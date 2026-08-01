Tragedia en Chubut: quién era el trabajador vial que murió al caer con una motoniveladora por un barranco en la Ruta 260

Murió un trabajador vial tras caer con una maquina por un barranco mientras despejaba la nieve de la Ruta 260 en Chubut- Foto ADNSur

En medio del temporal de nieve, en Chubut se registró un siniestro que resultó en la muerte de un trabajador de Vialidad Nacional. El hombre, a bordo de una motoniveladora, se encontraba realizando tareas de despeje de nieve sobre la Ruta 260 cuando cayó por un barranco y sufrió lesiones fatales. En las últimas horas se confirmó su identidad.

Quién era el trabajador vial

La víctima fatal fue identificada como Hugo Fabian Calderero. Según la información brindada por la Policía, tenía 56 años y era oriundo de Trevelin.

Si bien aún resta conocer los resultados de las pericias para determinar cómo fue el accidente, se informó que el siniestro ocurrió en un tramo afectado por intensas nevadas y la presencia de hielo sobre la calzada. Al momento del accidente, el operario se encontraba solo.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, brindó detalles del operativo a FM EL CHUBUT realizado tras el accidente y confirmó que el hecho fue reportado alrededor de las 22 horas del jueves.

«Por causas que se tratan de establecer, pierde el control de la máquina y se termina desbarrancando unos 50 metros aproximadamente por el campo. Producto de esto, el conductor de la máquina, una persona de 56 años, fallece en el lugar», agregó el jefe policial.