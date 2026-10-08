El universo Bridgerton se expande: Netflix confirmó una precuela centrada en la juventud de Lady Violet y Edmund

El universo de Bridgerton sigue creciendo y Netflix sorprendió a los fanáticos con el anuncio de una nueva precuela que promete revelar uno de los romances más importantes de la historia. Esta vez, la protagonista no será una de las jóvenes que buscan el amor en los bailes de la alta sociedad londinense, sino Lady Violet Bridgerton, la matriarca de la familia, cuya historia sentimental tendrá finalmente su propia serie.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma confirmó este jueves 8 de octubre que trabaja en una nueva producción centrada en la juventud de Violet y su relación con Edmund Bridgerton, el hombre con quien formó la familia que conquistó a millones de espectadores. La ficción seguirá el camino iniciado por La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, estrenada en 2023.

La noticia despertó entusiasmo entre los seguidores de la serie, especialmente porque la historia de amor de Violet y Edmund siempre estuvo presente en el relato, aunque nunca fue desarrollada en profundidad. Ahora, Netflix buscará mostrar cómo comenzó una relación que se convirtió en un modelo de amor para sus ocho hijos.

Netflix prepara una precuela de Bridgerton: de qué tratará la nueva serie

La nueva producción se trasladará varios años antes de los acontecimientos de Bridgerton para reconstruir los primeros encuentros entre Violet Ledger y el vizconde Edmund Bridgerton.

La trama explorará el nacimiento de su romance y el vínculo que terminaría dando origen a una de las familias más conocidas de la ficción.

En la serie original, Violet, interpretada por Ruth Gemmell, es una mujer que cree profundamente en el amor verdadero y que intenta transmitirles esa convicción a sus hijos. Sin embargo, detrás de su personalidad comprensiva y romántica existe una historia marcada por la pérdida de Edmund, quien murió antes de los acontecimientos de la primera temporada.

La precuela permitirá conocer a una Violet más joven, descubrir cómo era su vida antes del matrimonio y comprender por qué su relación con Edmund marcó tanto su manera de ver el amor.

El anuncio de Netflix que emocionó a los fanáticos de Bridgerton

Para comunicar la noticia, Netflix recuperó el estilo de Lady Whistledown, la misteriosa cronista que relata los escándalos y romances de la aristocracia londinense.

A través de una publicación acompañada por una imagen de Violet y Edmund, la plataforma adelantó que llegó el momento de conocer la historia de la matriarca de los Bridgerton.

El anuncio presentó el proyecto como la historia del amor que dio origen a toda la familia, una promesa que despertó nuevas expectativas entre los seguidores de la ficción.

La propuesta tendrá un formato similar al de La reina Charlotte, la miniserie que permitió conocer los primeros años de la monarca y su relación con el rey George.

Quiénes estarán detrás de la nueva precuela de Bridgerton

Uno de los datos más importantes de la producción es que Shonda Rhimes volverá a estar directamente involucrada en el desarrollo de la historia.

La creadora y productora ejecutiva trabajará junto a Nicholas Nardini en los guiones y ambos asumirán la conducción creativa de la nueva miniserie.

Además, Tom Verica estará a cargo de la dirección y también será productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers se sumará a la producción.

Por el momento, Netflix no confirmó quiénes interpretarán a Violet y Edmund durante su juventud.

Los espectadores ya pudieron conocer una versión adolescente de Violet en La reina Charlotte, donde el personaje fue interpretado por Connie Jenkins-Greig. Sin embargo, todavía no se anunció si la actriz volverá a participar en esta nueva historia.

Cuándo se estrena la precuela de Bridgerton en Netflix

Aunque el proyecto ya fue anunciado oficialmente, Netflix todavía no reveló la fecha de estreno ni el título definitivo de la nueva serie.

Tampoco se conocen la cantidad de episodios ni el elenco completo, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios para descubrir cómo será esta historia.

Mientras tanto, la plataforma continúa trabajando en la quinta temporada de Bridgerton, que tendrá como protagonistas a Francesca Bridgerton y Michaela Stirling.

Los próximos capítulos de la serie principal ya se encuentran en producción y su estreno está previsto para 2027. La sexta temporada también fue confirmada.

Con esta nueva precuela, Netflix apuesta a seguir ampliando una de sus franquicias románticas más populares. Y esta vez, el amor que todos conocen por sus consecuencias tendrá finalmente la oportunidad de contar su propio comienzo.