Luck Ra estalló contra un periodista que lo insultó y todo quedó grabado: “¿Qué me dijiste?”

Luck Ra protagonizó un tenso momento con la prensa durante una alfombra roja y su reacción no pasó inadvertida. El cantante cordobés fue insultado por un periodista después de que decidiera continuar su camino sin responder preguntas. Lejos de ignorar el comentario, se dio vuelta, enfrentó al grupo de cronistas y exigió una explicación.

El episodio quedó registrado por las cámaras de Desayuno Americano, de América TV, y rápidamente comenzó a circular en los medios y las redes sociales. Según informó TN, el artista reaccionó al escuchar un insulto mientras los periodistas insistían para conseguir una declaración.

Luck Ra enfrentó a un periodista que lo insultó: qué pasó

Todo comenzó cuando Luck Ra pasó frente a un grupo de cronistas que intentaban entrevistarlo. El músico sonrió, pero decidió seguir caminando sin detenerse ante las cámaras.

Los periodistas insistieron para que respondiera algunas preguntas y, ante su negativa, uno de ellos lanzó un insulto que provocó la inmediata reacción del artista.

«¿Qué me dijiste?», preguntó Luck Ra mientras se daba vuelta y se acercaba al sector donde estaban los trabajadores de prensa.

El cantante dejó en claro que había escuchado el comentario y manifestó su molestia por la falta de respeto.

Los cronistas intentaron distender la situación y le propusieron realizar una entrevista breve entre todos los medios presentes.

La inesperada reacción de Luck Ra que quedó registrada en video

Aunque el intercambio comenzó con tensión, Luck Ra decidió cambiar el tono de la conversación y respondió con humor.

«Díganme algo lindo y vuelvo», propuso el músico ante la insistencia de los periodistas.

La respuesta no tardó en llegar. Desde el grupo comenzaron a gritarle «hermoso», lo que provocó una reacción divertida del cantante.

«¿Me dijiste hermoso? ¿Estás hablando de mí? Ay, gracias, gracias», respondió entre risas.

Sin embargo, pese al intercambio, el artista finalmente se retiró sin brindar declaraciones.

El video generó repercusión y abrió un debate sobre los límites en el trato entre los famosos y los periodistas durante las coberturas de espectáculos.

Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK: la polémica que rodea al cantante

El incómodo episodio ocurrió mientras Luck Ra continúa en el centro de la atención mediática por su separación de La Joaqui y las versiones que rodean a su nueva canción.

El cordobés lanzó recientemente «El que se la queda pierde», una colaboración con Khea que despertó especulaciones entre sus seguidores.

Algunos fragmentos de la letra fueron interpretados como posibles indirectas hacia su expareja y Tiago PZK, actual pareja de la cantante y antiguo amigo del músico.

Sin embargo, Luck Ra no confirmó que la canción estuviera dedicada a ellos, por lo que las interpretaciones permanecen en el terreno de las especulaciones.

Mientras tanto, el artista continúa con sus proyectos musicales y su participación en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe que lo mantiene presente en la pantalla chica.