«El ser querido», el unipersonal de Jorgelina Aruzzi, llega este domingo a Neuquén: «La música es milagrosa y salva»

En la sala de un hospital, ella reza por un milagro para su marido, mientras practica acordes en una guitarra que no sabe tocar. Y mientras se hace preguntas: ¿qué pasa con la gente que se queda a cuidar a alguien? ¿qué pasa cuando un ser querido está internado durante mucho tiempo y tu hábitat empieza a ser el hospital?



Atravesada por estas inquietudes, la actriz Jorgelina Aruzzi escribió “El ser querido”, unipesonal que ella misma actúa y codirige junto a Dalia Elnecavé.



Recién estrenada en la ciudad de Buenos Aires, “El ser querido” ofrecerá una función este domingo, a las 20, en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235, Neuquén). Las entradas están disponibles en ticketway.com y en Flipper (Avenida Argentina 179).

Jorgelina Aruzzi protagoniza «El ser querido», unipersonal de su autoría y codirigida junto a Dalia Elnecavé. (Foto: Martín Berra)



“Qué pasa con la gente que se queda a cuidar a alguien, ¿no?”, se pregunta Jorgelina Aruzzi a modo de respuesta sobre el origen de la obra. “Trata sobre los vínculos en situaciones extremas, como tener a alguien internado. Los vínculos, algunos tóxicos, y bueno, un poco saca la luz esta situación extrema, cómo nos relacionamos con otras personas, hasta con el internado mismo”, apunta la actriz en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde el camarín del teatro Astros, a punto de salir a escena para la tercera función de “El ser querido”, estrenada el 13 de mayo pasado.

P: ¿Cómo te fueron apareciendo estas preguntas pregunta para después pensar en una obra de teatro?

R: Bueno, un poco el vínculo de no poder dejar un vínculo, ¿no? Hay como algo simbólico con respecto a la obra, un poco la pregunta es, ¿qué pasa cuando un vínculo que, por circunstancias, te hace mal, deja tu salud y tu vida suspendida? ¿Y qué decisión tomar con eso, no? Creo que lo que a mí más me inquieta de la obra es hablar sobre cómo nos vinculamos con el hospitalario y con esta cristalización de no poder hacer otra cosa que estar cuidando a alguien. Eso fue como lo que más me movilizó.

Ella tiene la filosofía que la música salva y la música es milagrosa. Por eso la música va acompañándola a través de la obra a la espera de que suceda el milagro» Jorgelina Aruzzi

Y también me gusta y me dan ganas de hacer de lo trágico, humorístico y viceversa, ¿no? Porque el humor atraviesa la obra como para que entre todo lo trágico y lo trágico también atraviesa la obra para que entre el humor. Nosotras, con la codirectora, con Dalí Elnecabé, que además es una gran amiga y vemos muy parecida la visión teatral que tenemos y de la vida, decimos que es un musical hospitalario porque es una comedia trágica atravesada por la música, por el rock nacional en este caso. Es como un experimento de hacer sentir a los espectadores también parte de la sala de espera.

Jorgelina Aruzzi protagoniza «El ser querido», unipersonal de su autoría y codirigida junto a Dalia Elnecavé. (Foto: Martín Berra)

P: ¿Cómo introducís la música, el rock, en la obra?

R: Ella está esperando un milagro para su marido que está internado y lo espera a través de la música, que es donde ella vibra, ¿no? Fíjate que siempre en alguna situación de la vida, la música que escuchas en ese momento siempre te va a recordar ese momento. La música que escuchamos en la adolescencia es como una música fundacional que nos lleva después a seguir escuchando esa música un poco a lo largo de nuestras vidas. En el caso de ella es el rock nacional.

P: Ella toma la música como un paliativo para sí misma, no?

R: Claro, y ella tiene la filosofía que la música salva y la música es milagrosa, entonces la música va acompañándola a través de la obra de la manera que ella puede a la espera de que suceda el milagro.