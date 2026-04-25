Tras la colocación de bonos, Chubut gana margen, Torres hace cambios y activa su estrategia de reelección

Un poco de aire para respirar más aliviado en este último tramo de su gestión. Eso logró el gobernador de Chubut Ignacio Torres tras la exitosa colocación de deuda por 650 millones de dólares en bonos tras la misión que viajó a Estados Unidos. La paradoja es que uno de los que más trabajó en la elaboración de esta ingeniería financiera dirá adiós a su cargo en el gabinete en las próximas horas: el ministro de Economía Miguel Arnaudo dejará su función en el marco del recambio que Torres anunció hace días y que anunciará a partir de este lunes.

El endeudamiento fue autorizado a fines del año pasado por la Legislatura provincial por entonces con un bloque oficialista unido, sin fisuras y que no dejó pasar proyecto alguno enviado por el gobierno. Meses después llegaron las fugas de diputados producto del estallido de un enfrentamiento con el sector pesquero que aún sigue dejando esquirlas.

Lo cierto es que la misión que encabezó Arnaudo y que fue anticipada por diario RÍO NEGRO la semana pasada, logró la colocación de bonos a un plazo de 10 años y una tasa de 9,45 por ciento. El mismo Torres reconoció que esperaban una tasa menor. “Son un par de puntos más, pero la diferencia está en que tendremos tres años de gracia y el plazo es el que hace la diferencia”, expresó el mandatario.

El gobierno utilizará ese dinero para pagar vencimiento de deuda y encarar obra pública en la provincia, sobre todo en la reparación y mantenimiento de rutas y otros proyectos de importancia ya anunciados para las principales ciudades de la provincia.

Torres y su círculo más cercano sostienen que esta operatoria le dará el oxígeno necesario para llegar bien plantado a las elecciones del año que viene (en Chubut piensan adelantarlas, lejos de las nacionales) en las que intentará la reelección. Ya nadie lo oculta. Incluso han aparecido pintadas en distintas ciudades y varios dirigentes ya salieron públicamente a expresar el deseo que el gobernador continúe un período más. Por ahora, Torres hace silencio.

Aunque no tanto silencio en lo que hace a los cambios ministeriales. Por todos lados se fueron filtrando nombres. Desde hace tiempo. Y ya está confirmado que Gustavo Paz, actual secretario de Hacienda del municipio de Trelew, ocupará el cargo de ministro de Economía. Arnaudo se irá, aunque no del todo: seguirá como titular de un ente autárquico recaudador provincial.

Lo de Paz no es casual. El intendente de Trelew, Gerardo Merino es el principal aliado de Torres y se encamina a ser el presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut. La UCR es la fuerza más importante que sostiene el frente con el cual el mandatario piensa ir por su reelección a través de su partido, “Despierta Chubut”.

“Con “Nacho” (Torres) nunca se sabe. Pero el regreso de Sergio Wisky a la secretaría de Salud es casi un hecho”, confiaron fuentes del gobierno a este diario. La vuelta del ex subsecretario del área en Río Negro fue anticipada por este medio hace varias semanas. Torres anunciará otros cambios en segundas y terceras líneas. Algunos están confirmados y otros son “dudosos”, tal el estilo del gobernador que suele sorprender con giros impensados sobre la hora.

Mientras todo esto pasa puertas adentro, del lado de afuera las aguas no están tan calmas. En los últimos días los docentes decretaron un paro, después suspendido por la conciliación obligatoria, trabajadores nucleados en ATE realizaron manifestaciones frente a la Casa de Gobierno reclamando paritarias y los médicos anuncian un paro para este martes por el atraso salarial y otros motivos.

Y como corolario, un hecho de sangre ocurrido en Comodoro Rivadavia la semana que pasó reavivó el enfrentamiento que Torres viene sosteniendo con un sector de la justicia. Un doble asesinato donde mataron a un testigo clave de un juicio que debía comenzar el jueves pasado conmovió a la ciudad y la provincia. Torres volvió a cargar contra los jueces. Y la Asociación de Magistrados y Funcionarios volvió a criticarlo con dureza.

Una cuestión que no resulta extraña y que, a decir verdad, ya se ha vuelto costumbre.