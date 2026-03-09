¿Qué pasa con el ambiente?, pregunta de payasos

La contaminación del agua por la industria petrolera, el avance sobre las tierras de pueblos originarios, la destrucción de bosques nativos….. La lista podría seguir, pero esto es suficiente como muestra de lo que el elenco Activismo Clown presentará el próximo fin de semana en un evento totalmente artístico pero también de resistencia contra las políticas que atentan contra la preservación del medio ambiente.

El próximo viernes 13 de marzo, a las 20, en la Sala INCAA ubicada en la terminal de ómnibus de la ciudad de Roca, se proyectará el video película Pasayes Ambientales, que no es nada más ni nada menos que un informe realizado por la Asamblea por la Tierra y el Agua y la organización Abrazo al Río, traducido al lenguaje del clown.

La idea de esta obra su madurando con el tiempo, en medio de funciones del elenco, inspirado por un informe ambiental que daba cuanta del inmenso daño al que está siendo sometido el planeta Tierra. Ellos y ellas son payasos, con lo cual encontrar el modo de contar no fue tan difícil. Fueron armando los número y surgió la obra que luego, para permanecer y perdurar fue grabada en formato video.

“Hay un payaso que hace de malo, que es un pino foráneo que viene a derrotar al bosque nativo. A través de distintas metáforas hablamos un podo de lo que está haciendo el hombre en pos del progreso, todo lo que sucede con el petróleo y cómo va contaminado el agua por ejemplo. No somos contestatario de los gobiernos de turno pero es lo que nos preocupa como artistas comprometidos”, explicó Mauricio Jorquera, uno de los clown de la obra, que cuenta con la dirección de Maite Aranzabal.

La obra transcurre en continua interacción con el público. El artista reveló sin dar demasiados detalles, que una payasa clown recorre, entre escena y escena, la sala entrevistando al público presente, preguntando sobre situaciones ambientales de su barrio y de su ciudad. “También está Pepino, un payaso que hace de público, que mira mucha televisión pero que no está enterado de nada y se va anoticiando en ese lugar”, agregó el artista.

Entre la periodista y el payaso público se van relacionando entre sí las diferentes partes actoras y temas de la obra. Todo eso va transitando delante de los ojos acompañados por música en vivo, interpretada por reconocidos intérpretes de la región.

¿Por qué vamos a pasar el video de la obra si podemos hacerla en vivo?, fue la pregunta que circuló entre el elenco. “Ojalá los elencos perduraran en el tiempo, pero no es tan fácil que así sea. Es muy difícil sostener las obras cuando se hacen desde la autogestión, desde la gestión independiente. Los costos son altos, las obras no se pueden sostener mucho tiempo, los elencos encaran otros caminos. Un video es una forma de mantenernos, de que la obra y el elenco perdure de alguna manera. Pero también es una forma de llegar a otros lugares, a esos rincones donde no vamos a poder llegar”, comentó Mauricio.

Luego de la proyección se realizará una charla a cargo del elenco y de organizaciones ambientalistas, para profundizar en la problemática y sumar propuestas superadoras.

La entrada es la gorra con un precio sugerido de 10.000 pesos. Todo lo recaudado será a enviado a los damnificados por los incendios en la cordillera. Para reservar el lugar, debido a la capacidad de la sala, se sugiere enviar 5.000 pesos al alias proyeccionxlacomarca, a nombre de Silvia Ayelén Ancaten Ureta.