Peso chileno hoy 29 de mayo: cuánto rinde el peso argentino para compras en Chile
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, viernes 29 de mayo de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
Cruzar a Chile durante este otoño de 2026 requiere algo más que preparar el equipaje; la volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar la conversión de la moneda. Este 29 de mayo, las variaciones en las cotizaciones locales y el mercado cambiario abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.
En esta guía, analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa cambiaria actual para que puedas maximizar el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este viernes 29 de mayo 2026?
Viernes 29 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,58 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $158.193 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 29 de mayo de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 29 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial al 29 de mayo 2026:
- $1.385 para la compra
- $1.435 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 29 de mayo 2026:
- $1.375 para la compra.
- $1.445 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 29 de mayo de 2026?
A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este 29 mayo de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
28/05/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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