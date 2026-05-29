Junio 2026: ANSES oficializó aumentos y bonos para asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones

En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de movilidad previsional, que regirá a partir de junio 2026. A través de las Resoluciones 139/2026 y 146/2026 publicadas en el Boletín Oficial, junto con el Decreto Ejecutivo 399/2026, se formalizó el incremento del 2,58% basado en el Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC).

La movilidad implementada por ANSES tienen un impacto directo y urgente en el presupuesto de los sectores asalariados, monotributistas y jubilados y pensionados, estableciendo parámetros claros para la percepción de haberes y prestaciones de contingencia social.

Asignaciones familiares, jubilaciones y el bono extraordinario: los nuevos topes y montos de ANSES en junio 2026

En este contexto, la actualización oficializada de ANSES impacta transversalmente en los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) y en las prestaciones contributivas y no contributivas.

El nuevo marco regulatorio establece que si un integrante del Grupo Familiar percibe un ingreso superior a $2.970.968, la totalidad del núcleo quedará excluida del beneficio, independientemente de que la suma total familiar no supere el límite general de corte.

A continuación, se detalla el cuadro consolidado de haberes que liquida el organismo previsional para junio 2026:

Cuadro de Prestaciones Previsionales y Asignaciones (Junio 2026)

Prestación / Concepto Monto Base o Mínimo Tope Máximo Haber Mínimo Jubilatorio $403.317,99 — Haber Máximo Jubilatorio — $2.713.948,17 Bono Extraordinario Previsional $70.000 — Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) $322.654,39 — Prestación Básica Universal (PBU) $184.499,57 — Base Imponible para Aportes $135.837,40 $4.414.652,38

ANSES: cómo se aplicará el bono extraordinario para haberes mínimos en junio 2026

El Decreto 399/2026 del Poder Ejecutivo reguló la entrega de un refuerzo económico de hasta $70.000, que se abonará de manera excepcional durante el mes de junio 2026. El universo de cobertura abarca a los titulares de pensiones no contributivas, PUAM y jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El mecanismo de liquidación diseñado por el Estado funcionará bajo criterios de proporcionalidad: los beneficiarios que perciban el haber mínimo garantizado de $403.317,99 recibirán la totalidad del bono, totalizando un piso de ingresos de $473.317,99.

Para aquellos jubilados que superen la mínima pero no alcancen el tope compuesto, el extra será equivalente a la suma necesaria para alcanzar dicho techo. La normativa aclara que el subsidio no estará sujeto a ningún tipo de descuento ni cómputo para otros conceptos de liquidación, como el aguinaldo que también se liquida este junio 2026.

ANSES: Alcance del incremento del 2,58% en las asignaciones familiares en junio 2026

La Resolución 146/2026 de ANSES determinó que la actualización del 2,58% rige para los trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados), monotributistas inscritos en el régimen simplificado, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El texto de la norma técnica ratifica que los montos finales resultantes de la aplicación del índice de movilidad se redondearán al número entero siguiente, en caso de registrar decimales. Por otra parte, la Ayuda Escolar Anual mantendrá su régimen de actualización por movilidad de carácter anual, quedando excluida de este tramo mensual.

Los desgloses específicos por zonas geográficas desfavorables —de alta relevancia para las provincias de Río Negro y Neuquén— serán publicados de forma complementaria, en los anexos técnicos de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas del organismo.