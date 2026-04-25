Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales en Washington tras un incidente de seguridad

El Servicio Secreto evacuó a Trump de la cena de corresponsales. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado junto a la primera dama, Melania Trump, durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de un incidente de seguridad que incluyó reportes de disparos.

El evento se desarrollaba en Washington D. C. cuando se escucharon fuertes estallidos dentro del salón, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes. Según trascendió, un miembro del gabinete alertó sobre un posible tiroteo en las inmediaciones.

Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a los presentes resguardándose mientras agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos retiraban rápidamente al mandatario de la mesa principal.

🇺🇸 | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría comenzado con manifestantes dentro del recinto. Posteriormente, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al hecho.

Hasta el momento no se reportaron heridos.

Minutos más tarde, Trump compartió un mensaje a través de su cuenta de Truth Social. “Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, expresó el mandatario sobre el accionar de los agentes.

A su vez, confirmó que el presunto tirador fue detenido. “He recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, cerró.

En el operativo, intervinieron efectivos policiales que rodearon el hotel donde se celebraba el evento, y también se usaron helicópteros para sobrevolar la zona, informó AFP.

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