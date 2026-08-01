Así es el ambicioso proyecto del Colo Barco y Yaz Jauregui para construir su casa en un exclusivo barrio privado

Mientras continúa desarrollando su carrera en el fútbol europeo, Valentín «Colo» Barco también comenzó a proyectar su futuro en la Argentina. El futbolista de la Selección argentina y su esposa, Yaz Jauregui, eligieron un lote en Pride Canning, un exclusivo desarrollo inmobiliario ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, donde planean construir la casa familiar para cuando regresen al país.

La noticia fue difundida por el propio emprendimiento y luego replicada por distintos medios, entre ellos Ciudad Magazine, que mostró imágenes de la visita de la pareja al predio.

Un proyecto pensado para el futuro

Antes de volver a Europa para continuar con su carrera, Barco aprovechó su estadía en la Argentina para recorrer el desarrollo inmobiliario junto a Maximiliano Mustafá, chairman y CEO de Pride Developer. Allí conoció el masterplan del barrio y avanzó en un proyecto que trasciende lo deportivo: construir una vivienda para compartir con Yaz Jauregui y su hija Gemma cada vez que regresen al país.

Como recuerdo del encuentro, el futbolista le obsequió al empresario una camiseta oficial de la Selección argentina firmada.

Cómo es el exclusivo barrio que eligió el Colo Barco

Según informó Ciudad Magazine, Pride Canning se desarrolla sobre un predio de 185 hectáreas y contará con 750 lotes residenciales, más de 4.000 árboles, 20 lagunas interconectadas y amplios espacios verdes, en una propuesta que combina naturaleza, diseño e infraestructura de primer nivel.

Uno de sus principales atractivos será un Club House de 4.000 metros cuadrados, inspirado en la arquitectura y los jardines del Palacio de Versalles. El proyecto también contempla un sector gastronómico, un Sport Club, una cancha de fútbol homologada por FIFA y un centro comercial con más de 100 locales.

Un complejo deportivo con sello de Fernando Belasteguín

Entre las obras previstas dentro del emprendimiento se destaca un gran complejo de pádel desarrollado junto a Fernando Belasteguín, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de ese deporte.

La iniciativa incluirá el primer Bela Pádel Center de la Argentina, cuya inauguración está prevista para 2027 y que buscará convertirse en uno de los principales polos deportivos de la zona.

Un paso más allá del fútbol

Con apenas 22 años, Barco atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Sin embargo, mientras continúa su camino en Europa, también comenzó a invertir en proyectos personales con la mirada puesta en el futuro.

La elección de un terreno en Pride Canning representa el primer paso para construir el hogar donde la familia planea reunirse cada vez que vuelva a la Argentina, manteniendo un fuerte vínculo con el país mientras el futbolista continúa su carrera internacional.