra transita desde el humor por los más diversos estados emocionales de una mujer condenada a interpretar su música en las sombras del foso, relegada por no encajar en los cánones de belleza establecidos.

Una propuesta intensa que invita al público regional a disfrutar de un texto lucido y atrapante dentro de la cartelera teatral local.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén Capital) Reservas / Entradas anticipadas: 2995713050 (Alias: teatronqn.mp).

“La abuela cumple años y no se acuerda”

Teatro

Este sábado, a las 20, la compañía Alma Comahue presenta “La abuela cumple años y no se acuerda”, una conmovedora y necesaria obra escrita por Laura Márquez. Bajo la dirección artística de Silvana Beatriz Feliziani y con las actuaciones de Lorena Etcheverry, Maia Véjar, Analia Corso, Daniela Homar y Sebastián Herlan, la propuesta invita al público a reflexionar sobre la empatía y la contención frente al desafío de acompañar a quienes viven con demencia.

Esta función única ofrece a la comunidad una oportunidad imperdible para conectarse con una producción sensible y profundamente reflexiva de la escena regional.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén Capital). Reservas: 2996317519 (mensajes a Alma Comahue).

Los Musis de Prófica

Este domingo, a las 18, en Deriva Teatro (Sarmiento 841) vuelven a escena para compartir las canciones de siempre, las nuevas y muchos juegos para una tarde muy divertida. Entradas disponibles en boletería de la sala o en las redes de los Musis.

“Silencio en la cordillera”

Teatro

En un pueblo de la cordillera, varias mujeres han desaparecido sin dejar respuestas. Mientras las familias esperan noticias y la incertidumbre crece, una investigación comienza a reconstruir los hechos.

Rayén, Rodrigo, María y Lucía siguen cada pista. A medida que la investigación avanza, surgen nuevas preguntas y nuevos vínculos que llevan al equipo cada vez más cerca de lo que ocurrió.

¿Qué se esconde detrás de las desapariciones? ¿Hasta dónde tendrán que llegar para encontrar la verdad?

Este domingo y el domingo 8 de Noviembre, a las 20, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1701, Neuquén.)

Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Sofía Victoria Solís. Elenco: Deanna Monsalvez – Julieta Natalia Osiniri – María de los Ángeles Marín – Maximiliano Diuorno – Paolo Pérez Silva – Victoria Romero. Voces: Jonathan Massimo – Dahy Galeassi

Entradas anticipadas: $20.000. Por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.

Entradas en puerta: $25.000.

50% Off para estudiantes de la ESBA y asociados.

Adquirí tus entradas en nuestra página web

www.silenciodecordillera.com

“La última cena”

Teatro

Una familia, una cena navideña… y una bomba de secretos a punto de explotar.

Tarot, Tinder, cenizas, relaciones abiertas y milagros inesperados que nadie pidió.

Una comedia de humor negro que desarma todo: familia, religión, herencias y verdades incómodas.

Para reírse… aunque duela.

Este domingo, a las 18 y 20, en El Arrimadero (Misiones 234 – Neuquén)

Entradas anticipadas $25.000 – En puerta $30.000

2995188503 o 2996303339

Transferencias BBVA

Alias: laultimacena.prun

“Mas respeto que soy tu madre”

Teatro

Adaptada y dirigida por Pablo Todero, la puesta neuquina se presenta todos los sábados de octubre a las 19 y 21.30 en el Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Las reservas pueden realizarse al 299 453 0771. Actúan Chacho Prunetti, Fernando Lesa Brown, Nicolás Aninir, Miguel Dagnino, Aitana Frare Luna y Mariana Corral en el papel de Mirta Bertotti, la madre en cuestión.

“¿Qué pasa con Sebastián?”

Teatro

Una obra que nos interpela sobre los vínculos familiares, la adolescencia y la desconexión cotidiana.

Desde el teatro y desde propuestas como TerrActiva, de Fundación Siendo, sostenemos una misma convicción: transformar la realidad empieza por revisar cómo vivimos, cómo nos relacionamos y qué huella dejamos en nuestro entorno.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 299 415 3212.



Roca

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

La agenda

Viernes

20:30hs Villa California

Una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.

Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, en el marco del programa TNC Produce en el país. | Entradas en boletería y ticketera

Sábado

20hs Villa California | Entradas en boletería y ticketera

21hs AREA 31 Halloween Rock Festival

Festeja Halloween en CDC con un festival de rock alternativo y hard rock con la presencia de las bandas Nolvem, Killer Queen y el debut de Gentlecat, premios si venís disfrazado, y un DJ que al finalizar las bandas pondrá el ambiente para cerrar la noche entre tragos y amigos | Entradas en boletería y con los artistas

22hs Petroka – No apto para secos

El Marito vuelve con textos nuevos, personajes renovados y situaciones inéditas en No apto para secos, un espectáculo ágil y filoso, que combina actuación y humor popular, retratando con ironía la relación con el dinero, la viveza criolla y las contradicciones de la vida cotidiana. | Entradas en boletería y ticketera



Entradas en boletería de CDC o www.survivo.com.ar

Más info en nuestra web www.cdcroca.com

“Serrat – Sabina”

Popular FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta en Roca, “Serrat – Sabina”, un espectáculo con los temas más icónicos de ambos cantautores españoles. La producción cuenta con la actuación de Popular FCP y Artistas FCP, y estará este viernes, a las 21, en el Espacio Cultural FCP, ubicado en San Luis 2085 de Roca .

La propuesta es un recorrido magistral por el exquisito repertorio de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos de los artistas más influyentes de la canción española a nivel mundial. “Serrat – Sabina” transmite la verdad, la nostalgia y la pasión que residen en cada verso de esos temas. Ambos artistas cuentan con más de 50 años de carrera profesional y numerosos exitosos, atravesados por distintos géneros musicales e influenciados por destacados poetas.

El programa contiene temas como “Ocupen su localidad”, “Contigo”, “19 días y 500 noches”, “Y nos dieron las diez”, “Dieguitos y Mafaldas” y “Princesa” de Sabina; y “Hoy puede ser”, “Penélope”, “Esos locos bajitos”, “Mediterráneo”, “No hago otra cosa que pensar en ti” y “Cantares” de Serrat, entre muchos otros.

Popular FCP está integrado por Laura Fuhr, violín; Luciano Morán, bajo eléctrico; Emiliano González, batería y percusión y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección musical. La producción cuenta también con la actuación de los cantantes Leandro Rodríguez, Malén Marileo Hernández y Natalia Joubert; Roberto Tito Palacio, trompeta; Emmanuel Nahuelanca, saxo; Emanuel Repol, trombón y Nahuel Salazar, piano.

La entrada general posee un valor de $18000. 2×1 con Club Río Negro.