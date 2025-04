Entrevista: Paula Maffía y Lucy Patané, juntas y acústicas en el Alto Valle

Paula Maffía y Lucy Patané son dos de las músicas más talentosas de su generación, una generación que como ellas dicen, comenzó “muy a principio de los dos miles”. Se conocieron gracias a Joan Jett. ¿Lo sabrá Joan Jett? Ellas mismas lo contarán en un momento de la entrevista con Diario RÍO NEGRO. Ambas, por separado, respondieron, vía WhatsApp, más o menos las mismas preguntas. Hablaron de los shows que darán este viernes en Spazio Morrigan y este sábado, en Casa de la Cultura de Roca. De cómo serán, de sus respectivos últimos proyectos y de cómo se conocieron gracias a Joan Jett.

P: ¿Que las traerá por acá ?

Paula Maffía: Ya fui varias veces sola a Neuquén y otras veces con Las Taradas, una banda que teníamos con Lucy en su momento. A veces, salir de gira se hace un poco solitario, con Lucy somos amigas y trabajamos juntas más o menos hace veinte años que nos dieron gana de empezar a sumar fuerzas y acompañarnos no solo como Lesbiandrama, que es un proyecto que tenemos hoy, sino empezar a mostrarnos en conjunto. Nos llamaban desde Neuquén, noes pedían que volviéramos y decidimos sumar Fiske. Así, finalmente volvemos felices a la Patagonia después de tanto tiempo.

P: ¿Cómo serán los shows en Neuquén y Roca? ¿Cómo se combinarán en escena?

PM: Van a ser shows acústicos donde cada una vamos a estar tocando nuestras respectivas guitarras y van a haber muchos momentos en conjunto porque no solo tenemos material en común, sino que además nos hemos acompañado mutuamente en varias canciones. Así que vamos a estar pasando por material de Lesbiandrama, de la Cosa Mostra y también cantando canciones propias acompañadnos una a la otra. Y vamos a estar tocando de nuestro repertorio solista del primer disco, del segundo y no sé si habrá algún cover o algún capricho del momento. Vamos a estar atentas a lo que el público pida.

Lucy Patané: Los shows son acústicos, cada una estará con su guitarra, tocará sus temas y por supuesto que, así como hace tantos años que hacemos cosas juntas, nos vamos a intervenir y en algunos temas, nos vamos a acompañar y seguramente haremos temas de Lesbiandrama, que es nuestro último proyecto juntas que tenemos.

Lo que primero impresionó a Paula fue el modo en que Lucy tocaba la guitarra: “Me hizo acordar a Joan Jett”.

P: Independientemente de lo que hagan juntas, ¿qué tenés pensado en cuanto tu repertorio?

LP: Mi repertorio cuando es acústico se amplía en algún sentido hacia otro lado, agrego algunas canciones ajenas, que no son mías y que me gusta tocar y muchas otras que en los discos son super rockeras las adapto al formato de guitarra de doce cuerdas que es la que llevo para tocar.

P: ¿Cómo se dio en su momento el encuentro entre ambas, qué las unió y cómo fueron construyendo artísticamente esa relación?

PM: A Lucy la conocí tocando, fui a ver la banda de una amiga a una festipunk muy a comienzos de los dosmiles, dos mil dos, dos mil tres, y Lucy tocaba en una banda hardcore y me voló la cabeza cómo tocaba, me hizo acordar a Joan Jett. No había muchas chicas tocando y no había muchas tocando así de bien y menos en guitarra que es un instrumento tan evaluado por la mirada masculina. Quedé impresionadísima, me acerqué y le dije “vos escuchás a las Runaways”, la banda de donde provenía Joan Jett, y Lucy me miró como encandilada “¡Qué, vos escuchaste a las Runaways!” Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos un mundo en común, no solo dentro del punk que fue lo que nos unió en ese momento, sino de música italiana que nos gustaba muchísimo a las dos, música independiente de los dos miles también y de los 80, empezamos a compartirnos música, a juntarnos a improvisar y colorín colorado al poco tiempo la convoqué para tocar canciones mías y ese proyecto devino en banda. Ese fue el comienzo de media vida juntas.

LP: Con Paula nos conocimos hace exactamente veinte años, nos unió The Runaways, una banda punk de los 70, la primera vez que nos vimos me la nombró, yo era muy fan y no conocía a nadie que la conociera y nos hicimos muy amigas desde ahí. Otras épocas, ¿no? Éramos amigas de fotolog y chateábamos por el messenger. Yo empecé a sumarme a su proyecto solista, ella tenía unas canciones muy buenas y yo tocaba hardcore con otra banda y tenía ganas de empezar a tocar otras cosas y nos unió mucho los gustos musicales. Además de Runaways escuchábamos mucho Tori Amos. Fuimos arrancando con su proyecto, luego devino en una banda. Después Las Taradas, la Cosa Mostra y ahora Lesbiandrama, que es lo que tenemos en este momento.

