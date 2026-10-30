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Yo Como

Conitos de chocolate blanco y dulce de leche en 5 pesos versión Halloween

Una divertida idea para hacer con los más chicos. La sugerencia es de @mauricioasta.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Conitos de chocolate blanco y dulce de leche en 5 pesos versión Halloween

Una divertida idea para hacer con los más chicos. La sugerencia es de @mauricioasta.

Redacción

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Lista de Ingredientes

dulce de leche repostero: 500 gr

tapitas de galletitas redondas sabor a elección: 15

baño de chocolate blanco: 300 gr

nueces picadas o nibs de cacao: 50 gr

choco drops: c/n

Preparación

1. Picar las nueces.

2. Rellenar las tapitas con un buen copo de dulce de leche repostero ayudándonos con la manga.

3. Derretir el chocolate en el microondas o a baño de maría y colocarlo en un bol profundo.

4. Dar vuelta cada conito sobre el chocolate cubriendo bien todo el dulce de leche y antes que se seque agregar los ojitos y espolvorear con las nueces o nibs de cacao.

5. También se pueden espolvorear con chips de chocolate, cereales picados, confites o lo qué más te guste


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