El Top Five de las series más vistas en Argentina que no te podés perder para «maratonear»

La "number one" de las series en Argentina. (Fotoi: Gentileza)

Cuando la pausa laboral o familiar da un respiro siempre es una buena opción tirarse en el sillón o en la cama y «cazar» el control remoto para ver una serie. Es «maratonear» o hasta donde lo permita el sueño. Propuestas hay muchas y acá te adelantamos uno de los Top Five de las más vistas en Argentina como para que vayas chequeando cuál no viste aún y no te podés perder.

Si bien por estos lares podríamos decir que «Envidiosa», la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani, es una de las que se posicionan en el primer lugar, la respuesta es no. Te pasamos el listado del uno al cinco.

«Territorial», en su temporada uno, sigue dominando las preferencias del público argentino, con una narrativa que explora los conflictos dentro de una hacienda ganadera, donde la falta de un sucesor claro pone en peligro el legado de varias generaciones.

En el segundo lugar se ubica «Beauty in Black», un thriller de suspenso que sigue a una stripper que, al encontrarse con una familia poderosa que maneja un imperio cosmético, se ve atrapada en una red de tráfico de personas. La intriga y el enfoque crudo de la serie la convirtieron en una de las más vistas en Argentina.

Le pelea «pelo a pelo», «Engaño», la miniserie italiana sobre una mujer adinerada de 60 años, Gabriella, que se enamora inesperadamente de Elia, un hombre más joven y cautivador. A medida que su relación se intensifica, los hijos de Gabriella comienzan a investigar los secretos que esconde Elia, poniendo en duda sus intenciones y el verdadero motivo de su interés.

Y ahora sí. Llega la serie argentina que fue sensación y ya prepara una segunda temporada, «Envidiosa». Si no la viste aún dale play a Victoria, una mujer que busca un nuevo amor tras una ruptura dolorosa a sus casi 40 años y que en su derrotero intenta todo. Pero a veces la verdad está en otro lado.

Después pasamos al quinto lugar con «Adelante, hermano«, que retrata la historia de un ex agente de operaciones especiales que debe adaptarse a su nuevo trabajo como vigilante de seguridad en un centro comercial, donde ve una oportunidad para resolver sus problemas financieros.

Todas están disponibles en la plataforma de la N en rojo. Con cualquier a de las tres podrás pasar un buen momento. Una puede gustar más que otra, pero lo importante es que se siga produciendo en la industria audiovisual.

¿Y de las pelis?

También hay buenas opciones para ver películas. Y también hay un Top Five de las mas vistas. Acá te las compartimos.

«No te muevas» se mantiene como la película más vista de esta semana. La película estadounidense de terror y suspenso fue dirigida por Adam Schindler y Brian Netto, y escrita por TJ Cimfel y David White. Y si de suspenso hablamos, no vamos a decir nada. Tenés que verla.

«Corte en el tiempo» también remueve fibras internas. Un adolescente del 2024 viaja accidentalmente al pasado, al año 2003, justo unos días antes de que un enmascarado asesina a su hermana. En su intento por cambiar el destino y evitar la tragedia, se enfrenta a un vertiginoso desafío para desentrañar los secretos que rodean el crimen y alterar el curso de la historia.

Para el tercer puesto, se viene una historia más real. «Aprender a soltar». ¿Será posible? Una mujer, harta de las tensas y agotadoras dinámicas familiares, decide hacer un último esfuerzo para mantener unida a su familia. Con ese objetivo, organiza un viaje a la competición de «pole dance» en la que su hija participará, con la esperanza de fortalecer los lazos familiares y superar los conflictos que los distancian.

La seguimos con «El secuestro de 1993″ Para poner fin a un gobierno respaldado por militares, cuatro hombres secuestran un avión y toman de rehenes a los pasajeros, exigiendo un cambio inmediato.

«Los hombres lobo» viene para cerrar la lista de las cinco películas más vistas en Argentina a través de la plataforma. Tras encontrar un misterioso juego de naipes, una familia es transportada en el tiempo a un pueblo medieval, donde se enfrentan cada noche a aterradores hombres lobo.

Mientras luchan por sobrevivir, deben desentrañar los secretos del juego y encontrar una forma de regresar a su tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Y por ahora, hasta acá llegamos. Elegí la que querés ver y si podés velas todas.