Primero fue una búsqueda más rockera setentosa terminó más punk y coqueteando con lo electrónico”. Lucy Patané, sobre Hija de Ruta, su último disco.

P: Lucy, Hija de Ruta, segundo disco con tu nombre, tiene poco menos de un año de editado. ¿Qué me podés contar de él, de su sonido, sus canciones?

LP: Es un disco que tardé un año en hacerlo y durante ese año pasé por varias instancias de sonido más que nada. Primero fue una búsqueda más rockera setentosa por decirlo de alguna manera, después terminó en una cosa más punk y coqueteando con lo electrónico. Yo quería hacer un disco y sacarlo, esa era la línea a seguir pero no encontraba las letras, pensé que no tenía de qué hablar y finalmente lo encontré. Habla mucho del dinero, de las deudas (risas) mucho de lo que nos atraviesa en estos momentos. Es un disco bastante crudo y sincero.

P: Paula, estás trabajando en tu tercer disco solista, ¿qué me podés contar?

PM: Estoy trabajando en mi disco solista y nuevamente lo voy a producir con Juan Ignacio Serrano, que además en esta ocasión es parte de la banda, que es un power trio. Juan Ignacio Serrano -es el nombre de Juanito el Cantor-, en bajo y Martín León Benito en batería. A partir del power trío que armamos y las canciones que traje para el disco ensayamos y formamos este nuevo disco cuyo nombre aun no quiero develar, pero puedo decir que escucharán un adelanto seguramente para agosto o septiembre.

Los discursos de odio y de intolerancia que volvieron y están a la orden del día como si fueran canchereadas o ingenios de turno y en realidad son repeticiones y reflujos escatológicos de eventos históricos muy lamentables, que creíamos que habíamos dejado atrás». Paula Maffía

P: Si bien pasaron más de cinco años de tu último disco solista, seguiste produciendo cosas en el medio, por caso Lesbiandrama, uno de los proyectos que te une a Lucy. ¿Cómo dialoga tu nuevo trabajo solista con aquel de 2019?

PM: Con relación al primer disco y a este último que estoy trayendo me parece que hay mucho más que entre el primero y el segundo. Hay un devenir del acústico al eléctrico mucho más firme, si bien nunca me alejo del rock y nunca me alejo de lo eléctrico, en el primer disco quise trabajar en una formación más acústica, teníamos acordeón, corno, trompeta, contrabajo muchas veces en vez de bajo y percusión en vez de baterías; en el segundo disco, Polvo, paso a una formación mucho más rockera y clásica. Y este disco es todavía más rockero y todavía más experimental porque se corre quizás de la formación ortodoxa para ser un power trio, lo cual nos limita y nos expande a la vez.

Por supuesto que el disco no va a ser solo estos tres instrumentos, sino que va a tener muchas texturas, pero el corazón de toda la banda se entiende en todas las canciones. Es un disco muy crudo y enérgico.

Creo que hay algo que une a los tres discos y es que la canción sea el centro de atención.

P: ¿De qué se trata Lesbiandrama?

PM: De Lesbiandrama como proyecto te puedo decir que eran canciones que tuvimos guardadas con Lucy desde 2009, con La Cosa Mostra pero que no entraban en la banda y durante muchos años los tuvimos ahí en ascuas hasta que, durante la pandemia, mientras yo estaba embarazada, encontramos que era un buen momento para finalmente materializarlas. Ella estaba en receso entre disco, yo también, y además fruto de mi embarazo con un stand by muy grande así que lo que hicimos en ese momento fue desempolvar cuatro canciones que no habían entrado en nuestros discos actuales, el que estoy produciendo y el que ella largó, y en muy poco tempo los produjimos y los grabamos, como sacándonos las ganas. Y al año sacamos un simple que sí es de la camada de canciones viejas que se llama Canciones de amor y que salió junto al videoclip que hizo Emiliano Romero. Así que Lesbiandrama es un proyecto que siempre tiene ideas dando vueltas y que siempre va produciendo intermitentemente, a cuentagotas, pero sostenido en el tiempo.

LP: Es desde la época en que con Paula teníamos La Cosa Mostra y teníamos ganas de hacer un proyecto en dúo, teníamos el nombre que era este, y de alguna manera es un espacio en el que Paula y yo nos permitimos hacer canciones que quizás en nuestros proyectos personales no nos animamos a hacer quizás porque coquetean con el pop y ninguna de las dos habita ese género. Lesbiandrama es un espacio de juego donde nos animamos y nos arengamos mutuamente con las canciones.

P: Paula también estás con un nuevo, el segundo después de Verso. ¿Cómo te llevás con la escritura, cómo es tu faceta de escritora? ¿Y de qué va este nuevo trabajo, que sé que es muy diferente al anterior?

