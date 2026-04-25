Trump revela nueva propuesta de Irán tras cancelar una misión diplomática en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán envió una nueva propuesta de negociación con condiciones “superadoras” apenas minutos después de que Washington decidiera suspender una misión diplomática clave en Pakistán.

Según explicó el mandatario, el giro se produjo casi de inmediato tras la cancelación del viaje de enviados especiales a Islamabad, quienes tenían previsto actuar como puente de diálogo con autoridades iraníes. “Recibimos un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, diez minutos después de cancelarlo, llegó uno mucho mejor”, afirmó ante la prensa antes de abordar el avión presidencial.

Un cambio en medio de la presión diplomática

El episodio se da en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde la Casa Blanca mantiene una estrategia de presión sobre Teherán, especialmente en relación con su programa nuclear y su influencia regional.

La decisión de suspender la misión en Pakistán había sido interpretada como un enfriamiento del diálogo. Sin embargo, según la versión de Trump, esa medida habría acelerado una reacción por parte de Irán, que respondió con una oferta revisada en tiempo récord.

Aunque no se difundieron detalles sobre el contenido de los documentos, el mandatario dejó entrever que la nueva propuesta incluye condiciones más favorables para los intereses estadounidenses.

Por ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no brindó precisiones sobre los próximos pasos ni sobre la posibilidad de retomar las gestiones diplomáticas. Mientras tanto, el rol de Pakistán como mediador regional queda en suspenso, a la espera de cómo evolucione este nuevo capítulo en las negociaciones.