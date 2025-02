Emilia Perez: la película que cosechó 13 nominaciones al Oscar, en medio de una gran polémica

A pesar de haber sido estrenada hace varios meses, la película francesa Emilia Pérez no para de causar controversia. Es que competirá en 13 categorías de los premios Oscar este domingo, en medio de una gran polémica que abarca no solo a su protagonista, Carla Sofía Gascón, sino que también a su elenco y director, Jacques Audiard.

Dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, la trama sigue a un líder de un cártel Mexicano que se somete a una cirugía de cambio de género para escapar de su pasado criminal. El elenco principal cuenta con las actuaciones de Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez.

A pesar de su éxito internacional, con gran reconocimiento en festivales y premios otorgados, la película ha sido objeto de críticas en Latinoamérica. Algunos señalan que aborda de manera superficial la crisis de violencia y desapariciones en el país, utilizándola como contexto para la trama.

El film fue criticado por estar ambientado en México y hablada en español, aunque casi ninguno de los actores ni el director hablan el idioma. Además, ninguno de los y las protagonistas es mexicano. Otro motivo que causo indignación es como la película estereotipa al país.

Por fuera de la película, las criticas llegaron hasta Gascón y Audiard. Por un lado, la protagonista quedó en el centro de la polémica luego de que la revista Variety publicara múltiples tuits viejos de la artista. En las publicaciones, la interprete de «Emilia Pérez» hizo comentarios sumamente racistas contra múltiples razas, insinuó ser antivacunas, criticó la diversidad en los Oscars y hasta apuntó contra Maradona.

Zoe Saldaña y Karla Sofia Gascón.

Luego hizo un desafortunado comentario sobre «Sigo estando aquí», la única película latinoamericana nominada a los premios de la Academia este año.

De hecho, la interprete fue tan lejos como asegurar que el equipo de la película y de Fernanda Torres, nominada en la misma categoría que ella, está orquestando una campaña de odio para hacer que no gane el Oscar.

“Si gana ella, estupendo, si ganó yo, estupendo. Lo que no me gusta que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, expresó.

Estos dichos podrían estar incumpliendo las normas de la academia, que prohíben la difamación hacia otros nominados.

En cuanto al director de la película Lejos de escaparle a la polémica, Audiard lanzó un comentario sobre el idioma español que avivo más la indignación en su contra. Admitió que no realizó ninguna investigación sobre la cultura mexicana para realizar Emilia Pérez.

«El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”, dijo cineasta, causando indignación. Rápidamente la frase se viralizó en las redes sociales y aumentó aun más el enojo de muchos contra la película. El comentarios fue tachado de clasista y xenofóbico por muchos usuarios.