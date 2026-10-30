Conitos de chocolate blanco y dulce de leche en 5 pesos versión Halloween

Lista de Ingredientes dulce de leche repostero: 500 gr tapitas de galletitas redondas sabor a elección: 15 baño de chocolate blanco: 300 gr nueces picadas o nibs de cacao: 50 gr choco drops: c/n

Preparación

1. Picar las nueces.

2. Rellenar las tapitas con un buen copo de dulce de leche repostero ayudándonos con la manga.

3. Derretir el chocolate en el microondas o a baño de maría y colocarlo en un bol profundo.

4. Dar vuelta cada conito sobre el chocolate cubriendo bien todo el dulce de leche y antes que se seque agregar los ojitos y espolvorear con las nueces o nibs de cacao.

5. También se pueden espolvorear con chips de chocolate, cereales picados, confites o lo qué más te guste