Quién es Maurice Ostro, el empresario y gemólogo inglés que se reunirá con Javier Milei

El empresario inglés Maurice Ostro se reunirá este viernes con el presidente Javier Milei. Si bien no se conoce en detalle el motivo del encuentro, trascendió que estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos.

Quién es Maurice Ostro

Maurice Ostro además de ser gemólogo y filántropo británico con extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas. El empresario es muy reconocido en Reino Unido por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo.

El topacio es una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates, actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres. La historia de la gema empezó con Max Ostro, el padre del empresario británico quien la halló en Minas Gerais, Brasil

El padre de Maurice descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986 durante una exploración en la selva brasileña. La piedra estuvo durante años guardada hasta que el empresario decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico y desde 2016, la gema forma parte de las muestras en exhibición.

Luego de la muerte de su padre, Maurice Ostro asumió la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals, pero el vínculo del empresario con las piedras preciosas fue a comienzos de la década de 1980 cuando se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America.

Maurice Ostro desarrolló también emprendimientos en otros sectores como una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios. A la vez tuvo participación activa en organizaciones de caridad y una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

El británico no es la primera vez que se encuentra con Javier Milei, ambos se cruzaron en el Foro Económico Mundial en Davos a fines de enero de 2026. Sin embargo la reunión más formal será este 29 de mayo en la Casa Rosada.