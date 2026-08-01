Facundo Colidio es pretendido por Vasco Da Gama: ¿Cuál es la postura de River?

River amaneció con una gran sorpresa. En medio de la crisis futbolística que atraviesa en el arranque de este segundo semestre, el Millonario podría perder en los próximos días a una de sus principales armas de ataque.

Es que desde Brasil se confirmó que Vasco Da Gama viene a la carga de Facundo Colidio. El club carioca busca reforzar su ofensiva y puso los ojos en el delantero de 26 años. Ante este interés, River no tendría problemas en negociarlo.

Con la llegada de Rafael Santos Borre y Lucas Beltrán, el Millonario ya tiene cubierto ese puesto ante una inminente salida y no vería con malos ojos vender a uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel. Además, Colidio le habría manifestado a la dirigencia de Di Carlo su deseo de continuar su carrera en el Brasileirao.

Según reveló Globo Esporte, Vasco presentará una oferta para adquirir el 50% del pase por 4 millones de dólares. Estos números serían insuficientes para el Millonario, que pediría alrededor de 9 millones por el 90%. Cabe destacar que el 10% restante le corresponde al Inter.

En las próximas horas habrá novedades sobre la negociación. De realizarse el traspaso, River obtendrá tiempo extra para incorporar hasta el 2 de septiembre, ya que el mercado de pases del futbol argentino cerró este viernes.

Desde su llegada a River a mediados de 2023, Colidio disputó un total de 135 partidos, convirtió 32 goles y dio 14 asistencias. Además, sumó dos títulos: Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

A pesar de llegar como una gran promesa, el delantero nunca pudo afianzarse en Núñez y fue uno de los apuntados por los hinchas por el flojo rendimiento en el último semestre, donde Colidio tuvo una racha negativa de 26 partidos sin convertir.

Lo curioso es que River y Vasco Da Gama se podrían ver las caras en las próximas semanas. Si ambos ganan sus llaves de Copa Sudamericana, se enfrentarán en los cuartos de final de la competencia internacional.