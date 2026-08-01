Anses: quiénes cobrarán durante la primera semana de agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa durante la primera semana de agosto pagos para varias de sus prestaciones clave.

Qué asignaciones de Anses se cobran en la primera semana de agosto

A diferencia de las jubilaciones o las asignaciones universales habituales, estos cobros tienen la particularidad de estar disponibles para todas las terminaciones de DNI en simultáneo.

De esta manera, entre el lunes 4 y el viernes 8 de agosto, continúan vigentes las liquidaciones del ciclo anterior para los siguientes grupos:

Asignación por Maternidad: Fechas de cobro disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Fechas de cobro disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto (primera quincena).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Fechas de cobro disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto.

Para verificar el estado de tu liquidación o confirmar el lugar de cobro asignado, podés realizar la consulta en simples pasos:

Ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigite a la sección Cobros.

Seleccioná la opción Consultar fecha y lugar de cobro.

NA