PM: Esa es una sorpresa que me regalo la vida, nunca pensé que iba a escribir, no me considero escritora porque no sé si es escritura exactamente lo que hago. El primer libro, Verso, que ya va a entrar en su tercera edición, es un poemario que un poco son las esquirlas que salen en simultaneo a escribir canciones. El nuevo libro, del que tampoco voy a develar su nombre, está basado en más de quince años de docencia y los últimos siete u ocho años de una clínica que estuve dando y trabajando con la crisis creativa de artistas de todas las disciplinas. Meterme en la crisis y el proceso a la hora de crear de gente que va del arte hasta el guion, de las editoriales hasta la performance, desde la danza hasta las canciones me llevó a tener una mirada del mundo de una creación en general y no solo desde el acto particular de cada uno y cada una, sino de como el arte de crear está parasitado y viciado por nuestro ser humano. Cómo conviven la enfermedad del hombre moderno con esta necesidad tan tan inextinguible y eterna que es el deseo de crear.

P: Lucy, tocás desde muy chica, participaste de muchísimos proyectos como música y como productora, sin embargo, tenés apenas dos discos con tu nombre. ¿Por qué te tomaste tanto tiempo para firmar tus propios discos? ¿Cómo encajaban antes y como encajan hoy tus proyectos solistas?

LP: Llegaron cuando tenía que llegar y no podría haber sido de otra manera. Fui, soy y seré una persona que funciona muy bien en banda, en proyectos colectivos. Me gusta ese rol. De hecho, ese rol solista es difícil, no es fácil. Hay gente a la que se le da más natural. Yo todavía estoy viendo de que va ese rol, me lo cuestiono, me enrosco y un montón de cosas. Pero sí me da esa libertad hermosa artísticamente hablando, haber participado tanto tiempo en bandas y en proyectos donde se decide y se hace democráticamente llegué al momento de tener una anarquía de hacer con mi arte lo que quisiese. Lo hice y salió Lucy Patane, luego toda una serie de singles y ahora Hija de Ruta. Me tomó su tiempo, pero también es un tiempo en el que recolecté un montón de ideas y formas de hacer. Siento que Lucy Patané es la carta de presentación de todos esos años construidos.

Paula Maffía: «Pedirle a una canción que no hable de política es tan cruel como pedirle que no hable de amor»

P: Paula, como referente del mundo artístico dentro del movimiento que acompañó la legalización del aborto o la militancia por los derechos de la comunidad LGBTIQNB+, ¿cómo vivís este tiempo tan complejo? ¿Y qué sentís que tu arte puede hacer al respecto?

R: Como artista pienso que la vida es la obra, no solo lo que produzco, que es un devenir muy específico de mi vida y siento que la obra no está compuesta solo por el output, por aquello que muestro al mundo. Mi vida es mucho más compleja que eso y mi obra está absolutamente embebida de esa complejidad, que es la vida. Por lo tanto, no puedo escindir mi obra de mi contexto y de mi historia y eso hace que no la pueda dividir de la política en sus acontecimientos de turno.

Muchas veces encuentro que mucha gente dice “a mí me gustan las canciones que hablan de amor, no las que hablan de política” y me parece tan cruel pedirle a una canción que no hable de política porque es como pedirle a una canción que no hable de amor. Porque si hay de lo que hablan las canciones desde el origen de la humanidad es de política y de amor. No siempre necesitan ser una política partidista donde se declaren cosas o puntos de vista o intereses, por ejemplo. Desde los poetas líricos, siempre estuvo la guerra y la paz, el amor y la muerte.

No solo es tonto, sino maligno pedirle a una canción que no incluya la política. Por lo tanto, todo eso va a estar incluido en mi obra, aunque no hable directamente de acontecimientos políticos puntuales. Por supuesto que me afecta la situación en que vivimos: el mundo está más horrendo que nunca. Volvimos a tener guerras a la luz del día, se vuelve a mencionar la preferencia de unos pueblos sobre otros, se justifican masacre y horrores. Es raro volver a convivir con eso, no me es ajeno. Ni hablar de los discursos de odio y de intolerancia que volvieron y están a la orden del día como si fueran canchereadas o ingenios de turno y en realidad son repeticiones y reflujos escatológicos de eventos históricos muy lamentables, muy nefastos que creíamos que habíamos dejado atrás hace sesenta, setenta años.

Parece que todavía nos queda una lección más por aprender y mi música siempre va a estar del lado de la inclusión, de la belleza y de la ternura. Mientras sigamos conviviendo con esos horrores y esos discursos estaré haciendo música que se encargue de eso y mientras me tenga que encargar de eso, otros tópicos quedarán pendientes y suspendidos, más ligeros y banales, más personales, supeditados a tratar antes lo urgente