Polémica con Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez: qué pasará con sus nominaciones a los Oscar

Karla Sofía Gascón está envuelta en la polémica más grande de los Oscars de los años recientes. La actriz nominada por su protagónico en «Emilia Pérez» está en el ojo de la tormenta, tras el «desentierro» de una docena de tuits de hace algunos años atrás, donde Gascón insulta a múltiples razas. Ante esto, tanto Netflix como el director del film le soltaron la mano y se especula que la situación podría costarle la estatuilla dorada.

Netflix, Zoe Saldaña y Jacques Audiard le soltaron la mano a Gascón: ¿afectará sus posibilidades de ganar el Oscar?

Karla Sofía Gascón, la protagonista de la película nominada al Oscar «Emilia Pérez» quedó excluida de Hollywood tras sus durísimos tuits contra múltiples minorías, que fueron publicados entre 2019 y 2024. Si bien la actriz se disculpó, parece ser que nadie la perdonó ya que Netflix, Jacques Audiard y Zoe Saldaña le soltaron la mano.

Netflix parece haber reorientado sus esfuerzos de campaña hacia los otros nominados de la película. Si bien la plataforma no comentó públicamente sobre la polémica, la actriz quedó fuera de los anuncios de «Para su consideración», destinados a que una película en particular sea más visible para los jurados de los premios.

La plataforma de streaming cambió los anuncios y en su lugar comenzó a destacar a sus coprotagonistas: Zoe Saldaña y Selena Gómez. «El cambio sugiere que Netflix está tratando de minimizar las contribuciones de Gascón para que la polémica en torno a sus comentarios no eclipse la película», explicaron desde Variety.

Además, dicho medio comentó que el equipo de relaciones publicas de Netflix solo se comunica con Gascón mediante su representante y ya no se comunican con ella de forma directa. «Ya no cubre los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para apariciones en estos eventos», aseguraron.

Por su parte, Zoe Saldaña, coprotagonista de la actriz española, lanzó un comunicado tras el escándalo, intentando despegarse de su compañera de elenco.

«Me pone muy triste porque no apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo (…) Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que son parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece», declaró.

Por su parte, Jacques Audiard, director del film que también ha tenido sus escándalos, se mostró enojado y distanciado con Karla en una entrevista con Deadline. “Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma?”, se preguntó el cineasta.

«Es muy difícil para mí recordar el trabajo que hice con Karla Sofía: la atmósfera excepcional que teníamos en el set que realmente se basaba en la confianza«, añadió. «Y cuando tienes ese tipo de relación y lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un hoyo. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable», sentenció el director francés.

Si bien las acciones de Karla Sofía Gascón no incumplen necesariamente el reglamento de la Academia, muchos piensan que el escándalo le costará muchos a la película, que tiene 13 nominaciones al Oscar. Se especulan que los miembros de la Academia evitaran votar por la actriz y por la película, por medio a perjudicar la reputación de la premiación o por simple rechazo hacia Gascón.

Desde lo sucedido, la española no ha aparecido en público y no se sabe si decidirá asistir a la premiación, que será celebrada el 2 de marzo en Los Ángeles.